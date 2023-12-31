Gelecek Yıl Spotify Yıllık Özetinden Ne Kadar Utanacaksın?
Gelecek Yıl Spotify Yıllık Özetinden Ne Kadar Utanacaksın?
2023 yılı Spotify yıllık özetimiz kimimizi şaşırttı, kimimizi utandırdı, kimimizi de hiç etkilemedi çünkü nasıl bir şey geleceğini biliyordu... Bakalım gelecek seneki nasıl bir özet olacak? Bu sorunun cevabını almak için testi çöz!
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1. TikTok’ta duyduğun şarkıları Spotify’da açtığın oluyor mu?
2. 2023'te bir şarkıyı açtıktan sonra “Şu an biri bunu dinlediğimi görmez inş.” dediğin oldu mu hiç?
3. Bu sene hangisini daha çok replay yaptın?
4. Arkadaşlarınla Spotify’da “blend” yapmak sana ne hissettiriyor?
5. Bir sonraki Spotify yıllık özetin seni ne kadar heyecanlandırıyor?
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6. Spotify yıllık özetini sosyal medyada paylaşacak mısın?
7. 2023’te hepimizin ağzına dolanan bu şarkılardan birini seç bakalım!
8. Son olarak, geçen seneki Spotify yıllık özetini bir de sen özetle…
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