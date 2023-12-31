Gelecek Yıl Spotify Yıllık Özetinden Ne Kadar Utanacaksın?

Sen genel olarak oldukça güzel bir müzik yılı geçirecek gibisin ama bazı günler yoldan çıkıp hiç senin tarzın olmayan ve sonrasında dinlemekten utanacağın parçalara yöneleceksin. Belki bu şarkıları dalga geçmek için açacaksın, belki de kimsenin olmadığı yerlerde gizlice bağıra bağıra söylemek isteyeceksin. Orasını sen bilirsin, biz senin adına konuşmuş olmayalım...