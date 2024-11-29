Evini Tozdan Korumanı Sağlayacak 11 İpucu
Evini Tozdan Korumanı Sağlayacak 11 İpucu
Evini temizlemek için saatlerini harcayıp bir de üzerine tüm hafta boyunca o temizliği korumak zorunda kalmak tam bir işkence değil mi? Ama üzülme! İşte tozlardan arınmış, pırıl pırıl bir ev için işini kolaylaştıracak 11 süper etkili ipucu!
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1. Halılarını ara sıra dışarıya çıkar ve çırp.
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2. Az eşya az toz!
3. Toz alırken mikrofiber bez kullanmaya geç.
4. Perdelerini arada bir yıkamayı unutma!
5. Halı altlarını atlamadan temizle.
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6. Nem oranını yüzde 50-60 arasında tut.
7. Havalandırmayı günlük rutinine ekle.
8. Güçlü bir elektrik süpürgesi al.
9. Yatak kenarlarını ve başlığını ihmal etme.
10. Açık rafları azaltarak kapaklı dolaplara yatırım yap.
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11. Elektronik aletlerin üstünü haftalık olarak temizle.
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