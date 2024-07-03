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Futbolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?

etiket Futbolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 15:01

Futbolcu olsaydın hangi takımda olacağını merak ediyorsan seni teste alalım!

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1. Önce hangi ülkenin futbol oynayışını daha çok seviyorsun diye sorarak başlayalım...

2. En sevdiğin oyuncu kim diye de soralım...

3. Futbol oynarken sence hangisi daha önemli?

4. Peki çevrende seni nasıl tanımlarlar?

5. Sence bir futbolcunun olmazsa olmaz özelliği nedir?

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6. Stresli anlarda kendini nasıl rahatlatırsın?

7. Futbol izlerken sence en güzel an hangisi?

8. Son olarak egzersiz yapar mısın?

Senin oynaman gereken takım FC Barcelona!

Senin oynaman gereken takım FC Barcelona!

Sen bir takımda oynasaydın bu Barcelona olurdu. Sen futbol oynarken adeta bir sanatçısın. Topu ayağına aldığın anda herkesin gözü sende oluyor! Senin futbol oynayışın çok estetik. Rakiplerin oynayışını görünce sana hayran kalıyor ve ne yapacağını asla kestiremiyor. Dans eder gibi futbol oynuyorsun. Eee senin bu oynayışına yakışacak takım tabii ki Barça...

Senin oynaman gereken takım Manchester United!

Senin oynaman gereken takım Manchester United!

İngiltere'nin köklü takımlarından biri olan Manchester United, tam senin oynaman gereken takım. Senin başarını kaldıracak takım ancak Manchester United olabilir. Sahadaki mücadeleci oyunun ve hiç bitmeyen enerjinle Manchester United tam sana göre. Fiziksel olarak senin yerin tam burası işte. Bir de sendeki o takım ruhu varken başka takımı düşünemezdik herhalde!

Senin oynaman gereken takım Juventus!

Senin oynaman gereken takım Juventus!

İtalyan futbolu denilince akla gelen Juventus, futbolcu olsan tam sana göre bir takım. Senin oyun tarzına uyan Juventus gibi senin de güçlü yanın stratejik oynamak. Sen hayatında da plan yapıp ona uymayı ve bu plan için elinden geleni yapmayı çok iyi biliyorsun. O yüzden futbolcu olsaydın stratejik olarak daha güçlü Juventus senin takımın olurdu!

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