Evden Çalışanların İşini Kolaylaştıracak 11 Öneri
Evden çalışanlar buraya! Zaman zaman evde çalışmak yorucu ve zor olabilir ama doğru tüyo ve öneriler ile evden çalışmanın da üstesinden gelebiliriz. Peki evden çalışmayı kolaylaştıracak tüyolar neler? Hadi keşfedelim!
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1. Belirli bir çalışma alanı oluşturun.
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2. Sabah rutini oluşturun.
3. İş listesini önceden hazırlayın.
4. Dikkat dağıtan şeyleri toplayın.
5. Mola saatleri belirleyin.
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6. Zor işlere öncelik verin.
7. Molalarda egzersiz yapın.
8. İş ve özel hayat arasına sınır koyun.
9. Su içmeyi unutmayın.
10. Molalarda ev işlerini halledin.
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11. Ekiple iletişimi sürdürün.
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