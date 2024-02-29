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Gana, LGBTİ Karşıtı Yasa Tasarısını Onayladı: Artık Suç Sayılacak

Gana, LGBTİ Karşıtı Yasa Tasarısını Onayladı: Artık Suç Sayılacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 12:26

Gana, eşcinsel ilişkileri yeni kabul ettiği yasayla yasakladı. Onaylanan yeni yasa tasarısıyla LGBTİ bireylerin üç yıla kadar, LGBTİ aktivitelerinin reklamını yapmak ise beş yıla kadar hapis cezası cezasına çarptırılabilir. 

Kaynak: T24

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Bir Güney Afrika ülkesi olan Gana'da LGBTİ karşıtı yasa tasarısı 28 Şubat Çarşamba günü kabul edildi.

Bir Güney Afrika ülkesi olan Gana'da LGBTİ karşıtı yasa tasarısı 28 Şubat Çarşamba günü kabul edildi.

Hali hazırda eşçinsel ilişkinin yasak olduğu Gana'da artık LGBTİ etkinlikleri düzenlemek ve reklamını yapmak da yasaklandı. Yeni yasayla birlikte LGBTİQ+ bireylere hapis cezası uygulanmasının önü de açılmış oldu.

Eşcinsel ilişkiye girenlerin 3 yıla kadar hapis cezası alacağı Gana'da LGBTİ'yi destekleyenler veya reklamını yapanlar ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Eşcinsel ilişkiye girenlerin 3 yıla kadar hapis cezası alacağı Gana'da LGBTİ'yi destekleyenler veya reklamını yapanlar ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yasa tasarısının Gana'daki farklı dini grupların ittifakı ile onaylandığı aktarıldı. Ayrıca bu tasarıyla birlikte halk, LGBTİQ+ topluluğu üyelerini gerekli işlemlerin yapılması için yetkililere bildirmeye teşvik ediliyor.

Gana'da siyasi partilerin desteğini alan yasanın kabulü ise ancak Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun imzasından sonra gerçekleşecek.

Gana'da siyasi partilerin desteğini alan yasanın kabulü ise ancak Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun imzasından sonra gerçekleşecek.

Öte yandan Gana'nın önde gelen rahiplerinden Peter Turkson'un bu yasa tasarısına karşı çıktığı, eşcinselliğin suç sayılmasına tepki gösterdiği aktarılmıştı. 

Turkson, 'eşcinselliği anlamanın tam zamanı' diyerek yasaya karşı çıkmış, eşcinselliğin anlaşılmasını teşvik etmek için eğitime ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

"Rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler asla suç sayılmamalıdır."

"Rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler asla suç sayılmamalıdır."

'Tasarının yasalaşmaması çağrısında bulunuyorum' ifadeleriyle tasarıya karşı çıkan Turkson, bu tür tedbirlerin insanları nefret suçuna maruz bırakabileceğinin altını çizerek hükümeti uyardı. 

Turkson, ayrıca 'cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği ne olursa olsun herkesin şiddet, damgalanma ve ayrımcılıktan uzak yaşamasını sağlama' çağrısında bulundu.

Uganda, Moritanya ve Nijerya'nın kuzeyindeki bazı eyaletlerde ise eşcinsel ilişkinin cezası ölüme kadar gidebiliyor.

Uganda, Moritanya ve Nijerya'nın kuzeyindeki bazı eyaletlerde ise eşcinsel ilişkinin cezası ölüme kadar gidebiliyor.

LGBTİ bireylere ağır cezalar uygulanırken bazı cezalar ölümle sonuçlanabiliyor. 

Afrika kıtasında eşcinsel ilişkiye izin veren tek ülke ise Güney Afrika olarak biliniyor. Güney Afrika, 2006 yılında eşcinsel evliliği ise yasallaştırmıştı.

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