Gelecekte Ev İşleri Nasıl Olacak?

Ev işi denince aklımıza hala koca bir süpürgeyi salonun ortasında gezdirmek, toz beziyle köşe bucak savaşmak geliyor, el makhum yapıyoruz bunları çünkü. Ama bir düşünsenize, belki de gelecekte, robotlar sadece filmlerde değil, evimizin her odasında sessiz sedasız çalışıyor, evi tertemiz yapıyor olur!

Geleceğin evleri, bizim ter döküp yorulmadığımız ama tertemiz mis kokan yerler olacak. Şimdiden bunun sinyallerini veren teknolojiler var! Haydi biraz hayal edelim, biraz da gerçeğe bakalım: Ev işleri birkaç yıla nasıl bir hale gelecek dersiniz?