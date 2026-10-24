Fatih Kayacan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ayrılan Fatih Kayacan'ın Hayatı
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) bağışları fonlarda değerlendirdiği iddiaları gündeme gelirken vakfın üst yönetiminde değişiklik yaşandı. Bu gelişmelerin ardından vakfın genel müdür yardımcılarından Fatih Kayacan, 1 Kasım 2026 itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı. Peki Fatih Kayacan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Kayacan hakkında bilinenler.
Fatih Kayacan, Türkiye Diyanet Vakfı'ndaki görevinden ayrılacağını açıkladı.
Fatih Kayacan Kimdir?
Fatih Kayacan Ne Açıklama Yaptı?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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