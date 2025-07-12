Farklı Alanlarda Yepyeni Deneyimler Elde Edebileceğiniz 15 Yapay Zeka Çeşidi
Yapay zekâ artık sadece film senaryosu değil, günlük hayatın en pratik oyuncusu. İster yaratıcı bir projede, ister işinizi kolaylaştırmak için, isterseniz sadece eğlenmek amacıyla kullanabileceğiniz yepyeni araçlar var. İşte her biri başka bir dünyaya kapı açan 15 güçlü yapay zekâ uygulaması!
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1. Midjourney
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2. ElevenLabs
3. D-ID Creative Reality Studio
4. Runway Gen-2
5. Deep Nostalgia (MyHeritage)
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6. Perplexity AI
7. Replika
8. Aiva
9. Jasper
10. Remove.bg
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11. Notion AI
12. Descript Overdub
13. Cleanup.pictures
14. Suno
15. Veo 3
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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