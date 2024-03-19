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Geceleri Kara Trene Çeviren Nazan Öncel'in Dinleyeni Kahreden 12 Şarkısı

etiket Geceleri Kara Trene Çeviren Nazan Öncel'in Dinleyeni Kahreden 12 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 20:00

Adeta gecelerimizi zehir eden Nazan Öncel'in şarkılarına herkes bir kere de olsa uğramıştır. Bir kere bu bataklığa düştüyseniz kurtulma şansınız yok...

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1. Nazan Öncel - Geceler Kara Tren

2. Mühürledim Seni Kalbime (Bir Hadise Var)

3. Nazan Öncel feat. Manuş Baba - Kimler Gelmiş

4. Gitme Kal Bu Şehirde

5. Dillere Düşeceğiz

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6. Nazan Öncel - Gidelim Buralardan

7. Nazan Öncel - Beni Hatırla

8. Nazan Öncel - Gurur Çıkmazı

9. Nazan Öncel - Bu Havada Gidilmez

10. Nazan Öncel - Bırak Seveyim Rahat Edeyim

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11. Nazan Öncel - Aşk Beklemez

12. Nazan Öncel - Utan (Official Audio)

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