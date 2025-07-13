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Evinizi Daha Az Sürede Temizlemek İçin 12 Zaman Kazandıran Taktik

etiket Evinizi Daha Az Sürede Temizlemek İçin 12 Zaman Kazandıran Taktik

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 18:02

Hayat temposu zaman geçtikçe daha yoğun ve hızlı bir hale geliyor! Bu koşuşturmada ev düzenini sağlamak daha zor olabiliyor. Evin dağınık görünümü ise stres seviyesini artırıyor... Fakat doğru taktiklerle temizlik süresini azaltabilirsiniz. Böylece işleri yapmaya üşenmez ve işlerin birikme tehlikesi ile karşı karşıya olmazsınız!

Gelin, birlikte evinizi daha kısa sürede nasıl temizleyebileceğinize bakalım!

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1. Bütün odalara uygun temizlik setleri koyun.

Odaları temizleyeceğiniz zaman her seferinde temizlik malzemelerini taşımak zorunda kalmamak adına bu yöntemi uygulayabilirsiniz! Her odaya minik bir temizlik seti hazırlayın, işinizi kolaylaştırın. Mikrofiber bez, yüzey temizleyici ve toz fırçası işinize yarar! Böylece başka odalara gidip gelerek zaman kaybetmemiş olursunuz.

2. Her akşam beş dakikanızı mutfağa ayırın.

Mutfağı toplayarak yattığınız zaman kendinizi daha rahat hissedersiniz. Lavaboda biriken sular, artıklar... Bunları gece boyunca orada durursa sonradan temizlemeniz çok daha zor olur Bu yüzden bir damla bulaşık deterjanı ve sünger ile beş dakikanızı ayırarak mutfağı halledebilirsiniz.

3. Yukarıdan aşağıya tekniği ile toz alın.

Toz almayı ya da silmeyi yukarıdan başlayarak yapmalısınız! Raflar, çerçeveler, lambalar... Tüm bunları ilk silmelisiniz ki alta düşe tozlar ile tekrar tekrar uğraşmak zorunda kalmayın. Doğru sırayla yaptığınız temizlik işinizi kolaylaştırır!

4. Kendinize sınır koymak için zaman ayarlayın.

Hem kendinizi çok yıpratmamak hem de bir odada aşırı uzun süre kalmamak için zamanlayıcı ile hareket edebilirsiniz. Girdiğiniz odayı ne kadar sürede temizleyebileceğinizi kafanızda belirlerseniz ve zamanlayıcı kurarsanız odayı daha hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Diğer türlü gereksiz detaylara girebilir ya da yavaş hareket ederek zamanı uzatabilirsiniz.

5. Çok amaçlı temizleyicilere yönelin.

Her yüzey için farklı ürün kullanmak zaman kaybına neden olabilir. Bu yüzden çok amaçlı temizlik ürünlerine yönelmelisiniz! Lavabo, tezgah ve masayı aynı ürünle temizleyebilirsiniz. Hem hijyenik açıdan yeterli gelir hem de zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

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6. Temizlikten önce eşyalarınızı ayırın.

Gereksiz, kullanmadığınız, giyinmediğiniz tüm eşyaları ayırmalısınız. Bu tarz eşyalar birikir ve yığın haline gelir. Evinizi ne kadar toplamak isterseniz isteyin hep dağınık gözükecektir. Dağınık ortamı temizlemek ise çok zordur... Bu yüzden kullanmadığınız tüm eşyaları kaldırarak odaları sadeleştirebilirsiniz. Temizlik daha pratik hale gelir!

7. Yıkadığınız çamaşırları hemen katlayın.

Çamaşırları yıkamak zaman alır. Aynı zamanda onları katlamak da zaman alır! Kuruduktan hemen sonra katlayıp yerleştirirseniz birikmesini önlersiniz. Böylece yığın haline gelmiş çamaşırlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız ve işiniz beş dakikada biter.

8. Yağmurlu günlerde camları temizlemeyin.

Yağmurlu ve aşırı nemli havalarda camları silmek tam bir eziyet.... Buğulanma olur ve iz bırakır. Bu yüzden güneşli ve kuru havalarda camlara odaklanmalısınız. Camlarınızın kolay bir şekilde pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Temizlik yaparken havayı da hesaba katmayı unutmamalısınız!

9. Akşamları beş dakikanızı etrafı toplamaya ayırın.

Yatmadan önce evin genelini hızlıca toplayabilirsiniz. Koltukları düzeltebilir, sehpaların üzerindeki fazlalıkları kaldırabilirsiniz. Bunu rutin hale getirdiğiniz zaman çok rahatladığınızı göreceksiniz. Sabahları dağınık bir şekilde başlamak yerine düzenli bir sabaha uyanmak motivasyonunuzu arttıracaktır.

10. Müzik açarak temizliği eğlenceli hale getirin.

Temizlik yaparken sevdiğiniz şarkılarla dolu bir listenin açık olması ortamı eğlenceli bir hale getirebilir. İşin sıkıcılığını azaltarak sürecin daha hızlı geçmesini sağlar! Müziğin ritmine kendinizi kaptırırsınız ve temizliğin ne zaman bittiğini anlamazsınız.

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11. Çamaşır yıkama işlerini haftada bir yapın.

Çamaşırların birikmesini ve makinenin günde birden fazla kez çalışmasını önlemek istiyorsanız sadece haftanın bir gününü ayırarak rahatlayabilirsiniz! Hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak kendinizi daha az yormuş olursunuz. Çamaşırlar yıkandıktan sonra kuruması, toplanması ve katlanması da var. Bunları düşünerek birikmesini önlemelisiniz!

12. Bir yerde leke oluştuğunda bekletmeden silin.

Yeni oluşmuş bir lekenin kurumasını beklemeyin! Masada oluşan iz, halıya dökülen kahve... Bunlara anında müdahale ederseniz çok rahat bir şekilde lekeleri çıkarabilirseniz. Ertelerseniz inatçı leke olur ve sizi uğraştırır.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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