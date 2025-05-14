Fedon Denize Düştü, Migros'la Yaz Resmen Başladı!

Migros Ticaret A.Ş. Müşteri Deneyim Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, 'Fedon’un denize düşmesi, Türkiye’de yazın resmen başladığını müjdeliyor. Bu ikonik anı Migros’un yaz sezonu ile birleştirerek müşterilerimize samimi ve eğlenceli bir deneyim sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaz boyunca iyi gelen kampanyalarımız, sürpriz etkinlikler, eğlenceli içerikler ve bol güneş her zaman olduğu gibi yine Migros’ta olacak. Ürün çeşitliliği ile tatil bölgelerinde uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlayan Yazlık Yer Migros’larımız ve teknelere özel alışveriş imkanı sunan Migros Deniz Market’lerimiz ile kapımızdan giren herkesi yaz sezonu boyunca ferahlatan kampanyalar sunacağız.”

Kampanyanın bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fedon, 'Yıllardır insanlar bana 'ne zaman denize düşeceksin, hadi düş de yazı başlat' diyor. Migros gibi köklü ve güvenilir bir markayla bu vesileyle bir araya gelmekten büyük keyif duyuyorum. Hepimize sağlıklı, keyifli ve bol güneşli bir yaz olsun!' dedi.