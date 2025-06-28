Genç Yaşta Büyük Başarıların Sahibi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Billie Eilish

Billie'nin sadece sesi değil sahnedeki kendine has tarzı ve stil sahibi olması da onu farklı kılmaya yetiyor. Genç yaşına rağmen genellikle onu sahnede bol, rahat ve androgyn tarzı ile görebilirsiniz. Bu tarzının bir diğer nedeni de beden pozitifliğine güçlü bir mesaj vermek.