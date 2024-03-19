Geceleri Kara Trene Çeviren Nazan Öncel'in Dinleyeni Kahreden 12 Şarkısı
Geceleri Kara Trene Çeviren Nazan Öncel'in Dinleyeni Kahreden 12 Şarkısı
Adeta gecelerimizi zehir eden Nazan Öncel'in şarkılarına herkes bir kere de olsa uğramıştır. Bir kere bu bataklığa düştüyseniz kurtulma şansınız yok...
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1. Nazan Öncel - Geceler Kara Tren
2. Mühürledim Seni Kalbime (Bir Hadise Var)
3. Nazan Öncel feat. Manuş Baba - Kimler Gelmiş
4. Gitme Kal Bu Şehirde
5. Dillere Düşeceğiz
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6. Nazan Öncel - Gidelim Buralardan
7. Nazan Öncel - Beni Hatırla
8. Nazan Öncel - Gurur Çıkmazı
9. Nazan Öncel - Bu Havada Gidilmez
10. Nazan Öncel - Bırak Seveyim Rahat Edeyim
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11. Nazan Öncel - Aşk Beklemez
12. Nazan Öncel - Utan (Official Audio)
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