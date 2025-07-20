onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Gelecekte Ev İşleri Nasıl Olacak?

etiket Gelecekte Ev İşleri Nasıl Olacak?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 12:32

Ev işi denince aklımıza hala koca bir süpürgeyi salonun ortasında gezdirmek, toz beziyle köşe bucak savaşmak geliyor, el makhum yapıyoruz bunları çünkü. Ama bir düşünsenize, belki de gelecekte, robotlar sadece filmlerde değil, evimizin her odasında sessiz sedasız çalışıyor, evi tertemiz yapıyor olur!

Geleceğin evleri, bizim ter döküp yorulmadığımız ama tertemiz mis kokan yerler olacak. Şimdiden bunun sinyallerini veren teknolojiler var! Haydi biraz hayal edelim, biraz da gerçeğe bakalım: Ev işleri birkaç yıla nasıl bir hale gelecek dersiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelececkte eşyalar kendi kendini temizleyecek, kir hiç tutmayacak!

Nano kaplamalar sayesinde koltuklar, perdeler, hatta duvarlar bile kirlenmeyecek. Üzerine dökülen kahve kendi kendine dağılacak veya buharlaşacak. Temizlik için uğraşmak yerine kendi haline bırak devri başlayacak. Hatta bazı yüzeyler tozlandığında renk değiştirerek size temizlik zamanı geldiğini gösterecek desek?

Kokuları yok eden akıllı hava sistemleri olacak.

Artık çöp kokusu, nem kokusu gibi sorunlar ortadan kalkacak. Yeni nesil hava filtreleme sistemleri sadece havayı temizlemekle kalmayacak, ortamın kokusunu da otomatik düzenleyecek. İsterseniz lavanta, isterseniz yeni yıkanmış çarşaf kokusu... Tek tuşla anında değişecek.

Temizlik robotları evdeki eşyaları tanıyacak ve yerleştirecek.

Biraz uçup ileri gidiyoruz ama robotlar birkaç yıl içinde oyuncağı kutusuna, ayakkabıyı dolaba yerleştirecek kadar gelişmiş olacak. 'Toparlanmış bir ev' artık robotların işi olacak. Sizin sadece “topla” demeniz yeterli.

Ev işlerinin tamamen kişiselleştirileceği bir dönem başlıyor.

Şimdi yakın geleceğe geri dönüyoruz. Yapay zeka destekli temizlik cihazları evin düzenini, eşyaların yerini ve sizin rutinlerinizi öğrenerek temizlik planını buna göre yapacak. Yani 'Salonu süpür ama köşedeki halıya dokunma' diye cihazınıza emir vermenize gerek bile kalmayacak. Sizi sizden iyi tanıyacak bir sistemden söz ediyoruz!

Artık temizlik sesleri fonda kalacak, siz huzur içinde dinleneceksiniz.

Geleceğin cihazları daha sessiz olacak, hatta birçoğu çalıştığını bile fark ettirmeyecek. Bu sayede çocuk uykudayken ya da online toplantıdayken bile gönül rahatlığıyla temizlik yapılacak. Ev işleri, hayatınızın gürültüsünü artırmak yerine sessiz sedasız hallolacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknoloji sayesinde temizlik asistanınız sizinle konuşacak.

Önümüzdeki yıllarda temizlik robotları sadece görev yapmakla kalmayıp size durum raporu verecek. Hatta uygulamadan gelen bildirimlerle 'Salon temizliği tamamlandı, mutfağa geçiyorum' diyecek kadar interaktif olacak.

Temizlik süreleri kısalacak, zaman size kalacak.

Eskiden ev temizliği saatlerinizi alırken, yakında evi süpürüp silmek bir kahve yapmak kadar basit ve hızlı olacak. Temizlik vakitleri artık günün yükü değil, arka planda süren küçük bir detay olacak.

Geleceği bugüne taşıyan bir örnek: Philips Robot Süpürge 7000, ev işlerinde çağ atlatıyor.

Geleceği bugüne taşıyan bir örnek: Philips Robot Süpürge 7000, ev işlerinde çağ atlatıyor.

Philips Robot Süpürge 7000, ileri teknolojiyi günlük hayata taşıyan ürünlerden biri. Tek bir şarjla tam 180 dakika boyunca temizlik yapabiliyor. Üstelik işi bitince sizi uğraştırmadan kendi çöp haznesini boşaltıyor. 30 gün boyunca ellerinizi sürmeden eviniz tertemiz kalabiliyor.

Islak ve kuru temizlik tek seferde!

Islak ve kuru temizlik tek seferde!

Philips’in bu akıllı robotu, süpürme ve silmeyi tek adımda yaparak sıradan süpürgelere göre çok daha fazla ince toz topluyor. Yani klasik süpürgeyle uğraşsanız bile yakalayamayacağınız kalıntıları dahi temizliyor. Evde çıplak ayakla gezmekten korkmamak harika!

Ultra güçlü emiş gücüyle büyük kirler tarihe karışıyor.

Ultra güçlü emiş gücüyle büyük kirler tarihe karışıyor.

Birçoğumuzun en büyük kabusu mutfakta yere dökülen kahvaltılık ya da odanın köşesine sinen kırıntılar… Philips Robot Süpürge 7000, ultra güçlü motoruyla büyük parçaları da kolayca içine çekiyor. Böylece koltuk altlarına eğilmek, fırça değiştirmek gibi dertler kalmıyor.

 Ayrıca robotun ön kısmında bulunan son teknoloji sensör sayesindeki yerlerdeki oyuncak gibi küçük eşyaları da toplamanıza gerek kalmıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eviniz hem tertemiz hem akıllı olsun istiyorsanız, geleceğin teknolojisi şimdiden elinizin altında.

Eviniz hem tertemiz hem akıllı olsun istiyorsanız, geleceğin teknolojisi şimdiden elinizin altında.

Geleceğin evleri hayal değil; aslında ufak ufak başlamış durumda. Robot süpürgeler, akıllı cihazlar ve kişiselleştirilmiş temizlik çözümleri sayesinde ev işleri sizin yükünüz olmaktan çıkıp otomatik hale geliyor. Şimdiden bu teknolojiyi deneyimlemek isteyenler için Philips Robot Süpürge 7000 kesinlikle etkileyici bir adım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın