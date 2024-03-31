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Gebze Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Gebze Yerel Seçim Sonuçları! Gebze'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Gebze Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Gebze Yerel Seçim Sonuçları! Gebze'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:43

Türkiye bugün belediye başkanlarını seçmek üzere sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimlerinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki Gebze'de son durum nasıl? Gebze'de Hangi aday önde? Gebze Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Gebze 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Gebze 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Gebze 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Gebze'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Gebze'de hangi aday önde? Gebze Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Gebze Yerel Seçim sonucu 👇

Gebze'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Gebze'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 19.40 itibarıyla Gebze genelinde sandıkların yüzde 0,34'ü açıldı.

Gebze'de Hangi Aday Önde?

Gebze'de Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Gebze genelinde sandıkların yüzde 0,34'ü açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 43,25 oy oranıyla AK Parti'nin Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz önde. İşte, Gebze'de son durum: 

  • AK Parti Zinnur Büyükgöz: %43,25 

  • TİP Erkan Baş: %26,09 

  • İYİ Parti Sadık Güvenç: %13,27

  • YRP Kamil Ergün: %11,21

Gebze'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Gebze'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Kocaeli, Gebze Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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