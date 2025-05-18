Evdeki Elektronik Aletler Nasıl Güvenli Temizlenir?

Bazı kirler vardır ki sadece onu detaylara dikkat edenler görebilir! İşte tam o anlarda sahnenin yıldızı herkesin evinde bulunan kürdan ve pamuk... Minik alanlarda birikmiş kirleri ve tozları kolayca bu iki eşyadan yardım alarak temizleyebilirsiniz. Ama bu işlemi yaparken cihaz kapalı olmalı ve bastırmadan, nazikçe ilerlenmeli. Yoksa bazı şeylerin kırılma veya yamulma ihtimali de var...