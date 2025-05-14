Fedon Denize Düştü, Migros'la Yaz Resmen Başladı!
Fedon ve Migros, bu yıl da bir araya gelerek yaz sezonunu resmen başlattı. Yazın enerjisini getirmeyi ve herkese iyi gelmeyi hedefleyerek denize giren Fedon, milyonların yüzünü gülümseten ikonik düşüşünü gerçekleştirdi. Migros, bu yaz sezonunda da Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
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Yaza Özel Deneyimler ve Sürpriz Fırsatlar Migros’ta
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