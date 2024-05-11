Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul’a Giden Kayserispor’u Taşıyan Uçağa Yıldırım İsabet Etti
Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul’a Giden Kayserispor’u Taşıyan Uçağa Yıldırım İsabet Etti
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü.
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Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı.
Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı.
Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.
Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.
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