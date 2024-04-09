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Geceden Hazırlık Yapanlar İyi Bilir: Ramazan Bayramı'nda Sofralardan Eksik Etmediğimiz 10 Tarif

etiket Geceden Hazırlık Yapanlar İyi Bilir: Ramazan Bayramı'nda Sofralardan Eksik Etmediğimiz 10 Tarif

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 22:02

Ramazan Bayramı gelip çattı! Peki siz bu bayram sofranızda hangi lezzetlere yer vereceksiniz? İşte en özel bayram tarifleri 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Burma Baklava

1. Burma Baklava

Hazırlama süresi: 35 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 7 adet baklavalık yufka (dilerseniz yufkayı kendiniz de açabilirsiniz)

  • 100 gram tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı ceviz içi

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

1. Öncelikle şerbeti için tencereye şeker ve suyu alarak karıştırın ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynayan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Ardından baklavalık yufkalardan 1 tanesini tezgaha alın. Üzerine erittiğiniz tereyağı ile karıştırdığımız sıvı yağı fırça yardımı ile sürün.

3. Yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra bir kenarına bolca ceviz içi yerleştirin.

4. Cevizli içi önce içe doğru katlayın ardından yufkayı oklavanın etrafına rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulonun iki ucundan tutarak ortaya doğru büzüp burma şeklini verin.

5. Daha sonra ruloyu oklavadan dikkatli bir şekilde sıyırarak çıkartın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

6. Ruloları istediğiniz boyutta dilimleyin ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

7. Son olarak üzerine hazırladığınız yağın kalanından sürün. Tatlıların üzerleri kızarana kadar 160 °C’de 15 dakika pişirin.

8. Sürenin sonunda pişen tatlıları Philips Airfryer 7000 XXL'dan alın ve üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dinlenmeye bırakın.

2. Köz Patlıcan Salatası

2. Köz Patlıcan Salatası

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 adet patlıcan

  • Yarım limon

  • 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanları birkaç yerinden çatalın ucuyla delin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Patlıcanları pişirme haznesine yerleştirip ısıyı 200 dereceye getirin.

3. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 25 dakikaya ayarlayın. 12. dakikada hazneyi çekip patlıcanları çevirin ve pişirmeye devam edin.

4. Patlıcanların kabuğunu soyup içlerini bir kesme tahtası üzerinde doğrayın.

5. Servis tabağına alıp zeytinyağı, tuz, sarımsak ve limon suyunu ilave ederek karıştırın. Soğuk servis ederek tüketin, afiyet olsun!

3. Revani

3. Revani

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu (isteğe göre)

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 2,5 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

1. Revaninin şerbeti için şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın ve şerbete limon suyunu ekleyelim. 3-4 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

2. Keki için karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, un, irmik, mavi haşhaş, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini de ekleyerek çırpmaya devam edin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine sıvı yağ dökerek fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Ardından kek harcını hazneye boşaltın. 170°C de 25 dakika pişirmeye bırakın. 

4. Pişen ve ilk sıcaklığı çıkan keki dilimleyin ve üzerine soğuyan şerbeti gezdirerek şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakın.

4. Acılı Misket Köfte

4. Acılı Misket Köfte

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 800 gr köftelik dana kıyma

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • 3 dilim bayat ekmek veya 3 çorba kaşığı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı acı pul biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Soğanı rendeleyin. Ekmekleri ıslatıp sıkın.

2. Kıymayı derince bir kaba alıp ekmek içi (veya galeta unu), ezilmiş sarımsak, yumurta, soğan, tuz, kimyon, pul biber ve salçayı ekleyip güzelce yoğurun.

3. Elinizi ıslatarak karışımdan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Köfteleri sepetin içine yerleştirip ısıyı 180 dereceye getirin.

5. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 15 dakikaya ayarlayın.10. dakikada sepeti çekip bir kez sallayarak köftelerin karışmasını sağlayın. 

6. Köfteleri sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

5. Kol Böreği

5. Kol Böreği

Hazırlama süresi: 30 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet yufka

  • 1 çay bardağı sıvı yağ 

  • 1 tatlı kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı nişasta

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • Peynir - maydanoz, ıspanak, patates veya isteğe göre kavrulmuş kıyma 

Yapılışı:

1. Sosu için derin bir karıştırma kabı içerisine sıvı yağ, un, nişasta ve sirkeyi alarak karıştırın. Daha sonra yufkayı eşit bir şekilde 4 parçaya bölün.

2. Yufkanın parçalarından bir tanesini tezgaha alıp üzerine hazırladığınız sostan sürerek fırça ile yayın.

3. Yufkanın geniş tarafına dilediğiniz iç harçtan yerleştirin ve önce kenarlarını harcın üzerine doğru katladıktan sonra yufkamızı rulo şeklinde sarın.

4. Şekillendirdiğimiz yufkayı ortadan iki katlayın ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alın.

