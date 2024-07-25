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Evini Olduğundan Daha Temiz Gösterecek 10 İpucu

etiket Evini Olduğundan Daha Temiz Gösterecek 10 İpucu

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 12:31

Evini hızlıca daha temiz göstermek mi istiyorsun? İşte misafirlerin gözlerini kamaştıracak ve temizlik ustası olduğunu düşündürecek 10 ipucu! 👇

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1. Göz önündeki dağınıklıkları topla!

Salonun ortasında duran dergiler, oyuncaklar veya çamaşırlar gözleri rahatsız eder. Hepsini bir sepete doldurup ve geçici olarak bir dolaba saklamayı tercih edebilirsin.

2. Aynaları ve camları parlat!

Aynalar ve camlar evin ışığını yansıtarak daha parlak ve temiz görünmesini sağlar. Hızlı bir şekilde cam temizleyici ile silerek ve pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsin.

3. Koltuk minderlerini düzelt!

Koltuk minderlerinin düzgün ve kabarık görünmesi, oturma odasını daha derli toplu gösterir. Hızlıca düzeltip ve kabartabilirsin.

4. Halıları süpürmeyi atlama!

Halılar tozu ve kırıntıları saklar. Hızlıca süpürmek, odanın genel görünümünü anında iyileştirir. Elektrik süpürgesini çıkarma zamanı!

5. Mutfak tezgahını düzenle!

Mutfak tezgahı her zaman kalabalık görünür. Üzerinde ne kadar az eşya olursa, mutfağın o kadar temiz görünür. Kullanılmayan eşyaları dolaba kaldırmayı deneyebilirsin.

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6. Tuvaleti parlat!

Banyonun hijyenik görünmesi, genel temizliğin önemli bir göstergesidir. Tuvaleti hızlıca temizleyici sprey ile parlat ve deterjan kokusuyla ferahlat!

7. Yastıkları ve battaniyeleri düzelt!

Yatak odasında veya salonda dağınık duran yastıklar ve battaniyeler, odanın dağınık görünmesine neden olur. Hızlıca düzeltip katlayabilirsin.

8. Çöpü çıkarmayı unutma!

Çöp kovasında biriken atıklar kötü koku yayar. Çöpü hemen dışarı çıkararak evin havasını temizleyebilirsin!

9. Kokulu mumlar ve spreyler kullan!

Güzel kokular, misafirlerin eve girdiğinde temiz bir his uyandırır. Kokulu mumlar veya oda spreyleri kullanarak evine hoş bir koku katabilirsin.

10. Son olarak, toz almayı unutma!

Görünür yüzeylerdeki tozlar evin kirli görünmesine sebep olur. Hızlıca toz beziyle yüzeyleri silerek pırıl pırıl yapabilirsin.

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