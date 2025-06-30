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Evden Çalışanların İşini Kolaylaştıracak 11 Öneri

etiket Evden Çalışanların İşini Kolaylaştıracak 11 Öneri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 09:56

Evden çalışanlar buraya! Zaman zaman evde çalışmak yorucu ve zor olabilir ama doğru tüyo ve öneriler ile evden çalışmanın da üstesinden gelebiliriz. Peki evden çalışmayı kolaylaştıracak tüyolar neler? Hadi keşfedelim!

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1. Belirli bir çalışma alanı oluşturun.

Ev içinde sadece işe ayrılmış, sessiz ve düzenli bir köşe veya oda belirlemek işleri kolaylaştırır. Dağınık çalışmak hem işe odaklanmayı zorlaştırır hem de etrafın dağılmasına sebep olur. Bu yüzden belirli bir çalışma alanı oluşturarak zihinsel olarak o iş moduna geçebilirsiniz.

2. Sabah rutini oluşturun.

İşe gitmeden önce yaptığımız gibi, güne belirli bir rutinle başlamak işe odaklanmamızı artırır. Örneğin duş alabilir, kahvaltı yapabilir veya kahve içebilirsiniz. Bu rutinler günü düzenlemeye yardımcı olurken odağımıza da artırır.

3. İş listesini önceden hazırlayın.

Bir sonraki gün yapacaklarınızı bir önceki akşam belirlemek her şeyi kolaylaştırır. İş listesi ile güne daha planlı başlayabilir ve gün içerisinde neye odaklanacağınızı belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda evde zaman zaman işleri takip etmek zor olduğundan o kısmı da kolaylaştırır.

4. Dikkat dağıtan şeyleri toplayın.

Evdeyken dikkatin dağılması çok daha fazladır. Kapı zili, telefonlar, etraftaki dağınıklık... Her şey dikkat dağıtabilir. Bu yüzden telefon bildirimlerini kapatın, sosyal medya sekmelerini kapalı tutun ve çalışırken sizi bölebilecek diğer unsurları en aza indirin. Tabii bir de etraftaki dağınıklığı da toplayın, kutulara koyun. Gerçekten işe yarayacak!

5. Mola saatleri belirleyin.

Çalışma saatleriniz içinde kısa molalar vermek gerekir. Evde çalışırken genellikle molaları unutsak da oldukça önemlidir. Molalar hem yorgunluğu azaltır hem de motivasyonunuzu yüksek tutar.

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6. Zor işlere öncelik verin.

Günün en enerjik olduğunuz zamanlarında en zorlu görevleri aradan çıkarmak, sonrasında daha rahat çalışmanızı sağlar. Gündüz hem enerjimiz hem de odağımız daha yüksek olduğu için daha verimli çalışabiliriz. Bu yüzden işleri buna göre önceliklendirmek de işleri kolaylaştırır.

7. Molalarda egzersiz yapın.

Gün boyu bilgisayar başından çalışmak bedenimize de zararlı. Bu yüzden molalarda küçük egzersizler yaparak hem bedeninizi rahatlatın hem de kaslarınızı gevşetin. Hareket etmek önemli bunu sakın ama sakın unutmayın! Günde en az 30 dakika egzersiz yapmaya özen gösterin.

8. İş ve özel hayat arasına sınır koyun.

Evde çalışırken iş ve özel hayat sık sık birbirine girebilir. Bu yüzden çalışma saatlerinizi belirleyin ve bu saatler dışında işle ilgili e-postaları kontrol etmeyin veya iş telefonlarına cevap vermeyin. Aynı şekilde çalışırken de özel hayatınızla ilgili aktivitelerden kaçının.

9. Su içmeyi unutmayın.

Su içmek, zihinsel berraklığınızı korumanıza ve enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olur. Bu yüzden günde en az 2 litre su için. Eğer unutuyorsanız bunun için bir hatırlatıcı da kurabilirsiniz.

10. Molalarda ev işlerini halledin.

10. Molalarda ev işlerini halledin.

Evden çalışırken ev işlerine vakit ayırmak zor olabiliyor. Tabii ki tüm molalarınızı ev işlerine ayırmayın ama kısa molalarda küçük küçük ev işlerini halledebilirsiniz. Robot süpürgeyi çalıştırabilir, çamaşırları makineye atabilirsiniz.

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11. Ekiple iletişimi sürdürün.

Ekip arkadaşlarınızla ve yöneticinizle düzenli iletişimde kalmak işlerin daha kolay ve hızlı ilerlemesini sağlar. Online mesajlaşma veya gerekirse görüntülü konuşmalar yaparak bağlantınızı güçlendirirken işleri daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Sık sık buluşun, tabii ki gerekli noktalarda.

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