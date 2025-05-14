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Fedon Denize Düştü, Migros'la Yaz Resmen Başladı!

Fedon Denize Düştü, Migros'la Yaz Resmen Başladı!

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Onedio Content - Onedio Editörü
14.05.2025 - 17:29

Fedon ve Migros, bu yıl da bir araya gelerek yaz sezonunu resmen başlattı. Yazın enerjisini getirmeyi ve herkese iyi gelmeyi hedefleyerek denize giren Fedon, milyonların yüzünü gülümseten ikonik düşüşünü gerçekleştirdi. Migros, bu yaz sezonunda da Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

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Migros, yazı müjdeleyen ve milyonların yüzünü gülümseten Fedon’un ikonik denize atlayış anına yer verdiği filmiyle, milyonların beklediği yaz sezonunun açılışını duyurdu. Migros, her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da Türkiye’nin dört bir yanında hem denizden hem karadan ulaşılabilen alışveriş noktalarıyla konforlu ve keyifli bir yaz alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Yaza Özel Deneyimler ve Sürpriz Fırsatlar Migros’ta

Yaza Özel Deneyimler ve Sürpriz Fırsatlar Migros’ta

Migros Ticaret A.Ş. Müşteri Deneyim Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, 'Fedon’un denize düşmesi, Türkiye’de yazın resmen başladığını müjdeliyor. Bu ikonik anı Migros’un yaz sezonu ile birleştirerek müşterilerimize samimi ve eğlenceli bir deneyim sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaz boyunca iyi gelen kampanyalarımız, sürpriz etkinlikler, eğlenceli içerikler ve bol güneş her zaman olduğu gibi yine Migros’ta olacak. Ürün çeşitliliği ile tatil bölgelerinde uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlayan Yazlık Yer Migros’larımız ve teknelere özel alışveriş imkanı sunan Migros Deniz Market’lerimiz ile kapımızdan giren herkesi yaz sezonu boyunca ferahlatan kampanyalar sunacağız.”

 Kampanyanın bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fedon, 'Yıllardır insanlar bana 'ne zaman denize düşeceksin, hadi düş de yazı başlat' diyor. Migros gibi köklü ve güvenilir bir markayla bu vesileyle bir araya gelmekten büyük keyif duyuyorum. Hepimize sağlıklı, keyifli ve bol güneşli bir yaz olsun!' dedi.

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