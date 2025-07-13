Evinizi Daha Az Sürede Temizlemek İçin 12 Zaman Kazandıran Taktik

Hem kendinizi çok yıpratmamak hem de bir odada aşırı uzun süre kalmamak için zamanlayıcı ile hareket edebilirsiniz. Girdiğiniz odayı ne kadar sürede temizleyebileceğinizi kafanızda belirlerseniz ve zamanlayıcı kurarsanız odayı daha hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Diğer türlü gereksiz detaylara girebilir ya da yavaş hareket ederek zamanı uzatabilirsiniz.