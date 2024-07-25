Evini Olduğundan Daha Temiz Gösterecek 10 İpucu
Evini Olduğundan Daha Temiz Gösterecek 10 İpucu
Evini hızlıca daha temiz göstermek mi istiyorsun? İşte misafirlerin gözlerini kamaştıracak ve temizlik ustası olduğunu düşündürecek 10 ipucu! 👇
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1. Göz önündeki dağınıklıkları topla!
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2. Aynaları ve camları parlat!
3. Koltuk minderlerini düzelt!
4. Halıları süpürmeyi atlama!
5. Mutfak tezgahını düzenle!
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