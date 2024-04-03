Geleneksel Bir Lezzet: İftar Sonrası Çayın Yanına Yapabileceğiniz Labneli Revani Tarifi!

Malzemeler:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

100 gr İçim Labne peyniri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbetİ için:

4 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

Yapılışı:

1. Öncelikle şerbet için su ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya başlayınca limon dilimini ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. Şerbetiniz hazır olduğunda ocaktan alıp soğumaya bırakın.

2. Bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

3. Üzerine yoğurdu, sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

4. İrmiği, unu, İçim Labne peynirini, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

5. Hazırladığınız karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 30-35 dk.)

6. Fırından çıkan revaniyi ilk sıcaklığı çıkınca dilimleyin ve üzerine soğumuş olan şerbeti dökün. Şerbeti çekmesi için bir süre bekletin.

7. Servis yapmadan önce üzerini isteğe göre hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!