Falda Ejderha Görmek Ne Demektir? Ejderhalar Sadece Masallarda mı Olur Sandınız?

Falda çıkan ejderhalar genelde yakın çevrenizden kötü bir insanı temsil eder. Örneğin yakın arkadaş grubunuzdan birisi size karşı kıskançlık besliyor olabilir. Bu noktada uyarmak istediğimiz bir başka konu daha var. Hayatınızdaki ejderha kendiniz olabilirsiniz! Başarınızın önündeki engelin kendiniz olduğunu hiç düşündünüz mü? Daha büyük işler başarabilecekken vazgeçtiğiniz oldu mu? İçinizdeki potansiyele inanıyor fakat bir türlü ilk adımı atamıyorsanız falınızda çıkan ejderha siz olabilirsiniz.

Peki ne yapabilirsiniz? Eğer etrafınızdaki insanların değil de kendinizin bir 'ejderha' olduğunu düşünüyorsanız ilk olarak bunun sebeplerini düşünmenizi öneririz. Neden bunu kendinize yapıyorsunuz? Geçmişte çok istekli olduğunuz bir işten eliniz boş mu döndünüz yoksa büyük bir girişimcilik fikrini kimseye onaylatamadınız mı? O zaman artık 'geçmiş geçmişte kaldı' deme zamanı. Bundan sonra daha çok çalışmalı, yeni fikirler ortaya koymalı ve daha da önemlisi kendinize inanmayı denemelisiniz.