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Gerçek Bir Aşk Şarkısının Hikayesi: Sweet Child O' Mine

etiket Gerçek Bir Aşk Şarkısının Hikayesi: Sweet Child O' Mine

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
12.10.2026 - 17:01
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Bazı şarkılar vardır ki... Ardında bambaşka bir hikaye barındırır. İşte hepimizin bildiği, sık sık dinlediği Sweet Child O' Mine da öyle bir hikayeye sahip. Hazırsak hadi bakalım, Sweet Child O' Mine şarkısının hikayesini keşfedelim!

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Aslında her şey parmak egzersizleri ile başladı...

Gitarist Slash, prova odasında parmaklarını ısıtmak ve grubun geri kalanıyla dalga geçmek amacıyla öylesine bir gitar egzersizi yaparken, davulcu Steven Adler ve diğer üyeler bu basit melodinin arkasından gitmeye karar verdi.

Axl Rose, odada çalınan bu melodiyi ilk duyduğunda aklına bir şiir geldi.

O dönem büyük bir aşk yaşadığı ve Don Everly’nin kızı olan kız arkadaşı Erin Everly için kaleme aldığı romantik şiiri hatırlayarak mikrofon başına geçti.

Tabii bu şarkı beraberinde de tereddütleri getirdi.

Grup üyeleri, hard rock tarzlarına kıyasla çok yumuşak buldukları bu şarkıyı başlangıçta albüme koymak istemedi. Ama sonrasında plak şirketinin ve prodüktörlerin ısrarıyla parça Appetite for Destruction albümüne dahil edildi.

Şarkının kayıt aşamasında grup üyeleri şarkıyı nasıl bitireceklerini bilemediler.

Bu tereddüt ve bilinmezlik sırasında  Axl Rose bu çaresizliği stüdyoda sesli bir şekilde 'Where do we go now?' yani 'Şimdi nereye gideceğiz?' diyerek mırıldandı ve bu doğaçlama an, şarkının en unutulmaz kısımlarından birine dönüştü.

Şarkı beklentilerinin ötesine geçti tabii ki.

Beklentilerin aksine grup için devasa bir hit haline gelen şarkı, Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselerek Guns N' Roses'ın kariyerindeki ilk ve tek bir numaralı single'ı oldu.

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Tabii ki şarkının hikayesinin de finali biraz üzücü oldu...

Şarkının müzik videosunda da yer alan Erin Everly ile Axl Rose'un ilişkisi çalkantılı bir dönemin ardından bitti ve evlilikleri kısa sürede sona erdi; ancak bu fırtınalı ilişki, rock tarihine ölümsüz bir aşk şarkısı kazandırdı.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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