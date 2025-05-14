Evinizi Saniyeler İçinde Daha Ferah Gösterecek 11 Küçük Dokunuş
Evi daha ferah gösterecek birkaç dokunuş ve tüyo bu içerikte. Evinizi daha ferah göstermek için yapılması gerekenleri özenle derledik, hadi temizlik ve ferahlık keşfine çıkıyoruz!
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1. Perdeleri yukardan asın.
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2. Açık renk aksesuarlar kullanın.
3. Aynaları doğru konumlandırın.
4. Fazlalıkları toplayın.
5. Düzenli olarak süpürürken silin.
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6. Koltuk yastıklarını kabartın.
7. Tavana aydınlatma katmanı ekleyin.
8. Duvarları boş bırakmayın.
9. Açık rafları düzenleyin.
10. Ortam kokusu kullanın.
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11. Kablo karmaşasını gizleyin.
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