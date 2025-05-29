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Gerçek Bir Hatay Hikâyesi: Sosyal Medyada Gerçekliğe Alan Açmak

etiket Gerçek Bir Hatay Hikâyesi: Sosyal Medyada Gerçekliğe Alan Açmak

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
29.05.2025 - 19:33

Bir önceki yazımda, sosyal medyada kaliteli ve nitelikli içerik üretmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiş, Andy Warhol’un o meşhur “Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak” sözü üzerinden dijital mecraların sunduğu fırsat eşitliğini sizlerin değerlendirmesine sunmuştum.

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Bu hafta da sizlere, tam da bu fırsat alanında ortaya çıkan ve yüreğe dokunan bir yapıttan söz etmek istiyorum: Farazi 6 Sıfır 2.

Bu hafta da sizlere, tam da bu fırsat alanında ortaya çıkan ve yüreğe dokunan bir yapıttan söz etmek istiyorum: Farazi 6 Sıfır 2.

Yönetmenliğini Enes Yardımcı’nın üstlendiği, senaryosunu da kendisinin kaleme aldığı kısa metrajlı sanat filmi Farazi 6 Sıfır 2, 10 Mayıs 2025’te Medya İnteraktif’in YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.

Açık söylemek gerekirse, bu bir “film” değil, tam anlamıyla bir yaşam hikâyesi.

Film, 6 Şubat Depremi’nin ardından İstanbul’a göç eden Hataylı gençlerin yaşadığı duygu yoğunluğuna odaklanıyor. Yani sadece bir “deprem filmi” değil; depremi yaşayanların filmi. Bu ifade, yönetmen Enes Yardımcı’ya ait ve aslında bütün anlatının özeti gibi. Yardımcı, bu projeye sadece yaratıcı bir gözle değil, aynı zamanda bir tanık olarak dahil olmuş. Film için saçlarını kazıtacak kadar içine girmiş bu hikâyenin.

Yönetmen, bir röportajda film hakkındaki fikirlerini belirterek, “Depreme dair bir film yapmak, aslında karşı olduğum bir şeydi. Ama bu yaşanmışlıkları, gerçekliğinden kopmadan, sade ve anlaşılır bir şekilde anlatmak artık bir sorumluluktu.” dedi.

Gerçekten de öyle. Farazi 6 Sıfır 2; ses yükseltmeden bağıran, ajitasyona girmeden hissettiren, dramatikleşmeden derinleşen bir yapım. İçinde gösteriş yok, yapaylık hiç yok. Yalnızca samimiyet ve hakikat var.

“Biz Yas Tutamadık, Çünkü Ayakta Durmak Zorundaydık.”

Filmin yapımcılığını üstlenen isim ise 6 Sıfır 2 Ailesi Kurucu Başkanı Mümtaz Gövce. Aynı zamanda, bu işin arkasındaki güçlü kolektifin ruhunu da o taşıyor. Gövce’nin şu sözleri aslında hem filme hem de bu zihniyete ışık tutuyor:

“Yaşanan ağır acı ve kederi iyilikle yeşertmeye çalışıyoruz. Çocukların değiştireceğine, gençlerin ise geliştireceğine inanıyoruz.”

Bu yüzden bu film sadece bir “eser” değil. Bir hatırlatma, bir direniş biçimi ve bir iyileşme alanı.

🎬 Festival Yolculuğu da Başladı!

🎬 Festival Yolculuğu da Başladı!

Farazi 6 Sıfır 2 yalnızca YouTube’da izleyiciyle buluşmakla kalmadı. Şu anda hem ulusal hem de uluslararası film festivallerinde gösterime giriyor. Yani bu sade ama güçlü hikâye, farklı coğrafyalarda, farklı insanlara da dokunmaya başladı.

Filmin arkasında Medya İnteraktif, Cuciarts ve 4on7 Creative gibi isimler var. Oyuncu kadrosunda ise Neslişah Danışman, Enes Yardımcı, Burak Karasapa, Enes Ziya Taze ve Armağan Emir Yardımcı yer alıyor. Görüntü yönetmenliği Yasin Yıldırım, sanat yönetmenliği ise Sencan Burak Yardımcı tarafından üstlenilmiş. Ayrıca film, depremde hayatını kaybeden Vedat Cuci’yi de saygıyla anıyor.

Sonuç?

Sosyal medya, her zaman geçici olana ait değil. Bazen gerçekten yaşanmış, filtresiz ve cesur hikâyeler de bu platformlarda yankı bulabiliyor.

Farazi 6 Sıfır 2 bunun en sade, en dürüst ve en gerçek örneği.

Bir YouTube videosundan çok daha fazlası. Tam da bu yüzden kıymetli. Çünkü içerik üretmek sadece algoritmayı değil, vicdanı da tatmin etmelidir. Videonun tamamını YouTube linkinden izleyebilirsiniz

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