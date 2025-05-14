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Evinizi Saniyeler İçinde Daha Ferah Gösterecek 11 Küçük Dokunuş

etiket Evinizi Saniyeler İçinde Daha Ferah Gösterecek 11 Küçük Dokunuş

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 11:31

Evi daha ferah gösterecek birkaç dokunuş ve tüyo bu içerikte. Evinizi daha ferah göstermek için yapılması gerekenleri özenle derledik, hadi temizlik ve ferahlık keşfine çıkıyoruz!

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1. Perdeleri yukardan asın.

1. Perdeleri yukardan asın.

Perde rayını pencerenin hemen üstüne değil, tavana yakın bir yerden monte ederek tavanı daha yüksek ve odanızı daha geniş gösterirsiniz.

2. Açık renk aksesuarlar kullanın.

Beyaz, bej, uçuk gri gibi tonlardaki yastıklar, örtüler ve aksesuarlar mekanı daha ferah ve temiz gösterir. Bu yüzden ev içerisinde de açık renk abajur, tablo, biblo kullanabilirsiniz.

3. Aynaları doğru konumlandırın.

Doğal ışığın karşısına konulan büyük bir ayna, ışığı yansıtarak odanın daha geniş görünmesini sağlar. Bu yüzden aynaları evin belirli köşelerine koyarak ortamı daha ferah ve aydınlık gösterebilirsiniz.

4. Fazlalıkları toplayın.

Masanın üstündeki gereksiz objeleri kaldırmak, hem zihinsel hem görsel rahatlık sağlar. Daha az eşya, daha fazla nefes alanı demektir. Zaman içerisinde etrafın daha ferah gözüktüğünü de fark edeceksiniz.

5. Düzenli olarak süpürürken silin.

5. Düzenli olarak süpürürken silin.

AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Dik Süpürge 9000 Serisi ile haftalık olarak düzenli temizlik yaparsanız etrafın daha temiz olduğunu fark edebilirsiniz. Hem ıslak hem de kuru süpürme özelliği ile evin her yerini kolayca süpürebilirsiniz.

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6. Koltuk yastıklarını kabartın.

Yastıklarınızı kabartmak, koltuğa yeni süslenmiş bir görünüm kazandırır ve odayı daha derli toplu gösterir. Düzenli olarak her gün koltuk yastıklarını kabartmayı unutmayın.

7. Tavana aydınlatma katmanı ekleyin.

Loş bir abajur, sarı tonlu bir LED lamba veya hafif bir ışık zinciri… Tavan ışığı dışında yumuşak bir aydınlatma mekanı sıcak ve ferah kılar. Bu yüzden ışıklandırmayı gözden geçirmeyi unutmamalısınız.

8. Duvarları boş bırakmayın.

Boş bir duvara tek bir büyük tablo ya da minimal bir sanat objesi yerleştirerek, gözün takılacağı bir denge noktası oluşturabilirsiniz. Duvara neler asacağınızı düşünmeye hemen başlayın!

9. Açık rafları düzenleyin.

Dolu ama düzensiz raflar yerine, az sayıda ve dengeli yerleştirilmiş objeler, daha “nefes alan” bir görüntü yaratır. Raflarınızı düzenlemek ve daha sakin bir görüntü oluşturmak evin de daha ferah gözükmesini sağlar.

10. Ortam kokusu kullanın.

Taze, hafif bir koku kullanabilirsiniz. Lavanta, narenciye, okaliptüs gibi kokuları kullanarak ferahlık hissini artırabilirsiniz. Kokular da evin enerjisini yükselten önemli detaylardandır.

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11. Kablo karmaşasını gizleyin.

Görünen priz kabloları ve şarj aletleri hem dağınık bir görüntü yaratır hem de alanı boğar. Kablo düzenleyiciler veya kablo kutuları ile anında sade ve şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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Begüm
Begüm
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