Evinizin Daha Temiz Görünmesini Sağlayacak 10 Aydınlatma İpucu
Ev temizliği gerçekten zahmetli ve zaman alan bir iş... Özellikle de ne kadar temizlik yaparsanız yapın, eviniz gözünüze hala pis ve kasvetli geliyorsa çok daha çekilmez oluyor. Belki de sorun temizlikte değildir, bunu hiç düşündünüz mü? Aydınlatma, evin temizliğini önemli ölçüde etkiler. Nasıl mı? İşte cevabı. 👇
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1. Gün ışığı, en az içiniz kadar evinizi de ısıtır!
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2. Işığın hangi tonunu kullanmak istediğinize karar verin.
3. Evdeki aynaların da etkisini unutmamak gerek...
4. Spot ışıklarla evinize derinlik katın!
5. Köşe lambaları ile her yeri aydınlık gösterin!
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6. Mutfak aydınlatmasına bir şans vermeye ne dersiniz?
7. Avizenizin konumu evin aydınlatması için oldukça önemlidir.
8. Abajur seçerken açık renk tercih edin!
9. Zeminden yayılan ışık da evi temiz gösterir!
10. Tüm bunların dışında temizlik de şart...
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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