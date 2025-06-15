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Evinin Hangi Köşesi, Ruh Halinle Birebir Aynı?

etiket Evinin Hangi Köşesi, Ruh Halinle Birebir Aynı?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.06.2025 - 11:03

Evimiz hepimizin huzur bulduğu yer. Ama çoğu kişi için evin bazı köşeleri daha özel olabilir. Bazılarımız yatak odasında rahatlarken bazılarımız için mutfak favori mekandır! Peki senin ruh halin hangi ev köşesiyle tamamen örtüşüyor? Cevabı bu testte öğreniyoruz. 👇

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1. Bir pazar sabahı uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

2. Peki, hangi balkonda saatlerce oturmak sana huzur verir?

3. Evle ilgili seni en mutlu eden şey nedir?

4. En yakın arkadaşın geldi, evin hangi köşesinde daha çok eğlenirsiniz?

5. Arkadaşın senden, salonu için bir dekorasyon önerisi istedi. Ona nasıl bir tavsiye verirsin?

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6. Yeni bir ev eşyası alacaksın. En özenerek baktığın eşya hangisi olur?

7. Akşamları hangisini yapmak seni daha çok rahatlatır?

8. Son olarak, hangisi seni daha çok rahatsız eder?

Yatak odası!

Sen, her ortamda huzur arayan birisin ve bu yüzden yatak odasında dinlenmeye bayılıyorsun! Sen gün içinde ne kadar yorulsan da eve döndüğünde kolayca rahatlayıp gevşeyen birisin. Günlük telaşlar, koşturmalar seni pek etkilemiyor çünkü sen o anlarda yatak odanda dinlenmenin hayalini kuruyorsun. Yatak odası nasıl ki rahatlığı temsil ediyor, sen de benzer şekilde iç huzuru arıyorsun. Bazen biraz fazla içine kapanabiliyor olsan da, bu sana iyi geliyor!

Mutfak!

Senin enerjin bitmek tükenmek bilmiyor! Her daim yaratıcılığını ortaya çıkarmayı başarıyorsun. Mutfak da senin bu tarafına çok uygun bir mekan! Sen mutfağından asla vazgeçmezsin. İster kahve hazırlarken, ister yeni tarifler denerken, senin için mutfak tam bir eğlence alanı! İnsanlarla bir araya gelmeyi ve yeni tatlar keşfetmeyi seviyorsun. Bazen fazla hareketli olsan da, bu senin doğanda var!

Balkon!

Sen fazlasıyla özgür ruhlusun! Evinde en sevdiğin yer balkon, çünkü balkona her çıktığında ferahlıyor, özgürlüğünü hissediyorsun. Balkonda sohbet etmek, hayal kurmak, dinlenmek sana çok keyif veriyor. Dar alanlarda sıkışmak sana göre değil; açık hava, nefes almak ve serin bir esinti sana her zaman iyi geliyor. Bazen fazla uçlarda hayal kursan da, bu senin hayattan zevk alma şeklin! Bu yüzden balkonun senin için çok kıymetli!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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