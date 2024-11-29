Evini Tozdan Korumanı Sağlayacak 11 İpucu

Evde ne kadar çok eşya varsa o kadar çok tozlanma alanı var demektir. Açık raflar ve dekorasyon objeleri tozu kendine çeker. Bunun için gereksiz eşyaları azaltarak hem daha sade hem de daha az tozlanan bir eve sahip olabilirsin. Minimalizm hem gözü yormaz hem de evi toplamayı kolaylaştırır!