Futbol Dünyasıyla İlgili Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceğiniz 11 İyi Bilgi

1986 ve 1990 Dünya Kupaları sırasında, Arjantin Milli Takımı futbolcularının tavuk yemesi 'uğursuzluk getiriyor' gerekçesiyle yasaklandı. Bu inanç, Arjantin kampında yaygın bir batıl inanç olarak kabul edildi. Oyuncular ve teknik ekip, tavuk yemenin takıma şanssızlık getireceğine inanıyorlardı. Bu nedenle, bu iki Dünya Kupası boyunca Arjantinli oyuncuların diyetlerinden tavuk tamamen çıkarıldı.

İlginç bir şekilde, 1986'da Arjantin Maradona'nın önderliğinde şampiyon olurken, 1990'da ise finalde Almanya'ya yenilerek ikinci oldu. Tavuk yasağı, Arjantin futbol tarihindeki en ilginç ve sıra dışı olaylardan biri olarak akıllarda kaldı.