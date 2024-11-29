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Evini Tozdan Korumanı Sağlayacak 11 İpucu

etiket Evini Tozdan Korumanı Sağlayacak 11 İpucu

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 12:16

Evini temizlemek için saatlerini harcayıp bir de üzerine tüm hafta boyunca o temizliği korumak zorunda kalmak tam bir işkence değil mi? Ama üzülme! İşte tozlardan arınmış, pırıl pırıl bir ev için işini kolaylaştıracak 11 süper etkili ipucu!

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1. Halılarını ara sıra dışarıya çıkar ve çırp.

Halılar tozu resmen mıknatıs gibi çeker! Halıyı ara sıra dışarı çıkarıp silkelemek, hatta elektrik süpürgesinin yapamadığı derin tozu çıkarmak için çırpmak çok işe yarar. Halıları havalandırmak hem daha sağlıklı bir ortam yaratır hem de evin içindeki tozu gözle görülür şekilde azaltır.

2. Az eşya az toz!

Evde ne kadar çok eşya varsa o kadar çok tozlanma alanı var demektir. Açık raflar ve dekorasyon objeleri tozu kendine çeker. Bunun için gereksiz eşyaları azaltarak hem daha sade hem de daha az tozlanan bir eve sahip olabilirsin. Minimalizm hem gözü yormaz hem de evi toplamayı kolaylaştırır!

3. Toz alırken mikrofiber bez kullanmaya geç.

Eski bezleri bir kenara bırak çünkü mikrofiber bezler toz işini cidden çözüyor! Tozu yüzeyde gezdirmek yerine güzelce içine hapseden mikrofiber bezler aynı zamanda kimyasal ürünlere gerek kalmadan tertemiz bir yüzey de bırakıyor!

4. Perdelerini arada bir yıkamayı unutma!

Perdeler toz birikimi için mükemmel yerler. Üzerinde biriken toz evin içinde dolaşıp durur. Ayda bir yıkamak hem perdelerini ferahlatır hem de evdeki tozu azaltır. Hafif kumaşlı perdeler daha az toz toplar. Eğer sürekli tozlanıyorsa stor perde kullanmayı bile düşünebilirsin.

5. Halı altlarını atlamadan temizle.

Toz alırken halının sadece üstünü süpürmek yetmez, halıların altına gizlenen tozlar evi yeniden kirletir. Temizlik gününde halıları kaldırıp altını güzelce süpürdüğünde evinin havasının fark edilir şekilde değiştiğini göreceksin!

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6. Nem oranını yüzde 50-60 arasında tut.

Ortamın nemli olması tozun uçuşmasını engeller. Oda çok kuruysa bir nemlendirici cihaz kullanabilir veya peteklerin üzerine su dolu bir kap koyarak doğal yolla nem sağlayabilirsin. Fazla kuru hava, tozun daha fazla uçuşmasına neden olur.

7. Havalandırmayı günlük rutinine ekle.

Temiz bir ev için düzenli olarak havalandırma şart! Evin camlarını sabah ve akşam bir süre açarak içerideki havayı dışarı atabilir, böylece toz birikimini azaltabilirsin. Hava sirkülasyonu tozu dağıtır ve nem oranını dengeler, böylece toz daha az yapışır.

8. Güçlü bir elektrik süpürgesi al.

Elektrik süpürgen işini iyi yapmıyorsa aslında sadece üst yüzeyi temizliyorsun demektir. HEPA filtreli, güçlü bir süpürge ile tozları hapsedebilirsin. Süpürgeye biraz yatırım yapmak uzun vadede evini daha az tozlanmış tutmana yardım eder.

9. Yatak kenarlarını ve başlığını ihmal etme.

Yatak çevresi de tozu biriktiren gizli alanlardan! Haftada bir süpürgeyle yatağın başını ve kenarlarını temizlemek bile odanda büyük bir fark yaratır. Daha temiz bir uyku için bu detayı unutma.

10. Açık rafları azaltarak kapaklı dolaplara yatırım yap.

Kitaplar, aksesuarlar veya diğer eşyalar için açık raflar, toz toplamak için idealdir. Bunun yanı sıra kapaklı dolaplar tozdan korunmada çok daha başarılıdır. Hem eşyalar daha temiz kalır hem de raf silme derdin azalır!

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11. Elektronik aletlerin üstünü haftalık olarak temizle.

Genelde temizliğini unutsak da televizyon, bilgisayar ve mutfak ile temizlik araç gereçleri gibi elektronik cihazlar tozu çeker. Haftada bir hafif nemli bir bezle üstlerini silmek hem araçların performansını korur hem de toz birikimini önler.

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