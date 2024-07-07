Futbol Dünyasıyla İlgili Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceğiniz 11 İyi Bilgi
Futbol Dünyasıyla İlgili Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceğiniz 11 İyi Bilgi
Futbol dünyası, tarih boyunca sayısız unutulmaz anı ve birbirinden ilginç hikayelerle dolu. İşte öğrenince şaşıracağınız ve futbola bakış açınızı değiştirecek 11 ilginç bilgi!
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11. Dünyanın en eski futbol takımı: Sheffield FC 😎⚽
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10. İlk Dünya Kupası Şampiyonu: Uruguay 🏆
9. Kadınlar Arasındaki İlk Uluslararası Maç: 1881'de İskoçya ve İngiltere Karşı Karşıya 👏💪
8. Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem de menajer olarak kazanan yalnızca 3 efsane var! 🏆
7. ''Parti kur, oy verelim!'' tezahüratını gerçeğe dönüştüren Ballon d'Or sahibi devlet başkanı: George Weah
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6. Avrupa Şampiyonası finalistini yazı tura atışı belirledi! 🪙
5. Arjantin Milli Takımı'nda tavuk yasağı! 😲😅
4. Giuseppe Meazza'nın Beşiktaş Macerası 😎
3. En ilginç turnuvadan çekilme sebebi: Kramponsuz oynama talebi 🤯
2. Tarihteki ilk kırmızı kart 1974 yılında, hakem Doğan Babacan tarafından gösterildi! 🟥
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