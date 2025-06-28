Genç Yaşta Büyük Başarıların Sahibi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Billie Eilish
Pop müziğin sıradan kalıplarını yerle bir eden, tarzı ile hepimizi büyülen, her şarkısı milyonlarca dinlenen ve her şeyiyle 'Ben buradayım!' diyen biri... Evet, o ismi tahmin ettiniz değil mi? Karşınızda Billie Eilish!
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Müziğe olan yeteneği genlerinden geliyor!
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YouTube'da kendi kendine ünlü oldu!
Moda anlayışı tamamen kendi zevkleri üzerine...
Grammy ödüllerinde adını altın harflerle yazdırdı!
Özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor.
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Onun şarkı sözlerinde kendinizden parçalar bulabilirsiniz.
O sadece bir müzisyen değil, idealleri olan bir genç kadın.
Sahne şovları ağzımızı resmen açık bırakıyor!
Başarısını kardeşi ile paylaşıyor...
İsmi sandığınızdan çok daha uzun...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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