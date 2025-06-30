Evden Çalışanların İşini Kolaylaştıracak 11 Öneri

Günün en enerjik olduğunuz zamanlarında en zorlu görevleri aradan çıkarmak, sonrasında daha rahat çalışmanızı sağlar. Gündüz hem enerjimiz hem de odağımız daha yüksek olduğu için daha verimli çalışabiliriz. Bu yüzden işleri buna göre önceliklendirmek de işleri kolaylaştırır.