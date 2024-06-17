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Geleceğine Yatırım Yap: Gastronomi Okumak İsteyenlerin Okuması Gereken 10 Kitap

etiket Geleceğine Yatırım Yap: Gastronomi Okumak İsteyenlerin Okuması Gereken 10 Kitap

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 19:01

Gastronomi yemek yapmanın yanı sıra farklı tatlar yaratma, sanat eseri misali tabak oluşturma ve sunumları ayarlama gibi birçok şey ile ilgilenir. Ayrıca bir kültürün tarihini yansıtan yemeği sosyolojik açıdan da inceler. Bu bölüme ilgisi olanların okuyabileceği ve bölüme giderken daha özgüvenli gitmesini sağlayacak kitaplar ile geldik. Gelin birlikte bakalım!

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1. Lezzetin Tarihi

1. Lezzetin Tarihi

Önümüzdeki masalara gelen birçok yiyeceğin tarihini size sunan bir kitap. Soğan, patates, makarna, muz gibi ürünlerin nasıl keşfedildiği ve zamanında nasıl pişirildiği üzerine yazılmış olan kitap sayesinde yemeğin temel yapı taşı olan malzemelere yönelik bilgiler edinebilirsiniz.

2. Yemek ve Kültür Dergisi

2. Yemek ve Kültür Dergisi

Derginin her sayısında gastronomiye yönelik yeni konular işlenmektedir. Sayıların içerisinde mutfakta nasıl davranılması gerektiği, tarihte besinlerin nasıl kullanıldığı, unutulmuş yemekler gibi başlıklar bulunuyor. Böylece gastronomiye dair her alanla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

3. Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi

3. Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi

Eski zamandaki insanların yedikleri ile şu an bizim yediklerimizin arasındaki ortak noktaları aktaran bir kitap ile karşınızdayım. Sadece kullanılan besinler değil, aynı zamanda kullanılan tabak çanakları anlatan bu kitaplar sizin ufkunuzu arttıracak.

4. Gastronomi Biliminde Yeni Eğilimler: Uygulamalar ve Örnekler

4. Gastronomi Biliminde Yeni Eğilimler: Uygulamalar ve Örnekler

Geçmişteki besin kullanımlarını bilmek önemlidir. Fakat bunların yanı sıra çağımızda nelerin yaşandığının bilinmesi gerekir. Şu anda gastronomi biliminde neler olduğunu örneklerle detaylı bir şekilde aktaran bu kitap sayesinde güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

5. Gastronomi Araştırmaları

5. Gastronomi Araştırmaları

Bu kitap size gastronomi alanında yapılan teorik araştırmaları sunar. Pratik aşamaya geçmeden önce teorik olarak bilgileri almak önemlidir. Böylece gastronomide hangi alana yöneleceğinizi daha net bir şekilde seçebilirsiniz.

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6. Lezzetin Fizyolojisi

6. Lezzetin Fizyolojisi

Burada lezzet zevk ve acı olmak üzere iki ayrı alandan ele alınıyor. Lezzetin insanda yarattığı duygu durumlarını aktarır bize. Mutfağın sanat yapma alanı olduğunu göstererek lezzetin sanatın vermiş olduğu bir his olduğunu vurgular. Gastronominin ruha nasıl dokunduğunu görmek için bu kitabı alabilirsiniz.

7. Gastronomi ve Sürdürülebilirlik

7. Gastronomi ve Sürdürülebilirlik

Çağımızın en büyük sorunlarından biri kıtlık. Bu sorunu temele alarak kaleme alınmış bu kitap hem güncel sorunları sunuyor hem de gastronominin bu sorun karşısında nasıl değiştiğini ve geliştirdiğini gösteriyor.

8. Temel Mutfak Bilgisi ve Gastronomi

8. Temel Mutfak Bilgisi ve Gastronomi

Genel bilgileri ele alan bir kitap ile karşınızdayız. Yüzyıllar içerisinde besinlerin nasıl ve neden kullanıldığını anlatıyor. Artan ülke nüfusunun nasıl besleneceği, fizyolojik ihtiyaçlara zamanında en iyi hangi besinin iyi geldiğinin düşünüldüğü vb. birçok noktaya değinmekte. Bu kitaba bakmayı unutmayın!

9. Gastronomide Tabak Prezantasyonu

9. Gastronomide Tabak Prezantasyonu

Gastronomi sadece lezzet ile ilgilenmez, aynı zamanda lezzetin nasıl sunulacağı ile ilgilenir. Bu kitap size tabak dizaynını anlatır. Çünkü sunum sayesinde duygular açığa çıkar. Sanat yapmak istiyorsanız sunum hakkında püf noktaları bilmelisiniz. Bu kitap size bunu verecek!

10. Mutfakta Etik

10. Mutfakta Etik

Profesyonel olmak demek mutfak içerisinde bazı kuralları da bilmek demektir. Zorunlu olarak uygulamanız gereken kuralları, düzenleri veren bir kitap. Ayrıca mutfak çalışanları ile olan ilişkilerinizi nasıl kurmanız gerektiğine dair ipucular verir. Tüketim, üretim, atık gibi konulara da girerek değerlendirmeler yapar. Böylece teknik alana dair bilgilere sahip olursunuz.

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