Evinin Hangi Köşesi, Ruh Halinle Birebir Aynı?
Evimiz hepimizin huzur bulduğu yer. Ama çoğu kişi için evin bazı köşeleri daha özel olabilir. Bazılarımız yatak odasında rahatlarken bazılarımız için mutfak favori mekandır! Peki senin ruh halin hangi ev köşesiyle tamamen örtüşüyor? Cevabı bu testte öğreniyoruz. 👇
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1. Bir pazar sabahı uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
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2. Peki, hangi balkonda saatlerce oturmak sana huzur verir?
3. Evle ilgili seni en mutlu eden şey nedir?
4. En yakın arkadaşın geldi, evin hangi köşesinde daha çok eğlenirsiniz?
5. Arkadaşın senden, salonu için bir dekorasyon önerisi istedi. Ona nasıl bir tavsiye verirsin?
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6. Yeni bir ev eşyası alacaksın. En özenerek baktığın eşya hangisi olur?
7. Akşamları hangisini yapmak seni daha çok rahatlatır?
8. Son olarak, hangisi seni daha çok rahatsız eder?
Yatak odası!
Mutfak!
Balkon!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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