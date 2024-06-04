Faydaları Saymakla Bitmez: Vücudunu Yeniden İnşa Edecek Güce Sahip Altın Değerinde 12 Besin
Faydaları Saymakla Bitmez: Vücudunu Yeniden İnşa Edecek Güce Sahip Altın Değerinde 12 Besin
Beslenme rutininze eklediğinizde vücudunuzu yenileyecek birbirinden faydalı besinlerden bahsettik. Vücuduna iyi bakmak isteyeneleri içeriğe alalım! 🫐🥑
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1. Avokado
2. Yoğurt
3. Yaban Mersini
4. Balık
5. Ceviz
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6. Zeytinyağı
7. Nar
8. Kinoa Tohumu
9. Ispanak
10. Tarçın
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