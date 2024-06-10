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Figür Koleksiyoncuları Dikkat! İşte Anime Dünyasının Göz Bebeği En Popüler Figürler!

etiket Figür Koleksiyoncuları Dikkat! İşte Anime Dünyasının Göz Bebeği En Popüler Figürler!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 18:34

Anime sevenlerin en sevdiği koleksiyon ürünleri figürler. Siz de sevdiğiniz animelerin figürlerini alıp koleksiyon yapmak istiyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Dragon Ball

Dragon Ball

Dragon Ball anime serisinin figürü tam bir koleksiyon parçası. Hediye olarak da düşünebileceğiniz figürü anime seven arkadaşınıza alabilirsiniz. Dragon Ball'un kahramanı Son Goku, dünyayı yok olmaktan koruyan ve sürekli en büyük savaşçı olmaya çalışan biri. Onun bu figürü çok eğlenceli!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Takina Inoue

Takina Inoue

Takina Inoue, anime dünyasının en sevilen karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kendine has tarzı ve benzersiz kişiliği ile dikkat çeken bu karakter, anime severlerin kalbini fethetmeyi başarmıştır.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Fire Emblem

Fire Emblem

Fire Emblem, oyun dünyasının en ikonik figürlerinden biridir. Bu karakter, oyun severlerin kalbinde özel bir yer edinmiştir. Fire Emblem, sadece bir karakterden ibaret olmayıp, aynı zamanda birçok farklı hikayeyi ve evreni barındırır. 

Buradan göz atabilirsiniz.

Nishiki Chizuoka

Nishiki Chizuoka

Aime dünyasının en sevilen karakterlerinden biri olan Nishiki Chizuoka, çarpıcı detayları ve benzersiz tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu özel figür, anime severlerin koleksiyonlarına değer katan bir parça olmayı başarıyor. Nishiki Chizuoka'nın her bir detayı, karakterin ruhunu ve kişiliğini yansıtacak şekilde ustaca işlenmiş.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Yu-Gi-Oh! Figürleri

Yu-Gi-Oh! Figürleri

Yu-Gi-Oh!, bir manga serisi. Bir sürü dizisi ve filmi çekilen Yu-Gi-Oh! serisi aynı zamanda bir kart oyunu. Liseli Yugi Mutou'nun maceralarının anlatıldığı manga en bilinenlerden biri. Düello Canavarları oyununu oynayan Yugi'nin bu maceraları izlemeye değer! 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Luffy

Luffy

One Piece karakteri Monkey D. Luffy'nin figürü 16 cm boyunda. One Piece'in baş karakteri olan Luffy, Hasır Şapka Korsanlarının kurucusu. Korsanlar Kralı olma hayaliyle yaşayan Luffy, sevdiğiniz karakterlerden biriyse hemen sepete atın deriz!

Bu figür için tıklayın.

Naruto

Naruto

Naruto, en çok bilinen animelerin başında geliyor. Masashi Kishimoto tarafından yazılan Naruto, ninja Naruto'nun maceralarını anlatıyor. 

Koleksiyonunuza çok yakışacak parçalar için tıklayabilirsiniz.

Chainsaw Man Figure

Chainsaw Man Figure

Chainsaw Man Figure, anime dünyasının en çok aranan ve beğenilen figürlerinden biridir. Bu özel figür, Chainsaw Man adlı popüler anime serisinden ilham alınarak tasarlanmıştır. Özgün ve detaylı tasarımı, anime hayranları arasında büyük bir ilgi görüyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

My Dress-Up Darling

My Dress-Up Darling

Hina bebekleri ustası olmaya çalışan Wakana Gojo'nun anlatıldığı animeyi sevenler figürüne de bayılacak. Gojo, bebek yapmak konusunda hevesli olsa da okuluna uyum sağlamakta zorlanıyor. 

Buraya tıklayın.

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen

Gege Akutami tarafından yazılan Jujutsu Kaisen, bir manga serisi. Nobara Kugisaki karakterini seviyorsanız bu figürünü almanız gerek. Birinci sınıf öğrencisi Nobara, kısa saçlarıyla dikkat çekici bir karakter.

Ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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