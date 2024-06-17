Geleceğine Yatırım Yap: Gastronomi Okumak İsteyenlerin Okuması Gereken 10 Kitap
Geleceğine Yatırım Yap: Gastronomi Okumak İsteyenlerin Okuması Gereken 10 Kitap
Gastronomi yemek yapmanın yanı sıra farklı tatlar yaratma, sanat eseri misali tabak oluşturma ve sunumları ayarlama gibi birçok şey ile ilgilenir. Ayrıca bir kültürün tarihini yansıtan yemeği sosyolojik açıdan da inceler. Bu bölüme ilgisi olanların okuyabileceği ve bölüme giderken daha özgüvenli gitmesini sağlayacak kitaplar ile geldik. Gelin birlikte bakalım!
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1. Lezzetin Tarihi
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2. Yemek ve Kültür Dergisi
3. Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi
4. Gastronomi Biliminde Yeni Eğilimler: Uygulamalar ve Örnekler
5. Gastronomi Araştırmaları
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