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Evdeki Elektronik Aletler Nasıl Güvenli Temizlenir?

etiket Evdeki Elektronik Aletler Nasıl Güvenli Temizlenir?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 12:31

Yaşamımızı kolaylaştıran ve bizi zamandan tasarruf ettiren elektronik aletleri gerçekten çok seviyoruz... Keşke bir de sürekli tozlanıp, kirlenmesinler. Maalesef ki, bize yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak düzenli olarak onları temizlemeliyiz. Yoksa bizi sonsuza kadar terk edebilirler...

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Güvenlik her şeyden önemli: Önce elektronik aletlerin fişini çekin!

Bir an önce elektronik aletleri kirinden kurtarmak istediğinin farkındayız ama güvenlik ilk adımımız!  Cihazın açık olması veya prize takılıyken temizlenmesi ciddi bir tehlike demektir. Hem kendinize hem de cihazınıza zarar vermemek için mutlaka fişten çekili olduğuna emin olun. İşte şimdi her şey hazır!

Mikrofiber bez elektronik aletler için her zaman en kurtarıcı olanı...

Evinizdeki her bez, temizlik bezi değildir. Tabii iş elektronik aletlere gelince bu daha çok önemlidir çünkü cihazlar oldukça hassas. Mikrofiber bez aleti çizmez, tüy bırakmaz adeta ilk günkü haline çevirir! Silmeden önce fısfıs olarak da yine bu aletlere uygun bir temizlik ürünü seçmenizi tavsiye ederiz.

Elektronik aletlere asla su değmemeli!

Elektronik aletlere asla su değmemeli!

En yaygın olan temizlik hatalarından biri de: Spreyi direkt cihaza sıkmak! Bunu sakın yapmayın. . Bu, sıvının cihazın içine sızmasına ve ciddi hasara yol açmasına neden olabilir. Spreyi önce beze sıkın ardından da istediğiniz aleti temizleyin. Bu sayede temizliğiniz de tatsız bitmez...

Küçük ev aletlerini temizlerken hassas parçalara dikkat edin.

Kahve makineleri, blenderlar, mikrodalgalar… Bunun gibi birçok ev aletinin temizliği gözümüzden kaçsa da zamanla kirler birikerek cihazınızı çalışmaz hale getirebilir. Bu duruma maruz kalmamak için bu aletleri de özenle temizlemelisin. Motorlu kısımlar suyla temas etmez. Sadece sökülebilen parçaları yıkayın. Motorlu gövdeyi ise nemli bezle silin.

Kurumasını beklemeden elektronik aletleri asla çalıştırmayın!

Temizlik sonrası çooook acil o aleti kullanmanız da gerekse asla elinizi sürmemelisiniz, ıslakken çalıştırmak hem makine hem de sizin için büyük risk taşır. Cihazı temizledikten sonra en az 15-30 dakika, mümkünse daha uzun bekleyin. Özellikle sıvı kullanılan bölgeler tam kurumadan çalıştırılırsa, iç devrelere zarar verebilir. Sabırsızlığınızdan dolayı tekrar aynı cihazı almak zorunda kalabilirsiniz...

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Minik alanların kurtarıcısı: Kürdan ve pamuk.

Minik alanların kurtarıcısı: Kürdan ve pamuk.

Bazı kirler vardır ki sadece onu detaylara dikkat edenler görebilir! İşte tam o anlarda sahnenin yıldızı herkesin evinde bulunan kürdan ve pamuk... Minik alanlarda birikmiş kirleri ve tozları kolayca bu iki eşyadan yardım alarak temizleyebilirsiniz. Ama bu işlemi yaparken cihaz kapalı olmalı ve bastırmadan, nazikçe ilerlenmeli. Yoksa bazı şeylerin kırılma veya yamulma ihtimali de var...

Düzenli bir temizlik rutini sayesinde saatlerce uğraşmak zorunda kalmazsınız...

Temizlik yapmanın ne kadar sıkıcı bir iş olduğun hepimiz farkındayız. Hele böyle detaylı bir şekilde uğraşmak zorunda kaldığımız cihazları temizlemeye kalkınca iş resmen çığrından çıkıyor! Aslında çözüm oldukça basit. Düzenli aralıklarla temizlik yapmak... Düzenli bakım alışkanlığı sizi günlerce süren büyük temizlik krizinden kurtaracak.

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