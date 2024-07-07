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Futbol Dünyasıyla İlgili Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceğiniz 11 İyi Bilgi

etiket Futbol Dünyasıyla İlgili Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceğiniz 11 İyi Bilgi

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 15:32

Futbol dünyası, tarih boyunca sayısız unutulmaz anı ve birbirinden ilginç hikayelerle dolu. İşte öğrenince şaşıracağınız ve futbola bakış açınızı değiştirecek 11 ilginç bilgi!

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11. Dünyanın en eski futbol takımı: Sheffield FC 😎⚽

11. Dünyanın en eski futbol takımı: Sheffield FC 😎⚽

1857 yılında kurulan Sheffield FC, dünyanın en eski futbol kulübü ünvanına sahip! Geçtiğimiz sezonda İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden kulüp, modern futbolun temellerini atan kuralların birçoğunu da belirlemiştir. Sheffield'ın futbolun gelişimine katkıları paha biçilemez.

10. İlk Dünya Kupası Şampiyonu: Uruguay 🏆

10. İlk Dünya Kupası Şampiyonu: Uruguay 🏆

Dünya Kupası ilk olarak 1930 yılında düzenlendi ve turnuvaya 13 takım katıldı. O dönemde eleme süreci gibi durumlar yoktu ve takımlar turnuvaya davetle katılmışlardı. Düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda Uruguay, kendi evinde Arjantin'i 4-2 yenerek şampiyon oldu. Bu zafer, Uruguay'ı futbol tarihinde öne çıkan ülkelerden biri haline getirdi.

9. Kadınlar Arasındaki İlk Uluslararası Maç: 1881'de İskoçya ve İngiltere Karşı Karşıya 👏💪

Kadın futbolunun başlangıcı, 1881 yılının Mayıs ayında İskoçya'nın Edinburgh kentinde oynanan ilk uluslararası maça dayandırılıyor. İskoçya'yı temsil eden takım, İngiltere'yi 3-0 yenerek tarihe geçecek bir zafer elde ediyor.

8. Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem de menajer olarak kazanan yalnızca 3 efsane var! 🏆

8. Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem de menajer olarak kazanan yalnızca 3 efsane var! 🏆

Dünya Kupası tarihi birbirinden ilginç rekorlarla dolu. Bu rekorların arasında en ilgi çekenlerden biri ise bu kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan yıldız isimler. Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de menajer olarak kaldıran üç efsane ise Brezilyalı Mario Zaggolo, Alman Franz Beckenbauer ve Fransız Didier Deschamps!

7. ''Parti kur, oy verelim!'' tezahüratını gerçeğe dönüştüren Ballon d'Or sahibi devlet başkanı: George Weah

7. ''Parti kur, oy verelim!'' tezahüratını gerçeğe dönüştüren Ballon d'Or sahibi devlet başkanı: George Weah

1995 Ballon d'Or sahibi George Weah, futbol kariyerinin ardından siyasete atılarak 2018 yılında Liberya'nın Cumhurbaşkanı oldu. Weah, futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain ve AC Milan gibi büyük kulüplerde forma giymiş ve Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilmişti. Aynı zamanda Ballon d'Or kazanan ilk Afrikalı futbolcuğu olduğunu da belirtelim.

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6. Avrupa Şampiyonası finalistini yazı tura atışı belirledi! 🪙

6. Avrupa Şampiyonası finalistini yazı tura atışı belirledi! 🪙

1968 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ve Sovyetler Birliği yarı finalde karşı karşıya geldi. Maç 0-0 beraberlikle sonuçlanınca, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına gitmek yerine bir para atışı yapıldı. İtalya, bu tarihî para atışını kazanarak finale yükseldi. Bu olay, modern futbol tarihinde oldukça nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti ve 1968 Avrupa Şampiyonası'nın unutulmaz anlarından biri haline geldi. Finalde Yugoslavya'yı yenerek şampiyon olan İtalya, bu ilginç karar sayesinde ilk büyük uluslararası kupasını kazandı.

