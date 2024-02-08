Gençlik (Estetiksiz) Halleriyle Şimdiki Halleri Arasında Dağlar Kadar Fark Olan Ünlülerin Şaşırtan Değişimleri
Gençlik (Estetiksiz) Halleriyle Şimdiki Halleri Arasında Dağlar Kadar Fark Olan Ünlülerin Şaşırtan Değişimleri
Ünlülerin gençlik ya da ‘ünlü olmadan önceki’ hallerini birçoğumuz merak ederiz. Bazıları mesleği gereği mecbur kalırken bazıları da daha güzel görünmek adına estetik ameliyatlarla değişimlerini hepimizin önünde yaşadılar.
Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlülerin değişimine zaman geldi canlı canlı tanık olduk.
Sizler için bazılarının değişimlerini bir araya getirdik. Bazılarını canlı canlı gördünüz, bazılarını ise ilk kez göreceksiniz ve gerçekten de şaşıracaksınız...
İşte bazı ünlü isimlerin yıllar içindeki ‘şaşırtıcı’ değişimleri 👇
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Sıla
Sıla
Sıla
Hatice
Hatice
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Ebru Yaşar
Ebru Yaşar
Beyazıt Öztürk
Beyazıt Öztürk
Ceylan
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Ceylan
Ceylan
Demet Akalın
Demet Akalın
Deniz Seki
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Deniz Seki
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş
Hande Yener
Hande Yener
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Kenan Doğulu
Kenan Doğulu
İrem Derici
İrem Derici
Beren Saat
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Aşkın Nur Yengi
Gülşen
Seda Sayan
Hadise
Petek Dinçöz
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Deniz Akkaya
Deniz Akkaya
Didem Soydan
Serenay Sarıkaya
Kenan İmirzalıoğlu
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Manuş Baba
Kerimcan Durmaz
Fahriye Evcen
Hande Erçel
Danla Bilic
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Çağla Şıkel
Şeyma Subaşı
Burçin Terzioğlu
Murat Boz
Şükran Ovalı
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