Gebze Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Gebze Yerel Seçim Sonuçları! Gebze'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Gebze Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Gebze Yerel Seçim Sonuçları! Gebze'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Türkiye bugün belediye başkanlarını seçmek üzere sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimlerinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki Gebze'de son durum nasıl? Gebze'de Hangi aday önde? Gebze Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Gebze 31 Mart Seçim Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gebze 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Gebze'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Gebze'de Hangi Aday Önde?
Gebze'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda