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Evini Güzel Gösterecek Bir Tüyo Veriyoruz!

etiket Evini Güzel Gösterecek Bir Tüyo Veriyoruz!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 14:01

Evinde bir şeyler eksik ama tam olarak ne olduğunu bir türlü bulamıyor musun? 'Perde mi değişsem, bir tablo mu assam, yoksa kaktüs mü alsam?' diye düşünenler burada mı? 🙋‍♀️🙋‍♂️ O zaman seni buraya alalım. Evinin havasını bir anda değiştirecek o minik ama etkili tüyoyu sana söylüyoruz.

Hadi gel, çöz bakalım.

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1. Önce ev tarzını öğrenelim! Hangisi sana daha yakın?

2. Dürüst ol... Misafir geleceğini duyunca evde ilk neyi topluyorsun?

3. Hangisi olmazsa ev, ev gibi gelmez?

4. Hadi biraz hayal edelim: Sonsuz bütçen olsa evine ilk ne alırsın?

5. Şu dekorasyon trendlerinden hangisini asla evine sokmazsın?

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6. Bu renklerden hangisi sana huzur verir?

7. Şu kombin sana göre mi? Beyaz duvar + ahşap mobilya + yeşil bitki.

7. Şu kombin sana göre mi? Beyaz duvar + ahşap mobilya + yeşil bitki.

8. Evde küçük bir köşeyi değiştirecek olsan, neyle başlarsın?

Evine biraz daha doğallık katmak istersen, bitkiler tam sana göre!

Evine biraz daha doğallık katmak istersen, bitkiler tam sana göre!

Sen doğanın enerjisini seven ama evine biraz daha yeşil dokunuşlar eklemeye açık birisin. Minik bir bitkiyle başlayabilir, sonra yavaş yavaş köşelere yeni yeşil arkadaşlar ekleyebilirsin. Emin ol, bir bitki bile evine ferahlık ve canlılık getirecek! 🌱

Evin duvarlarına hayat katmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor!

Evin duvarlarına hayat katmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor!

Senin evinde potansiyel yüksek ama duvarlar biraz daha senin enerjini yansıtabilir. Çerçeveler, tablolar ya da minik raflarla duvarlarını süsleyerek evine bambaşka bir hava katabilirsin. Şimdi küçük bir değişiklikle büyük bir fark yaratmanın tam zamanı!

Evinin ambiyansını yumuşatmak ve ışıltı katmak sana çok iyi gelecek!

Evinin ambiyansını yumuşatmak ve ışıltı katmak sana çok iyi gelecek!

Sen zaten huzuru, sıcaklığı seviyorsun ama evin sana 'Biraz daha beni parlat!' diyor. Mumlar, hafif loş ışıklar ya da minik sarı tonlu ledlerle evinin atmosferini bambaşka bir noktaya taşıyabilirsin. Böylece akşam olduğunda bir bakmışsın, evin sanki butik bir kafe gibi hissettiriyor.

Küçük bir toparlama hareketiyle evin zaten harika enerjisini ortaya çıkarabilirsin!

Küçük bir toparlama hareketiyle evin zaten harika enerjisini ortaya çıkarabilirsin!

Bak, dürüst olalım… Senin evin zaten güzel ama bazen hayat koşturmacasında o güzelliği biraz gölgeleyen detaylar oluyor. Aslında fazla yastıkları sadeleştirsen, köşedeki minik dağınıklığı toplasan, ev bir anda 'Vay be, burası ne kadar ferahmış!' etkisi yaratır. Yani büyük dekorasyon değişikliği yapmana gerek yok, minik dokunuşlar seni hemen mutlu edecek.

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sabrina
sabrina
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