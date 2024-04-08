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Gerek Söz Yazarlığı Gerek De Şarkılarıyla Hepimizi Mest Eden 18 Mabel Matiz Şarkısı

etiket Gerek Söz Yazarlığı Gerek De Şarkılarıyla Hepimizi Mest Eden 18 Mabel Matiz Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 13:16

Türk müziğinin efsanevi şarkıcılarından Mabel Matiz'in en az bir şarkısını biliyorsunuzdur. Özellikle söz yazarlığı ile adından oldukça söz ettiren Mabel Matiz'in en güzel şarkılarını derledik!

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1. Mert Demir feat. Mabel Matiz - Antidepresan

2. Mabel Matiz - Düldül (feat. Melike Şahin)

3. Mabel Matiz - Fırtınadayım

4. Mabel Matiz - Ahu

5. Mabel Matiz - Numaracı

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6. Mabel Matiz - Aşk Yok Olmaktır

7. Mabel Matiz - Öyle Kolaysa

8. Mabel Matiz - Gel

9. Mabel Matiz - Müphem

10. Mabel Matiz - Bir Hadise Var

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11. Mabel Matiz - Ya Bu İşler Ne

12. Mabel Matiz - Zor Değil

13. Mabel Matiz - Fan

14. Mabel Matiz - Yaşım Çocuk

15. Mabel Matiz - Sultan Süleyman

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16. Mabel Matiz - Söylese O Ben Söyleyemem (Retrospektif)

17. Mabel Matiz - Değilsin (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları)

18. Mabel Matiz - İki Satır Yara (feat. Aşkın Nur Yengi)

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