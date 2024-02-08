Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gençlik (Estetiksiz) Halleriyle Şimdiki Halleri Arasında Dağlar Kadar Fark Olan Ünlülerin Şaşırtan Değişimleri

Gençlik (Estetiksiz) Halleriyle Şimdiki Halleri Arasında Dağlar Kadar Fark Olan Ünlülerin Şaşırtan Değişimleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.02.2024 - 16:30

Ünlülerin gençlik ya da ‘ünlü olmadan önceki’ hallerini birçoğumuz merak ederiz. Bazıları mesleği gereği mecbur kalırken bazıları da daha güzel görünmek adına estetik ameliyatlarla değişimlerini hepimizin önünde yaşadılar. 

Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlülerin değişimine zaman geldi canlı canlı tanık olduk.

Sizler için bazılarının değişimlerini bir araya getirdik. Bazılarını canlı canlı gördünüz, bazılarını ise ilk kez göreceksiniz ve gerçekten de şaşıracaksınız...

İşte bazı ünlü isimlerin yıllar içindeki ‘şaşırtıcı’ değişimleri 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sıla

Sıla

Sıla

Sıla

Sıla

Sıla

Hatice

Hatice

Hatice

Hatice
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk

Ceylan

Ceylan
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ceylan

Ceylan

Ceylan

Ceylan

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın

Deniz Seki

Deniz Seki
İçeriğin Devamı Aşağıda

Deniz Seki

Deniz Seki

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Hande Yener

Hande Yener

Hande Yener

Hande Yener
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

İrem Derici

İrem Derici

İrem Derici

İrem Derici

Beren Saat

Beren Saat
İçeriğin Devamı Aşağıda

Aşkın Nur Yengi

Aşkın Nur Yengi

Gülşen

Gülşen

Seda Sayan

Seda Sayan

Hadise

Hadise

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz
İçeriğin Devamı Aşağıda

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

Didem Soydan

Didem Soydan

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda

Manuş Baba

Manuş Baba

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Hande Erçel

Hande Erçel

Danla Bilic

Danla Bilic
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Burçin Terzioğlu

Burçin Terzioğlu

Murat Boz

Murat Boz

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?