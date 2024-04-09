Geceden Hazırlık Yapanlar İyi Bilir: Ramazan Bayramı'nda Sofralardan Eksik Etmediğimiz 10 Tarif
Geceden Hazırlık Yapanlar İyi Bilir: Ramazan Bayramı'nda Sofralardan Eksik Etmediğimiz 10 Tarif
Ramazan Bayramı gelip çattı! Peki siz bu bayram sofranızda hangi lezzetlere yer vereceksiniz? İşte en özel bayram tarifleri 👇
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1. Burma Baklava
2. Köz Patlıcan Salatası
3. Revani
4. Acılı Misket Köfte
5. Kol Böreği
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6. Sebzeli Bulgur Pilavı
7. Sütlaç
8. Sigara Böreği
9. Damla Çikolatalı Top Kek
10. Tavuk Pirzola
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