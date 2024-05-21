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Evini Bahara Hazırlayacak 10 Temizlik Rutini

etiket Evini Bahara Hazırlayacak 10 Temizlik Rutini

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 13:31

Baharın gelmesi demek bahar temizliği demek. Bahar temizliği en detaylı temizliklerin yapıldığı bir zaman. Bütün evin ayağı kaldırılıp temizlendiği bu temizlikte yapman gerekenleri merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Bahar temizliğinde temizlenmedik yer kalmaz.

Bahar temizliği, bütün evin detaylıca temizlenmesi demek. Bu temizlikte eksik hiçbir yer kalmıyor. Tüm odaların tozları alınıyor, yerleri süpürülüp siliniyor. Bahar temizliğinde evin her yeri tertemiz oluyor.

2. Evet, bahar temizliği normal bir temizlik ama bunun kat be kat detaylısı.

Normalde düzenli temizlik yaptığını biliyoruz. Ama bahar temizliği bunun çok ötesinde bir temizlik. Bu temizlikte duvardaki lekelerden lambalara her yer temizleniyor. Genelde atlanan priz üstleri, süpürgelikler gibi bölgeleri de bahar temizliğinde mutlaka temizlemek gerek.

3. Pencere temizliği, bahar temizliğinin olmazsa olmazı.

Bahar yaklaştığında pencerelerin artık temizlik vakti gelmiş demektir. Kışın yağmur, kar derken pencereler çok pisleniyor. Baharla birlikte pencereleri temizlemek gerekiyor. Bahar temizliği yaparken pencereleri ihmal etmemelisin.

4. Evde temizlenmedik yer kalmayacak dedik. Buna perde, koltuk ve halılar da dahil!

Bahar temizliğinde öyle sadece süpürmekle olmaz. Her yerin foşur foşur yıkanması gerek. Perdeler, halılar hatta koltuklar bahar temizliğinde mutlaka temizlemen gereken yerlerden. Perdeleri makinede yıkayabilirsin ama halı ve koltuklar için özel bir temizleme makinen olursa işin çok kolaylaşır.

5. Eee koltukları bile temizliyorken mutfağı es geçmek olmaz.

Mutfak zaten çok sık temizleniyor, bahar temizliğinde temizlemeye gerek var mı diye düşünebilirsin. Ama mutfağın detaylı temizliği için en güzel zaman bahar temizliği. Mutfak dolaplarını tek tek indirerek bir temizlik yapman gerek. Ayrıca beyaz eşyaları da güzelce temizlemek için daha iyi bir zaman yok!

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6. Bahar temizliğinde banyolar olmadan olmaz.

Banyoları sürekli temizliyoruz doğru ama bahar temizliğinde büyük bir temizliğe ihtiyaçları var. Bu temizlikte banyo fayanslarını ve aralarını, lavaboyu, tuvaleti çok detaylı temizleyebilirsin.

7. Bahar temizliğinde sadece silme, süpürme yapılmıyor. Bunun dışında evdeki düzeni sağlamak da gerekiyor.

Gardıropları düzenlemek için bahar temizliğinden daha güzel bir zaman var mı? Bahar temizliğine mutlaka kışlıkları çıkarıp dolabına yerleştirmelisin. Yaza girişin habercisi baharla gardırobunda da güzel bir bahar temizliği mutlaka yap bizce!

8. Evinin düzenini değiştireceksen bahar temizliğinden daha güzel bir zaman yok!

Evinde zaten bir değişikliğe gitmeyi planladıysan bunu yapmak için bahar temizliğinden daha güzel bir zaman olamaz. Mobilyaların yerini değiştirmek zaten evi temizlerken en kolay iş. Bahar temizliği sırasında oda düzenini değiştirerek bir taşla iki kuş vurmuş olacaksın.

9. Bahar temizliğinde atlanmaması gereken bölgelerden biri de balkonlar.

Balkonlar genelde çok sık temizlenmiyor ama yaza yaklaştıkça daha çok kullanıldığı için bahar temizliğinde temizliği şart. O yüzden bahar temizliğinde mutlaka balkonları temizlemen gerekiyor. Bahçen varsa orayı da temizlemelisin.

10. Ve bahar temizliğinin son aşamasına geldik...

Bahar temizliğinde her yeri temizledikten sonra yapman gereken evi güzelce havalandırmak. Evi temizledikten sonra camları güzelce açıp evinin havalanmasını sağlayabilirsin.

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