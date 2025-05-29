Gerçek Bir Hatay Hikâyesi: Sosyal Medyada Gerçekliğe Alan Açmak

Yönetmenliğini Enes Yardımcı’nın üstlendiği, senaryosunu da kendisinin kaleme aldığı kısa metrajlı sanat filmi Farazi 6 Sıfır 2, 10 Mayıs 2025’te Medya İnteraktif’in YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.

Açık söylemek gerekirse, bu bir “film” değil, tam anlamıyla bir yaşam hikâyesi.

Film, 6 Şubat Depremi’nin ardından İstanbul’a göç eden Hataylı gençlerin yaşadığı duygu yoğunluğuna odaklanıyor. Yani sadece bir “deprem filmi” değil; depremi yaşayanların filmi. Bu ifade, yönetmen Enes Yardımcı’ya ait ve aslında bütün anlatının özeti gibi. Yardımcı, bu projeye sadece yaratıcı bir gözle değil, aynı zamanda bir tanık olarak dahil olmuş. Film için saçlarını kazıtacak kadar içine girmiş bu hikâyenin.

Yönetmen, bir röportajda film hakkındaki fikirlerini belirterek, “Depreme dair bir film yapmak, aslında karşı olduğum bir şeydi. Ama bu yaşanmışlıkları, gerçekliğinden kopmadan, sade ve anlaşılır bir şekilde anlatmak artık bir sorumluluktu.” dedi.

Gerçekten de öyle. Farazi 6 Sıfır 2; ses yükseltmeden bağıran, ajitasyona girmeden hissettiren, dramatikleşmeden derinleşen bir yapım. İçinde gösteriş yok, yapaylık hiç yok. Yalnızca samimiyet ve hakikat var.

“Biz Yas Tutamadık, Çünkü Ayakta Durmak Zorundaydık.”

Filmin yapımcılığını üstlenen isim ise 6 Sıfır 2 Ailesi Kurucu Başkanı Mümtaz Gövce. Aynı zamanda, bu işin arkasındaki güçlü kolektifin ruhunu da o taşıyor. Gövce’nin şu sözleri aslında hem filme hem de bu zihniyete ışık tutuyor:

“Yaşanan ağır acı ve kederi iyilikle yeşertmeye çalışıyoruz. Çocukların değiştireceğine, gençlerin ise geliştireceğine inanıyoruz.”

Bu yüzden bu film sadece bir “eser” değil. Bir hatırlatma, bir direniş biçimi ve bir iyileşme alanı.