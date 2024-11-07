Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Falda Ejderha Görmek Ne Demektir? Ejderhalar Sadece Masallarda mı Olur Sandınız?

Falda Ejderha Görmek Ne Demektir? Ejderhalar Sadece Masallarda mı Olur Sandınız?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 16:03

Falda sık sık hayvan figürlerine, gerçek olmayan figürlere denk gelmişsinizdir. Bazıları bizlere olumlu mesajlar, bazıları ise olumsuz mesajlar iletir. Bu figürlerden biri de ejderhalar. Masal dünyasından fırlayıp falımıza kadar gelen ejderhalar, aslında hiç de yok saymamanız gereken mesajlar içeriyor. Kimi durumlarda mutluluğu kimi durumlarda ise hüznü simgeliyor. Peki falda ejderha görmek, ejderha kafası veya ejderha kanadı görmek ne anlama gelir?

Gelin birlikte telvelerinizde çıkan ejderhayı yorumlamaya çalışalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Falda ejderha görmek ne demektir?

Falda ejderha görmek ne demektir?

Ejderhalar mistik dünyaya ait yaratıklardır. Konu oldukları her masalda ve filmde yaptıkları kötülüklerle tanınırlar. Örneğin kralın güzeller güzeli kızı acımasız bir ejderhanın tutsağı olmuştur. Onu kurtarmak için de ülkenin en yakışıklı prensi düşer yollara...Tıpkı bu masalda olduğu gibi fal sahibinin de hayatında onu tutsak eden bir ejderha var. Hayatınızdaki ejderha sizi engellemeye çalışan bir iş arkadaşınız veya okul arkadaşınız olabilir. Sizin güzelliğinizin ve başarınızın öne çıkmasını istemiyor demektir. Bu noktada bir prense ihtiyacınız olmadığını, bu durumdan kendinizi sadece kendinizin kurtarabileceğini unutmayın. Daha çok çalışmalı, o ejderhayı üstesinden geleceğiniz problemlerle ezip geçmelisiniz.

Peki falda ejderha kafası görmek ne anlama gelir?

Peki falda ejderha kafası görmek ne anlama gelir?

Ejderhalar her zaman korkutucu olarak resmedilmişlerdir. Falınızda ejderha çıkması da hayatınızda korkutucu bir kişi olduğuna delalet eder. Bu kişi çok yakınınızdan ve ummadığınız bir kişi bile olabilir. O kişiye o kadar güveniyorsunuz ki bazı şüpheleriniz olsa bile ona asla konduramıyorsunuz bu kötülüğü. Biraz gözünüzü açmanızda ve yakınlarınızdan gelen tavsiyeleri dinlemenizde fayda var. Bu kişi sizin kuyunuzu kazmaya çalışıyor. Maddi yönden sizi kandırmaya veya hakkınızda çirkin bir dedikodu yaymaya çalışıyor olabilir. Falında ejderha gören kişi etrafındaki insanlara karşı oldukça temkinli olmalı, tedbiri elden bırakmamalı.

Falınızda çıkan ejderha kimi simgeliyor olabilir?

Falınızda çıkan ejderha kimi simgeliyor olabilir?

Falda çıkan ejderhalar genelde yakın çevrenizden kötü bir insanı temsil eder. Örneğin yakın arkadaş grubunuzdan birisi size karşı kıskançlık besliyor olabilir. Bu noktada uyarmak istediğimiz bir başka konu daha var. Hayatınızdaki ejderha kendiniz olabilirsiniz! Başarınızın önündeki engelin kendiniz olduğunu hiç düşündünüz mü? Daha büyük işler başarabilecekken vazgeçtiğiniz oldu mu? İçinizdeki potansiyele inanıyor fakat bir türlü ilk adımı atamıyorsanız falınızda çıkan ejderha siz olabilirsiniz. 

Peki ne yapabilirsiniz? Eğer etrafınızdaki insanların değil de kendinizin bir 'ejderha' olduğunu düşünüyorsanız ilk olarak bunun sebeplerini düşünmenizi öneririz. Neden bunu kendinize yapıyorsunuz? Geçmişte çok istekli olduğunuz bir işten eliniz boş mu döndünüz yoksa büyük bir girişimcilik fikrini kimseye onaylatamadınız mı? O zaman artık 'geçmiş geçmişte kaldı' deme zamanı. Bundan sonra daha çok çalışmalı, yeni fikirler ortaya koymalı ve daha da önemlisi kendinize inanmayı denemelisiniz.

