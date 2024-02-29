Gana, LGBTİ Karşıtı Yasa Tasarısını Onayladı: Artık Suç Sayılacak

Gana, eşcinsel ilişkileri yeni kabul ettiği yasayla yasakladı. Onaylanan yeni yasa tasarısıyla LGBTİ bireylerin üç yıla kadar, LGBTİ aktivitelerinin reklamını yapmak ise beş yıla kadar hapis cezası cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: T24