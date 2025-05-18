Evdeki Elektronik Aletler Nasıl Güvenli Temizlenir?
Yaşamımızı kolaylaştıran ve bizi zamandan tasarruf ettiren elektronik aletleri gerçekten çok seviyoruz... Keşke bir de sürekli tozlanıp, kirlenmesinler. Maalesef ki, bize yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak düzenli olarak onları temizlemeliyiz. Yoksa bizi sonsuza kadar terk edebilirler...
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Güvenlik her şeyden önemli: Önce elektronik aletlerin fişini çekin!
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Mikrofiber bez elektronik aletler için her zaman en kurtarıcı olanı...
Elektronik aletlere asla su değmemeli!
Küçük ev aletlerini temizlerken hassas parçalara dikkat edin.
Kurumasını beklemeden elektronik aletleri asla çalıştırmayın!
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Minik alanların kurtarıcısı: Kürdan ve pamuk.
Düzenli bir temizlik rutini sayesinde saatlerce uğraşmak zorunda kalmazsınız...
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