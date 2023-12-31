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Gelecek Yıl Spotify Yıllık Özetinden Ne Kadar Utanacaksın?

etiket Gelecek Yıl Spotify Yıllık Özetinden Ne Kadar Utanacaksın?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 15:01

2023 yılı Spotify yıllık özetimiz kimimizi şaşırttı, kimimizi utandırdı, kimimizi de hiç etkilemedi çünkü nasıl bir şey geleceğini biliyordu... Bakalım gelecek seneki nasıl bir özet olacak? Bu sorunun cevabını almak için testi çöz!

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1. TikTok’ta duyduğun şarkıları Spotify’da açtığın oluyor mu?

2. 2023'te bir şarkıyı açtıktan sonra “Şu an biri bunu dinlediğimi görmez inş.” dediğin oldu mu hiç?

3. Bu sene hangisini daha çok replay yaptın?

4. Arkadaşlarınla Spotify’da “blend” yapmak sana ne hissettiriyor?

4. Arkadaşlarınla Spotify’da “blend” yapmak sana ne hissettiriyor?

5. Bir sonraki Spotify yıllık özetin seni ne kadar heyecanlandırıyor?

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6. Spotify yıllık özetini sosyal medyada paylaşacak mısın?

7. 2023’te hepimizin ağzına dolanan bu şarkılardan birini seç bakalım!

8. Son olarak, geçen seneki Spotify yıllık özetini bir de sen özetle…

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Bu seneyi hiç olmamış gibi geçmek isteyeceksin!

TikTok'ta duyduğun her şarkıyı Spotify'da açıyorsun, arkadaşınla birlikte dalga geçmek için açtığın şarkıları sonsuz replay'e alıyorsun, 'Bunu kim dinler ya?' denilen şarkıcıları takip ediyorsun... Sahiden sen bu sene şoklara hazır ol! Şaka bir yana, gönlünden neyi dinlemek geliyorsa doyasıya dinle. Biz senin her zaman arkandayız!

Listedeki birkaç kısım seni utandıracak gibi...

Sen genel olarak oldukça güzel bir müzik yılı geçirecek gibisin ama bazı günler yoldan çıkıp hiç senin tarzın olmayan ve sonrasında dinlemekten utanacağın parçalara yöneleceksin. Belki bu şarkıları dalga geçmek için açacaksın, belki de kimsenin olmadığı yerlerde gizlice bağıra bağıra söylemek isteyeceksin. Orasını sen bilirsin, biz senin adına konuşmuş olmayalım...

Senin utanacak hiçbir şeyin yok!

Sen tam da kendi müzik zevkini yansıtan, hiç utanmayacağın bir Spotify yılı geçireceksin. Yaşadığın aşk acılarını, en mutlu anlarını veya ders çalışmana eşlik edecek parçaları utanmayacağın parçalardan seçmişsin. Bu yüzden bu seneki Spotify Wrapped'ın ile her sene olduğu gibi gurur duyacaksın, sosyal medyada paylaşmalara doyamayacaksın!

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