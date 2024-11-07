Falda Ejderha Görmek Ne Demektir? Ejderhalar Sadece Masallarda mı Olur Sandınız?
Falda Ejderha Görmek Ne Demektir? Ejderhalar Sadece Masallarda mı Olur Sandınız?
Falda sık sık hayvan figürlerine, gerçek olmayan figürlere denk gelmişsinizdir. Bazıları bizlere olumlu mesajlar, bazıları ise olumsuz mesajlar iletir. Bu figürlerden biri de ejderhalar. Masal dünyasından fırlayıp falımıza kadar gelen ejderhalar, aslında hiç de yok saymamanız gereken mesajlar içeriyor. Kimi durumlarda mutluluğu kimi durumlarda ise hüznü simgeliyor. Peki falda ejderha görmek, ejderha kafası veya ejderha kanadı görmek ne anlama gelir?
Gelin birlikte telvelerinizde çıkan ejderhayı yorumlamaya çalışalım...
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Falda ejderha görmek ne demektir?
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Peki falda ejderha kafası görmek ne anlama gelir?
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