Evini Daha Estetik Gösterecek 12 Dokunuş
Evini daha estetik ve şık göstermek istiyorsan çok ama çok doğru bir içeriktesin. Birkaç dokunuş ile gerçekten harikalar yapabilirsin. Önemki olan nereye odaklanacağını bilmek. Ondan sonrası hem çok kolay hem de çok güzel. Hazırsan evine birkaç dokunuş yapmaya başlayalım!
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1. Doğal ışığı ön plana çıkarmalısın.
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2. Bitki yerleştirmelisin.
3. Sanat eserleri ile şık bir görünüm yaratabilirsin.
4. Farklı aydınlatmalar oluşturmalısın.
5. Aynalar ile ferah bir görünüm elde edebilirsin.
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6. Ambiyansı kokularla desteklemelisin.
7. Renk paleti belirlemelisin.
8. Göz yoran dağınıklığı azaltmalısın.
9. Kitapları belirli bir kritere göre düzenlemelisin.
10. Özel köşeler oluşturmalısın.
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11. Banyo için özel seçimler yapmalısın.
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