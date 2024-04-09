Geceden Hazırlık Yapanlar İyi Bilir: Ramazan Bayramı'nda Sofralardan Eksik Etmediğimiz 10 Tarif

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu (isteğe göre)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 adet limon kabuğu rendesi

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

1. Revaninin şerbeti için şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın ve şerbete limon suyunu ekleyelim. 3-4 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

2. Keki için karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, un, irmik, mavi haşhaş, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini de ekleyerek çırpmaya devam edin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine sıvı yağ dökerek fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Ardından kek harcını hazneye boşaltın. 170°C de 25 dakika pişirmeye bırakın.

4. Pişen ve ilk sıcaklığı çıkan keki dilimleyin ve üzerine soğuyan şerbeti gezdirerek şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakın.