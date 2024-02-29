Gana, LGBTİ Karşıtı Yasa Tasarısını Onayladı: Artık Suç Sayılacak
Gana, LGBTİ Karşıtı Yasa Tasarısını Onayladı: Artık Suç Sayılacak
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Bir Güney Afrika ülkesi olan Gana'da LGBTİ karşıtı yasa tasarısı 28 Şubat Çarşamba günü kabul edildi.
Eşcinsel ilişkiye girenlerin 3 yıla kadar hapis cezası alacağı Gana'da LGBTİ'yi destekleyenler veya reklamını yapanlar ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Gana'da siyasi partilerin desteğini alan yasanın kabulü ise ancak Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun imzasından sonra gerçekleşecek.
"Rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler asla suç sayılmamalıdır."
Uganda, Moritanya ve Nijerya'nın kuzeyindeki bazı eyaletlerde ise eşcinsel ilişkinin cezası ölüme kadar gidebiliyor.
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