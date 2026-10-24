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Fatih Kayacan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ayrılan Fatih Kayacan'ın Hayatı

Fatih Kayacan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ayrılan Fatih Kayacan'ın Hayatı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 18:52
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) bağışları fonlarda değerlendirdiği iddiaları gündeme gelirken vakfın üst yönetiminde değişiklik yaşandı. Bu gelişmelerin ardından vakfın genel müdür yardımcılarından Fatih Kayacan, 1 Kasım 2026 itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı. Peki Fatih Kayacan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Kayacan hakkında bilinenler.

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Fatih Kayacan, Türkiye Diyanet Vakfı'ndaki görevinden ayrılacağını açıkladı.

Fatih Kayacan, Türkiye Diyanet Vakfı'ndaki görevinden ayrılacağını açıkladı.

Sözcü gazetesinin haberine göre Gazze için toplanan bağışların yatırım fonlarında değerlendirildiği iddialarının ardından TDV Genel Müdürü İzani Turan ile genel müdür yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan görevden alındı. Fatih Kayacan ise yaptığı açıklamada yaklaşık 30 aydır sürdürdüğü görevden 1 Kasım 2026'da ayrılacağını duyurdu.

Fatih Kayacan Kimdir?

Fatih Kayacan Kimdir?

Fatih Kayacan, 1 Mayıs 2024'ten bu yana Türkiye Diyanet Vakfı'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan bir isimdir. Vakfın internet sitesindeki biyografiye göre Fatih Kayacan, 1999-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalıştı. Fatih Kayacan 2005'te kamudan ayrılarak bir sanayi kuruluşunda kurumsal ve zincir mağaza satışları müdürü oldu, ardından aynı şirkette Marmara ve Batı Karadeniz bölge distribütörü olarak görev yaptı. Yerel basında Fatih Kayacan, Bolvadin eski belediye başkanı olarak da anılıyor.

Fatih Kayacan Kaç Yaşında, Nereli?

Türkiye Diyanet Vakfı'nın paylaştığı biyografiye göre Fatih Kayacan 1976'da Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğdu. Bu bilgiye göre Fatih Kayacan 2026 itibarıyla 49 ya da 50 yaşında. Fatih Kayacan evli ve iki çocuk babası.

Fatih Kayacan'ın Eğitimi

Fatih Kayacan ilkokulu ve hafızlığı Kütahya'da tamamladı, ardından Kütahya Lisesi'nden mezun oldu. Fatih Kayacan 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2002'de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe ve Din Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Fatih Kayacan orta düzeyde Arapça biliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nda Ne Oldu?

Sözcü gazetesi, Gazze için toplanan bağışların yatırım fonlarında değerlendirildiğini öne sürdü. Türkiye Diyanet Vakfı ise yaptığı açıklamada vakıf nakdinin bir kısmının faizsiz finans esaslarıyla çalışan bir fonda değerlendirildiğini, bu yatırımdan herhangi bir zarar edilmediğini belirtti. Vakıf, yönetim değişikliğinin daha önce mütevelli heyetinde konuşulduğunu ve iddialarla aynı zamana denk gelmesinin rastlantı olduğunu açıkladı. İddialarla ilgili inceleme sürüyor; görevden alma kararları tek başına herhangi bir hukuki sorumluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Fatih Kayacan Ne Açıklama Yaptı?

Fatih Kayacan Ne Açıklama Yaptı?

Fatih Kayacan, görevden ayrılacağını duyurduğu açıklamasında hakkındaki paylaşımları iftira olarak nitelendirdi ve suçlamaları reddetti. Fatih Kayacan, milletin ve ümmetin emanetine asla halel getirmediklerini söyledi, vakfın insani yardım çalışmalarının sürmesini dilediğini ve ömrü boyunca vakfın gönüllü hizmetkârı olmaya devam edeceğini belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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