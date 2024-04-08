Gerek Söz Yazarlığı Gerek De Şarkılarıyla Hepimizi Mest Eden 18 Mabel Matiz Şarkısı
Gerek Söz Yazarlığı Gerek De Şarkılarıyla Hepimizi Mest Eden 18 Mabel Matiz Şarkısı
Türk müziğinin efsanevi şarkıcılarından Mabel Matiz'in en az bir şarkısını biliyorsunuzdur. Özellikle söz yazarlığı ile adından oldukça söz ettiren Mabel Matiz'in en güzel şarkılarını derledik!
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1. Mert Demir feat. Mabel Matiz - Antidepresan
2. Mabel Matiz - Düldül (feat. Melike Şahin)
3. Mabel Matiz - Fırtınadayım
4. Mabel Matiz - Ahu
5. Mabel Matiz - Numaracı
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6. Mabel Matiz - Aşk Yok Olmaktır
7. Mabel Matiz - Öyle Kolaysa
8. Mabel Matiz - Gel
9. Mabel Matiz - Müphem
10. Mabel Matiz - Bir Hadise Var
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11. Mabel Matiz - Ya Bu İşler Ne
12. Mabel Matiz - Zor Değil
13. Mabel Matiz - Fan
14. Mabel Matiz - Yaşım Çocuk
15. Mabel Matiz - Sultan Süleyman
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16. Mabel Matiz - Söylese O Ben Söyleyemem (Retrospektif)
17. Mabel Matiz - Değilsin (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları)
18. Mabel Matiz - İki Satır Yara (feat. Aşkın Nur Yengi)
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