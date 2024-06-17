Geleceğine Yatırım Yap: Gastronomi Okumak İsteyenlerin Okuması Gereken 10 Kitap

Burada lezzet zevk ve acı olmak üzere iki ayrı alandan ele alınıyor. Lezzetin insanda yarattığı duygu durumlarını aktarır bize. Mutfağın sanat yapma alanı olduğunu göstererek lezzetin sanatın vermiş olduğu bir his olduğunu vurgular. Gastronominin ruha nasıl dokunduğunu görmek için bu kitabı alabilirsiniz.