Futbolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?
Futbolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?
Futbolcu olsaydın hangi takımda olacağını merak ediyorsan seni teste alalım!
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1. Önce hangi ülkenin futbol oynayışını daha çok seviyorsun diye sorarak başlayalım...
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2. En sevdiğin oyuncu kim diye de soralım...
3. Futbol oynarken sence hangisi daha önemli?
4. Peki çevrende seni nasıl tanımlarlar?
5. Sence bir futbolcunun olmazsa olmaz özelliği nedir?
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