Falda ejderha şekli çıkmasının anlamı nedir?

Falda ejderha şekli çıkmasının anlamı nedir?

Falınızda çıkan ejderhanın kötü bir insanı temsil ettiğini söylemiştik. Maalesef falda görülen ejderhanın pek fazla olumlu anlamı yok. Falcılar ejderhayı genelde kötü haberler ile birlikte anmış. Bu kötü haberlerden bir tanesi de yakın zamanda yaşayacağınız bir olay. Bu olay yüzünden uzun süre bazı sıkıntılar yaşayabilir, eskisi kadar rahat bir yaşam süremeyebilirsiniz. Falda ejderha şekli çıkması genelde maddi yönlerden yorumlanır. Elinize geçen yüklü bir miktar parayı kaybedebilir, yatırım yaptığınız yerden zarar edebilirsiniz. Yakın çevrenizden birisine borç verebilir ancak bu borcu tahsil etmekte zorlanabilirsiniz. Anlaşılan bu dönemde ekmek aslanın ağzında değil, ejderhanın ağzında! Maddi konularda dikkatli olmakta fayda var...

Falda kanatlı ejderha görmek ne demektir?

Falda kanatlı ejderha görmek ne demektir?

Masallarda anlatılan, filmlerde karşımıza çıkan tüm ejderhaların kanatları oldukça ihtişamlıdır değil mi? Falınızda çıkan ejderha birçok şekle bürünebilir. Bazen sadece ejderha kafası görebilir bazen de ejderhanın açılmış kanatlarını görebilirsiniz. Bu şekillerin hepsinin anlamı farklıdır. Falda çıkan ejderha kanatı çok uzak yerlerden bir haber alacağınız anlamına gelir. Ejderha kanatları bir kuşun kanatlarından katbekat büyüktür. Bu sebeple denizaşırı ülkelerden gelecek bir haberi işaret eder. Bu haber olumlu veya olumsuz olabilir. Yurt dışında yaşayan bir tanıdığınızdan haber alabilirsiniz. Ayrıca falınızda kanatlı bir ejderha çıktıysa bu sıralar yurt dışı planı da yapıyor olabilirsiniz. Aman dikkat! Yurt dışı planlarınızı bozmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olun.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Falda ejderha kuyruğu ve gözü görmek ne demektir?

Falda ejderha kuyruğu ve gözü görmek ne demektir?

Falda çıkan hayvan figürleri bazen tamamen ortaya çıkarlar. Bazen de sadece vücutlarının bazı parçalarını gösterirler. Falınızda çıkan ejderha da sadece uzun kuyruğunu veya koca gözünü gösterebilir. Falda çıkan ejderha kuyruğunun anlamı çekilen sıkıntıların sonuna gelindiğine işaret eder. Maddi sıkıntılar bir bir ortadan kalkar, küsler barışır, başarılar bir bir sizi bulmaya başlar. Falda ejderha kuyruğu görmek oldukça olumlu mesajlar taşır. 

Peki falda ejderha gözü görmek ne demektir? Falda çıkan ejderha gözü fal sahibinin gözünün açılacağına, etrafındaki gelişmeleri yakından takip edeceğine, olan biten hakkında doğru yorumlar yapacağına işaret eder. Fal sahibi bu dönemde üzerine kafa yorduğu bir konuyu çözüme kavuşturur, rahata erer. Fal sahibin yaşadığı zorluklar yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.

Kahve falında ejderha yavrusu görmek ne anlama gelir?

Kahve falında ejderha yavrusu görmek ne anlama gelir?

Hayvanların yavrularının güzel anlamlat taşıdığını düşünebilirsiniz. Fakat durum ejderha yavrusu için hiç de öyle değil. Falda ejderha yavrusu görmek etrafınızdaki düşmanların artacağına işaret eder. Özellikle de iş hayatınızda yeni rekabetler yaşanacağı bu nedenle de yanlış anlaşılmalar olacağı anlamına gelir. Falda ejderha yavrusu görmek kişinin yoluna taş koyan arkadaşlarının artacağına fakat bu kişilerin zamanla pişman olacağına işaret eder. Bu durumu iyi yönetmekte, sinirlerinize hakim olmakta fayda var.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın