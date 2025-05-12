Evini Güzel Gösterecek Bir Tüyo Veriyoruz!
Evinde bir şeyler eksik ama tam olarak ne olduğunu bir türlü bulamıyor musun? 'Perde mi değişsem, bir tablo mu assam, yoksa kaktüs mü alsam?' diye düşünenler burada mı? 🙋♀️🙋♂️ O zaman seni buraya alalım. Evinin havasını bir anda değiştirecek o minik ama etkili tüyoyu sana söylüyoruz.
Hadi gel, çöz bakalım.
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1. Önce ev tarzını öğrenelim! Hangisi sana daha yakın?
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2. Dürüst ol... Misafir geleceğini duyunca evde ilk neyi topluyorsun?
3. Hangisi olmazsa ev, ev gibi gelmez?
4. Hadi biraz hayal edelim: Sonsuz bütçen olsa evine ilk ne alırsın?
5. Şu dekorasyon trendlerinden hangisini asla evine sokmazsın?
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6. Bu renklerden hangisi sana huzur verir?
7. Şu kombin sana göre mi? Beyaz duvar + ahşap mobilya + yeşil bitki.
8. Evde küçük bir köşeyi değiştirecek olsan, neyle başlarsın?
Evine biraz daha doğallık katmak istersen, bitkiler tam sana göre!
Evin duvarlarına hayat katmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor!
Evinin ambiyansını yumuşatmak ve ışıltı katmak sana çok iyi gelecek!
Küçük bir toparlama hareketiyle evin zaten harika enerjisini ortaya çıkarabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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