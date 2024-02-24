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Evlililik ve Mutluluk Arasında Yapılan Araştırmanın Sonuçları Görenleri Şaşırttı

Evlililik ve Mutluluk Arasında Yapılan Araştırmanın Sonuçları Görenleri Şaşırttı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 13:13

Yapılan son araştırmalar, evlilik ve mutluluk arasında bir bağlantı olmadığını ortaya çıkardı.

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Araştırmacılar, evlilik ve mutluluk arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyen bir araştırma yaptılar.

Araştırmacılar, evlilik ve mutluluk arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyen bir araştırma yaptılar.

Araştırmalar, bekârların evli çiftler kadar mutlu olduğunu ve evliliğin insanları daha mutlu ya da sağlıklı yapmadığını gösteriyor. Araştırma, bekarların evli insanlardan daha mutlu olabileceğini de ortaya koydu.

Araştırmalar, bekârların evli çiftler kadar mutlu olduğunu ve evliliğin insanları daha mutlu ya da sağlıklı yapmadığını gösteriyor. Araştırma, bekarların evli insanlardan daha mutlu olabileceğini de ortaya koydu.

Bilim insanları, evlilik ve bekarlığın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkisini araştırdı. California Üniversitesi'nden araştırmacılar, evliliğin uzun vadede refahı artırdığına dair az kanıt buldu.

Bilim insanları, evlilik ve bekarlığın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkisini araştırdı. California Üniversitesi'nden araştırmacılar, evliliğin uzun vadede refahı artırdığına dair az kanıt buldu.

Araştırmayı yöneten Dr Bella DePaulo, medyanın ve bilimsel dergilerin evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarının, metodolojik önyargılar göz önünde bulundurulduğunda genellikle araştırma sonuçlarını yanlış yansıttığını veya abarttığını belirtiyor.

Araştırmayı yöneten Dr Bella DePaulo, medyanın ve bilimsel dergilerin evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarının, metodolojik önyargılar göz önünde bulundurulduğunda genellikle araştırma sonuçlarını yanlış yansıttığını veya abarttığını belirtiyor.

'Medya ve hatta bilimsel dergiler, evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarıyla dolu. Ancak metodolojik önyargılar göz önünde bulundurularak araştırmaya daha yakından bakıldığında bu tür iddialar, sıklıkla araştırmaların sonuçlarını yanlış yansıttığı veya abarttığı görülüyor.'

DePaulo, intihar, depresyon, yalnızlık, sağlık ve mutluluk araştırmalarının, bekâr ve evli bireyler arasında benzer sonuçlar verdiğini belirtiyor. Evliliğin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair az kanıt olduğunu ifade ediyor.

DePaulo, intihar, depresyon, yalnızlık, sağlık ve mutluluk araştırmalarının, bekâr ve evli bireyler arasında benzer sonuçlar verdiğini belirtiyor. Evliliğin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair az kanıt olduğunu ifade ediyor.

'İntihar, depresyon, yalnızlık, fiziksel sağlık ve mutluluk üzerine yapılan araştırma örnekleri gözden geçiriliyor. Araştırmalarda, bekâr kalan kişilerin genellikle şu anda evli olanlarla çok benzer sonuçlara sahip olduğu görülüyor. Ayrıca evlenmenin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair çok az kanıt var.'

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