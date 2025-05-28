Evine Enerji Katacak Şey Ne?

Sen doğada huzur bulan bir insansın! Bu yüzden evinin de doğa ile iç içe olması gerekir. Ahşap detaylar, bolca salon bitkisi, pamuklu kumaşlar... Bunlar sayesinde ruhun dinlenir, stresin azalır. Günlük koşuşturmadan sonra evine girdiğinde sakin ve taze kokan bir ortam arıyorsun. Böyle bir ortam oluşturmak zor değil. Yeşil ve mavi tonlarını da kullanarak görsel olarak estetik hale getirebilirsin. Böylece tamamen tatmin duygusunu yaşarsın!