5. Arjantin Milli Takımı'nda tavuk yasağı! 😲😅

5. Arjantin Milli Takımı'nda tavuk yasağı! 😲😅

1986 ve 1990 Dünya Kupaları sırasında, Arjantin Milli Takımı futbolcularının tavuk yemesi 'uğursuzluk getiriyor' gerekçesiyle yasaklandı. Bu inanç, Arjantin kampında yaygın bir batıl inanç olarak kabul edildi. Oyuncular ve teknik ekip, tavuk yemenin takıma şanssızlık getireceğine inanıyorlardı. Bu nedenle, bu iki Dünya Kupası boyunca Arjantinli oyuncuların diyetlerinden tavuk tamamen çıkarıldı. 

İlginç bir şekilde, 1986'da Arjantin Maradona'nın önderliğinde şampiyon olurken, 1990'da ise finalde Almanya'ya yenilerek ikinci oldu. Tavuk yasağı, Arjantin futbol tarihindeki en ilginç ve sıra dışı olaylardan biri olarak akıllarda kaldı.

4. Giuseppe Meazza'nın Beşiktaş Macerası 😎

4. Giuseppe Meazza'nın Beşiktaş Macerası 😎

1948-49 İstanbul Futbol Ligi sezonunda, İtalyan futbol efsanesi Giuseppe Meazza, Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Meazza, futbolculuk kariyerinde Inter ve Milan'da büyük başarılar elde etmiş, İtalya Milli Takımı ile iki Dünya Kupası kazanmış bir isimdi. Antrenörlük kariyerine de başarılarla devam eden Meazza, kısa bir süreliğine Beşiktaş'ın başına geçti. 

Milano'da bulunan ve Inter ile Milan'ın maçlarını oynadığı ünlü stadyuma da onun adı verilmiştir. Giuseppe Meazza Stadyumu olarak anılan bu mekan, futbol dünyasında önemli bir yere sahiptir. Meazza'nın İstanbul'daki kısa ama etkileyici dönemini birçok futbolsever hala hatırlar.

3. En ilginç turnuvadan çekilme sebebi: Kramponsuz oynama talebi 🤯

3. En ilginç turnuvadan çekilme sebebi: Kramponsuz oynama talebi 🤯

1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Hindistan Milli Takımı, turnuvada yalın ayak oynamak için FIFA'dan özel izin istedi. Hindistanlı futbolcular, geleneksel olarak yalın ayak oynamaya alışkındı ve bu durumun performanslarını etkileyeceğini düşündüler. Ancak FIFA, yalın ayak oynamalarına izin vermedi. Bu karar üzerine Hindistan, turnuvadan çekilme kararı aldı. Bu olay, Dünya Kupası tarihindeki en ilginç olaylardan biri olarak tarihe geçti.

2. Tarihteki ilk kırmızı kart 1974 yılında, hakem Doğan Babacan tarafından gösterildi! 🟥

FIFA Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart, 1974 yılında düzenlenen turnuvada görüldü. Şili'nin Batı Almanya ile oynadığı maçta, hakem Doğan Babacan, Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi oyundan ihraç ederek kırmızı kart uygulamasını tarihe geçirdi. Kendisi aynı zamanda Dünya Kupası finallerinde maç yöneten ilk Türk hakem oldu.

Fiziksel kırmızı kartlar 1970 yılında tanıtılmasına rağmen, 1974 yılına kadar bu kartlar kullanıma girmemişti. Daha önce, 1930 Dünya Kupası'nda Plácido Galindo, oyun dışı bırakılan ilk futbolcu olmuştu, ancak bu olayda kart kullanılmamıştı.

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1. Kaleciler de Ballon d'Or kazanabilir! 🏆

1. Kaleciler de Ballon d'Or kazanabilir! 🏆

Sovyet kaleci Lev Yashin, FIFA Ballon d'Or ödülünü kazanan tek kaleci olarak tarihe geçti. 'Kara Örümcek' ya da 'Kara Panter' lakabıyla tanınan Yashin, 1963 yılında bu prestijli ödülü aldı ve kalecilik standardını yeniden tanımladı. Ona bu ödülü getiren şey sadece yüksek performansı değil aynı zamanda liderlik özellikleriydi.

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