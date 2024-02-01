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Gastronominin Son Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Gastronominin Son Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 18:01

Lezzet dünyasına adeta yön veren bu trendleri ne kadar biliyorsun? 

Öğrenmek için teste!

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1. Gastronomiye meraklıysa bunu illa ki duymuşsundur. Sous Vide nedir?

2. Peki "umami" hangi tat duyusunu ifade eder?

3. "Kimchi" hangi ülkenin geleneksel fermente edilmiş lahana turşusudur?

4. Moleküler gastronomi nedir diye sorsak?

5. O zaman söyle bakalım, bu baharatlardan hangisi bir tohumdur?

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6. Hangi terim, benzersiz ve otantik mutfak zevklerini deneyimlemek amacıyla yapılan seyahat trendini ifade eder?

7. Glutensiz beslenme son zamanlarda çok revaçta. Peki bunlardan hangisi glutensizdir?

8. Özellikle geçtiğimiz yıl sosyal medyayı kasıp kavuran yiyecek bunlardan hangisiydi?

9. Çevre ve doğa dostu beslenmeye odaklanan gastronomideki son moda olan yeme alışkanlığının ismi hangisidir?

10. Son olarak zengin probiyotike sahip olan son dönemin ekşi içeceği bunlardan hangisidir?

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Gastronomideki trendler senden sorulur!

Soruların çok büyük bir bölümüne doğru cevap verdin. Demek ki gastronomi trendlerini yakından takip ediyorsun. Yemekle ilgili her şey senin için bir tutkudan da öte. Seni tebrik ediyoruz!

Trendleri yakalamaya çabalıyorsun!

Soruların yaklaşık olarak yarısına doğru cevap verdin. Sen aslında yemek yemeyi yeni şeyler denemeyi ve keşfetmeyi seven bir insansın. Bu yüzden trendleri de öyle ya da böyle biraz takip ediyorsun. Ama arada kaçırdığın trendler de oluyor.

Sen trendleri hiç takip etmiyorsun!

Soruların çok azını bildin maalesef. Belli ki sen trendleri takip etme konusunda çok iyi değilsin. Bunun iki sebebi olabilir. Sen ya sosyal medyayı ve gastronomi bültenini çok takip etmiyorsun ya da daha gelenekçi bir insansın. Bu senin tercihin tabi, bu yüzden saygı duyuyoruz.

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