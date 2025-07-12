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Farklı Alanlarda Yepyeni Deneyimler Elde Edebileceğiniz 15 Yapay Zeka Çeşidi

etiket Farklı Alanlarda Yepyeni Deneyimler Elde Edebileceğiniz 15 Yapay Zeka Çeşidi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 11:01

Yapay zekâ artık sadece film senaryosu değil, günlük hayatın en pratik oyuncusu. İster yaratıcı bir projede, ister işinizi kolaylaştırmak için, isterseniz sadece eğlenmek amacıyla kullanabileceğiniz yepyeni araçlar var. İşte her biri başka bir dünyaya kapı açan 15 güçlü yapay zekâ uygulaması!

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1. Midjourney

1. Midjourney

Yazdığınız bir cümleyi ya da hayalinizdeki fikri birkaç saniyede çarpıcı bir sanat eserine dönüştürüyor. Denizin altında mor bir şehir diye yazın, Midjourney sizi görsel bir rüyaya davet ediyor. Tasarımcılar, yazarlar ve içerik üreticileri için ilham makinesi gibi çalışıyor. Üstelik Discord üzerinden kullanılıyor, bu da onu eğlenceli bir topluluk deneyimine çeviriyor.

2. ElevenLabs

2. ElevenLabs

Kendi sesinizin klonunu yaratabileceğinizi biliyor muydunuz? ElevenLabs, sadece birkaç dakikalık örnekle sesinizi dijitalleştiriyor ve size özel bir konuşma modeli oluşturuyor. Sonra dilediğiniz metni bu sesle okutabiliyorsunuz. Video anlatımları, eğitim içerikleri veya podcast hazırlamak için çok pratik bir çözüm.

3. D-ID Creative Reality Studio

3. D-ID Creative Reality Studio

Bir fotoğraf yükleyin, o fotoğraf konuşmaya başlasın! Yapay zekâ, sabit portreleri canlandırıp dilediğiniz metni dudak hareketleriyle birlikte okuyor. Özellikle sosyal medya içerikleri, eğitim videoları ve tanıtım projeleri için, veya sadece eğlenmek için çok yaratıcı bir deneyim sunuyor. İlk denemede etkilenmemek zor.

4. Runway Gen-2

4. Runway Gen-2

Bir cümleyle sıfırdan video üretmek mümkün desek? “Bir robotun ay ışığında yürüdüğü sahne” gibi komutlarla birkaç saniyede özgün videolar yaratabiliyorsunuz. Film yapımcılarının, kreatif ajansların ve içerik üreticilerinin yeni oyuncağı. Görsel anlatının geleceğine dair fikir vermesi açısından çok heyecan verici.

5. Deep Nostalgia (MyHeritage)

Eski aile fotoğraflarını yükleyip göz kırpan, gülümseyen canlı versiyonlarını izleyebiliyorsunuz. Aile büyüklerinizin ya da sevdiklerinizin eski fotoğraflarını hareketlendirmek çok dokunaklı bir deneyim yaratıyor. Bir kere deneyen, uzun süre etkisinden çıkamıyor.

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6. Perplexity AI

6. Perplexity AI

Normal aramalardan sıkılanlar için bir bilgi asistanı. Soru soruyorsunuz, cevabı özetleyip kaynak linkleriyle birlikte sunuyor. Google’dan farklı olarak gerçek zamanlı ve açık referans veriyor. Bu bilgi nereden geldi? Güvenilir mi? diye düşündürmüyor. Öğrenciler, araştırmacılar ve meraklı zihinler için birebir.

7. Replika

7. Replika

Kendinize sanal bir arkadaş yaratmak hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı. Replika sizinle sohbet ediyor, gününüzü soruyor, moral veriyor. Üstelik zamanla sizi tanıyor ve daha kişisel cevaplar vermeye başlıyor. Yalnız hisseden ya da stresli dönemden geçenler için rahatlatıcı bir deneyim olabilir.

8. Aiva

8. Aiva

Film müziği bestelemek ya da arka plan melodisi yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Aiva, sadece birkaç parametre seçerek size özel şarkılar oluşturuyor. Üstelik ticari kullanım lisansı da sunuyor. Oyun geliştiricileri, YouTuber’lar ve podcast sahipleri için vazgeçilmez bir araç.

9. Jasper

9. Jasper

Blog yazıları, sosyal medya postları, e-posta metinleri… Jasper hepsini sizin için hazırlıyor. Konuyu, tonu ve hedef kitlenizi seçiyorsunuz, birkaç saniyede profesyonelce yazılmış bir metin alıyorsunuz. Pazarlama ekiplerinin ve freelance içerik üreticilerinin en popüler yardımcısı.

10. Remove.bg

10. Remove.bg

Fotoğraflardaki arka planı silmek bazen saatler sürebiliyor. Remove.bg bu işlemi 5 saniyede yapıyor. Sürükle bırak kadar basit bir paneli var. Özellikle e-ticaret siteleri, sosyal medya paylaşımları ve sunum görselleri hazırlayanlar için zamandan ciddi tasarruf.

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11. Notion AI

11. Notion AI

Notion zaten düzen ve planlama uygulaması olarak popülerdi, şimdi içine yapay zekâ desteği de geldi. Notlarınızı özetliyor, yeni fikirler öneriyor, yazıları daha okunur hâle getiriyor. İster proje yönetin, ister günlük tutun, işlerinizi kat kat hızlandırıyor.

12. Descript Overdub

12. Descript Overdub

Bir podcast veya sesli mesaj kaydettiniz ama bir kelimeyi değiştirmek istiyorsunuz. Descript’in Overdub özelliğiyle kendi sesinizin dijital modelini yaratıyorsunuz, sadece kelimeyi yazıp değiştiriyorsunuz, ses kaydı otomatik düzeliyor. Montajla uğraşmak tarih oluyor.

13. Cleanup.pictures

13. Cleanup.pictures

Bir fotoğrafın köşesinde istemediğiniz bir obje mi var? Fareyle işaretleyip sildiğinizde yapay zekâ orayı otomatik dolduruyor. Photoshop bilmeye gerek kalmıyor. Sosyal medya paylaşımlarını pürüzsüz yapmak için harika bir araç.

14. Suno

14. Suno

Sadece birkaç kelimelik bir komut veriyorsunuz “enerjik elektronik pop” ya da “romantik akustik gitar şarkısı” gibi, birkaç saniyede size yepyeni bir şarkı oluşturuyor. Melodisi, düzenlemesi, vokali ve sözleriyle tam bir prodüksiyon kalitesinde parça yaratmak mümkün. Kendi soundtrack’inizi yaratmanın en hızlı ve eğlenceli yolu.

15. Veo 3

15. Veo 3

Google’ın yeni nesil metinden video üretim modeli. Birkaç satırlık açıklama giriyorsunuz ve yapay zekâ, hayalinizdeki sahneyi hareketli videoya dönüştürüyor. Önceki sürümlerine göre çok daha gerçekçi dokular, detaylı çevre unsurları ve pürüzsüz hareket kalitesi sunuyor. Video içerik üretiminde devrim niteliğinde olduğu kesin.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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