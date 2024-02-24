Evlililik ve Mutluluk Arasında Yapılan Araştırmanın Sonuçları Görenleri Şaşırttı

'Medya ve hatta bilimsel dergiler, evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarıyla dolu. Ancak metodolojik önyargılar göz önünde bulundurularak araştırmaya daha yakından bakıldığında bu tür iddialar, sıklıkla araştırmaların sonuçlarını yanlış yansıttığı veya abarttığı görülüyor.'