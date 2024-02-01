Gastronominin Son Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Gastronominin Son Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Lezzet dünyasına adeta yön veren bu trendleri ne kadar biliyorsun?
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1. Gastronomiye meraklıysa bunu illa ki duymuşsundur. Sous Vide nedir?
2. Peki "umami" hangi tat duyusunu ifade eder?
3. "Kimchi" hangi ülkenin geleneksel fermente edilmiş lahana turşusudur?
4. Moleküler gastronomi nedir diye sorsak?
5. O zaman söyle bakalım, bu baharatlardan hangisi bir tohumdur?
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6. Hangi terim, benzersiz ve otantik mutfak zevklerini deneyimlemek amacıyla yapılan seyahat trendini ifade eder?
7. Glutensiz beslenme son zamanlarda çok revaçta. Peki bunlardan hangisi glutensizdir?
8. Özellikle geçtiğimiz yıl sosyal medyayı kasıp kavuran yiyecek bunlardan hangisiydi?
9. Çevre ve doğa dostu beslenmeye odaklanan gastronomideki son moda olan yeme alışkanlığının ismi hangisidir?
10. Son olarak zengin probiyotike sahip olan son dönemin ekşi içeceği bunlardan hangisidir?
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