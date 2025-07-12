Farklı Alanlarda Yepyeni Deneyimler Elde Edebileceğiniz 15 Yapay Zeka Çeşidi

Yazdığınız bir cümleyi ya da hayalinizdeki fikri birkaç saniyede çarpıcı bir sanat eserine dönüştürüyor. Denizin altında mor bir şehir diye yazın, Midjourney sizi görsel bir rüyaya davet ediyor. Tasarımcılar, yazarlar ve içerik üreticileri için ilham makinesi gibi çalışıyor. Üstelik Discord üzerinden kullanılıyor, bu da onu eğlenceli bir topluluk deneyimine çeviriyor.