Futbolcu Olsan Hangi Takımda Forma Giyerdin?

İtalyan futbolu denilince akla gelen Juventus, futbolcu olsan tam sana göre bir takım. Senin oyun tarzına uyan Juventus gibi senin de güçlü yanın stratejik oynamak. Sen hayatında da plan yapıp ona uymayı ve bu plan için elinden geleni yapmayı çok iyi biliyorsun. O yüzden futbolcu olsaydın stratejik olarak daha güçlü Juventus senin takımın olurdu!