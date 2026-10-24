Fatih Kayacan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ayrılan Fatih Kayacan'ın Hayatı

Fatih Kayacan, 1 Mayıs 2024'ten bu yana Türkiye Diyanet Vakfı'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan bir isimdir. Vakfın internet sitesindeki biyografiye göre Fatih Kayacan, 1999-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalıştı. Fatih Kayacan 2005'te kamudan ayrılarak bir sanayi kuruluşunda kurumsal ve zincir mağaza satışları müdürü oldu, ardından aynı şirkette Marmara ve Batı Karadeniz bölge distribütörü olarak görev yaptı. Yerel basında Fatih Kayacan, Bolvadin eski belediye başkanı olarak da anılıyor.

Fatih Kayacan Kaç Yaşında, Nereli?

Türkiye Diyanet Vakfı'nın paylaştığı biyografiye göre Fatih Kayacan 1976'da Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğdu. Bu bilgiye göre Fatih Kayacan 2026 itibarıyla 49 ya da 50 yaşında. Fatih Kayacan evli ve iki çocuk babası.

Fatih Kayacan'ın Eğitimi

Fatih Kayacan ilkokulu ve hafızlığı Kütahya'da tamamladı, ardından Kütahya Lisesi'nden mezun oldu. Fatih Kayacan 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2002'de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe ve Din Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Fatih Kayacan orta düzeyde Arapça biliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nda Ne Oldu?

Sözcü gazetesi, Gazze için toplanan bağışların yatırım fonlarında değerlendirildiğini öne sürdü. Türkiye Diyanet Vakfı ise yaptığı açıklamada vakıf nakdinin bir kısmının faizsiz finans esaslarıyla çalışan bir fonda değerlendirildiğini, bu yatırımdan herhangi bir zarar edilmediğini belirtti. Vakıf, yönetim değişikliğinin daha önce mütevelli heyetinde konuşulduğunu ve iddialarla aynı zamana denk gelmesinin rastlantı olduğunu açıkladı. İddialarla ilgili inceleme sürüyor; görevden alma kararları tek başına herhangi bir hukuki sorumluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor.