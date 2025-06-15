Evinin Hangi Köşesi, Ruh Halinle Birebir Aynı?

Sen, her ortamda huzur arayan birisin ve bu yüzden yatak odasında dinlenmeye bayılıyorsun! Sen gün içinde ne kadar yorulsan da eve döndüğünde kolayca rahatlayıp gevşeyen birisin. Günlük telaşlar, koşturmalar seni pek etkilemiyor çünkü sen o anlarda yatak odanda dinlenmenin hayalini kuruyorsun. Yatak odası nasıl ki rahatlığı temsil ediyor, sen de benzer şekilde iç huzuru arıyorsun. Bazen biraz fazla içine kapanabiliyor olsan da, bu sana iyi geliyor!