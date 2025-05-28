Evine Enerji Katacak Şey Ne?
Evimiz sadece uyuduğumuz uyandığımız bir alan değil... Ruhumuzu, kişiliğimizi de yansıtır. Yansıtmanın yanı sıra bir de etkiler. Nasıl hissedeceğimize yön verir! Bu yüzden enerjinizi yükseltmek istiyorsanız evinizde değişiklikler yapabilirsiniz!
Gelin, beraber evinize enerji katacak şeyin ne olduğunu bulalım!
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1. Evin evin güzel evin! Evine ilk girdiğinde gözüne çarpan şey ne olur?
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2. Çok yorucu bir gün geçirdin diyelim. Gün sonunda seni ne yapmak rahatlatır?
3. Hafta sonu geldi ve huzurlu bir şekilde geçirmek istiyorsun. Evde ne yaparsın?
4. Evinde değişiklik yapma fikri hoşuna gidiyor mu?
5. Peki, evin hangi alanında dinlendiğini hissediyorsun?
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6. Evde bulunan bir obje seni temsil etseydi ne olurdu?
7. Evinde nasıl seslerin yankılanmasını istersin?
Evine enerji katacak olan şey: Doğa ile iç içe olmak!
Evine enerji katacak olan şey: Teknolojik aletler!
Senin evine enerji katacak olan şey: Sanat eserleri!
Senin evine enerji katacak olan şey: Bolca misafir!
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