Gastronominin Son Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

Soruların çok azını bildin maalesef. Belli ki sen trendleri takip etme konusunda çok iyi değilsin. Bunun iki sebebi olabilir. Sen ya sosyal medyayı ve gastronomi bültenini çok takip etmiyorsun ya da daha gelenekçi bir insansın. Bu senin tercihin tabi, bu yüzden saygı duyuyoruz.