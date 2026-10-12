Gerçek Bir Aşk Şarkısının Hikayesi: Sweet Child O' Mine

Bu tereddüt ve bilinmezlik sırasında Axl Rose bu çaresizliği stüdyoda sesli bir şekilde 'Where do we go now?' yani 'Şimdi nereye gideceğiz?' diyerek mırıldandı ve bu doğaçlama an, şarkının en unutulmaz kısımlarından birine dönüştü.