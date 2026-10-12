Gerçek Bir Aşk Şarkısının Hikayesi: Sweet Child O' Mine
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Bazı şarkılar vardır ki... Ardında bambaşka bir hikaye barındırır. İşte hepimizin bildiği, sık sık dinlediği Sweet Child O' Mine da öyle bir hikayeye sahip. Hazırsak hadi bakalım, Sweet Child O' Mine şarkısının hikayesini keşfedelim!
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Aslında her şey parmak egzersizleri ile başladı...
Axl Rose, odada çalınan bu melodiyi ilk duyduğunda aklına bir şiir geldi.
Tabii bu şarkı beraberinde de tereddütleri getirdi.
Şarkının kayıt aşamasında grup üyeleri şarkıyı nasıl bitireceklerini bilemediler.
Şarkı beklentilerinin ötesine geçti tabii ki.
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Tabii ki şarkının hikayesinin de finali biraz üzücü oldu...
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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