5. Diğer yufkaları da aynı şekilde şekillendirerek Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin. 

6. Üzerine fırça yardımı ile kalan sostan sürdükten sonra 180 °C de 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

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6. Sebzeli Bulgur Pilavı

6. Sebzeli Bulgur Pilavı

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur

  • 3 su bardağı sıcak su

  • 2 adet domates

  • 2 adet sivribiber

  • 1 küçük kuru soğan

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1’er çay kaşığı karabiber, kimyon

Yapılışı: 

1. Bulguru süzgece koyup akan suyun altında hızlıca yıkayın ve kenara alın.

2. Domatesleri soyup küp küp doğrayın. Biberleri ince halkalar halinde doğrayıp soğanı ve maydanozu kıyın.

3. Malzemelerin hepsini bulgurla birlikte bir kaba alıp karıştırın. Tuz, karabiber ve kimyon ilave edip harmanlayın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Karışımı hazneye aktarıp içine 3 bardak sıcak su ekleyin ve hazneyi yerine yerleştirin. 200 dereceye ayarlayıp zamanlayıcıyı 30 dakikaya getirip pişirmeyi başlatın.

5. Pişme süresi sonunda hazneyi çekip tahta bir kaşıkla yemeği hızlıca karıştırıp hazneyi tekrar geri itin.

6. Bulgur pilavını bu şekilde soğuyana kadar demlenmeye bırakın. Afiyet olsun.

7. Sütlaç

7. Sütlaç

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 su bardağı süt

  • 2 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı pirinç

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 paket vanilin

Yapılışı:

1. Pirinci güzelce yıkayın ve ara ara karıştırarak pişirin. Suyunu çektiğinde pirinçlerin piştiğine emin olun. Eğer pişmediyse biraz daha su ekleyin.

2. Pişen pirinçleri kaşık yardımıyla biraz ezin. Pirinçlerin üzerine sütü ekleyin ve karıştırın, süt kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. 

3. Kaynamaya başlayınca şekeri ilave edin. 5 dakika daha pişirin. Vanilini ekleyip karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine biraz su doldurun. Sütlaçları yerleştirip 200 derecede 10 dakika pişirin. Afiyet olsun!

8. Sigara Böreği

8. Sigara Böreği

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:  

  • 1 adet yufka

  • 250 gr lor peyniri

  • Sıvı yağ

Yapılışı:

1. Öncelikle yufkaları üçgen şeklinde kesin. Ardından yufkanın geniş kısmına peynirli iç harcından koyup yayın.

2. Daha sonra yufkayı sıkı bir şekilde sararak rulo haline getirin. Yufkanın ucunu hafifçe su ile ıslatıp kapatın.

3. Hazırladığınız börekleri Philips Airfryer 7000 XXL’ın haznesine yerleştirin. Ardından fırça ile üzerlerine çok az sıvı yağ sürün. Philips Airfryer 7000 XXL’ın %99'a varan oranda daha az yağ ile pişirme özelliği sayesinde daha sağlıklı bir tarif elde edeceksiniz! 

4. Börekleri 200°C'de 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

9. Damla Çikolatalı Top Kek

9. Damla Çikolatalı Top Kek

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 170 derece

Malzemeler:  

  • 2 adet yumurta

  • 1,5 çay bardağı toz şeker

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

  • 2 su bardağı un

  • Yarım paket vanilya

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 2 çorba kaşığı damla çikolata

Yapılışı:

1. Yumurtaları şekerle çırpıp yağı ve sütü ekleyin. Karıştırmaya devam ederek un, kabartma tozu, vanilya ve damla çikolatayı ekleyin.

2. Kek hamuru kıvamını alana kadar tahta kaşıkla karıştırın. Hamuru kağıt muffin kalıplarına paylaştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Kalıpları hazneye yerleştirin. Isıyı 170 derece ve pişme süresini 20 dakikaya ayarlayıp pişmeye bırakın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL’ın 2 kg / 8,3 L haznesi sayesinde daha fazla keki aynı anda pişirebilirsiniz. Top kekleri, soğuyunca kağıt kalıplardan çıkarıp servis edbilirsiniz, afiyet olsun.

10. Tavuk Pirzola

10. Tavuk Pirzola

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:  

  • 8 adet tavuk pirzola

  • 1’er çay kaşığı kekik, tuz ve kırmızı toz biber

  • 1/2 çorba kaşığı sıvı yağ

Sos için:

  • 4 adet domates

  • 2 çorba kaşığı dilim siyah zeytin

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı: 

1. Tavuk pirzolaları kırmızı toz biber, tuz, kekik ve sıvı yağ karışımına bulayın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Etleri pişirme sepetine koyup hazneyi yerine yerleştirin ısıyı 200 dereceye getirin.

3. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 25 dakikaya ayarlayın. 15. dakikada sepeti çıkarıp etleri çevirin. Philips Airfryer 7000 XXL’ın Rapid CombiAir teknolojisi, etlerin yüksek hava akışıyla yavaşça pişerek daha lezzetli olmasını sağlar. 

4. Sosu için domatesleri soyup küçük küçük doğrayın. Zeytinyağını ve dilimlenmiş sarımsakları ekleyin. 1-2 kez çevirip domatesi ilave edin.

5. Sos kıvamını almaya başlayınca tuz, kekik ve zeytinleri ekleyin. Karıştırıp bir fiske karabiberle tatlandırın. Bir taşım daha kaynatıp pirzolaların yanında servis edin. Afiyet olsun!

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