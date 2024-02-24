Evlililik ve Mutluluk Arasında Yapılan Araştırmanın Sonuçları Görenleri Şaşırttı
Evlililik ve Mutluluk Arasında Yapılan Araştırmanın Sonuçları Görenleri Şaşırttı
Yapılan son araştırmalar, evlilik ve mutluluk arasında bir bağlantı olmadığını ortaya çıkardı.
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Araştırmacılar, evlilik ve mutluluk arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyen bir araştırma yaptılar.
Araştırmalar, bekârların evli çiftler kadar mutlu olduğunu ve evliliğin insanları daha mutlu ya da sağlıklı yapmadığını gösteriyor. Araştırma, bekarların evli insanlardan daha mutlu olabileceğini de ortaya koydu.
Bilim insanları, evlilik ve bekarlığın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkisini araştırdı. California Üniversitesi'nden araştırmacılar, evliliğin uzun vadede refahı artırdığına dair az kanıt buldu.
Araştırmayı yöneten Dr Bella DePaulo, medyanın ve bilimsel dergilerin evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarının, metodolojik önyargılar göz önünde bulundurulduğunda genellikle araştırma sonuçlarını yanlış yansıttığını veya abarttığını belirtiyor.
DePaulo, intihar, depresyon, yalnızlık, sağlık ve mutluluk araştırmalarının, bekâr ve evli bireyler arasında benzer sonuçlar verdiğini belirtiyor. Evliliğin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair az kanıt olduğunu ifade ediyor.
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