Evinizi Daha Az Sürede Temizlemek İçin 12 Zaman Kazandıran Taktik
Hayat temposu zaman geçtikçe daha yoğun ve hızlı bir hale geliyor! Bu koşuşturmada ev düzenini sağlamak daha zor olabiliyor. Evin dağınık görünümü ise stres seviyesini artırıyor... Fakat doğru taktiklerle temizlik süresini azaltabilirsiniz. Böylece işleri yapmaya üşenmez ve işlerin birikme tehlikesi ile karşı karşıya olmazsınız!
Gelin, birlikte evinizi daha kısa sürede nasıl temizleyebileceğinize bakalım!
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1. Bütün odalara uygun temizlik setleri koyun.
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2. Her akşam beş dakikanızı mutfağa ayırın.
3. Yukarıdan aşağıya tekniği ile toz alın.
4. Kendinize sınır koymak için zaman ayarlayın.
5. Çok amaçlı temizleyicilere yönelin.
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6. Temizlikten önce eşyalarınızı ayırın.
7. Yıkadığınız çamaşırları hemen katlayın.
8. Yağmurlu günlerde camları temizlemeyin.
9. Akşamları beş dakikanızı etrafı toplamaya ayırın.
10. Müzik açarak temizliği eğlenceli hale getirin.
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11. Çamaşır yıkama işlerini haftada bir yapın.
12. Bir yerde leke oluştuğunda bekletmeden silin.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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