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Evdeki Alışkanlıklarına Göre Hangi Süper Kahramansın?

etiket Evdeki Alışkanlıklarına Göre Hangi Süper Kahramansın?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 10:31

Evdeki yaşam alışkanların senin hakkında çok şey söylüyor. Onlardan biri de fantastik dünyadaki hangi süper kahramana daha yakın olduğun konusu. Çünkü görünen o ki temizlik ve düzen alışkanlıkların bazı kahraman özellikleriyle eşleşiyor. Onlardan hangisi olduğunu keşfetmek istersen, buyur bakalım teste!

Sen cevapla, biz söyleyelim! 👇👇👇

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1. Öncelikle söyle bakalım, sabahları yatağı toplama alışkanlığın var mı yok mu?

2. Şimdi de senin için en ideal kahvaltıyı seç bakalım.

3. Gelelim spora... Belirli bir rutinin var mı ve varsa bunlardan hangisi seni daha iyi tanımlıyor?

4. Günlük su tüketimini ne kadar umursuyorsun?

5. Şimdi de hafta sonlarını nasıl değerlendirdiğini öğrenelim!

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6. Peki alkol ve içki alışkanlıkların ne durumda?

7. Gün içinde bir anda çöken bir yorgunluk var bildin mi? Sana bu yorgunluk en çok ne zaman gelir?

8. Kendini enerjisiz hissettiğin anlarda uyguladığın bir taktik var mı? Varsa bunlardan hangisi gibi?

9. Tıbbi sağlığına ve kontrollere ne kadar özen gösterirsin?

10. Şimdi de senin için mutlu bir mevsim ve gün düşün. Bunlardan hangisine daha yakın?

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11. Son olarak sence ev mi yoksa dışarısı mı kulağa daha iyi geliyor?

Spider Man

Sen adeta dağınık ve hızlı kahramanızım Spider Man gibisin. Çünkü çabuk hareket etmeye ve anlık davranmaya alışmışsın. Dolayısıyla yataktan bir anda kalkıyor,  evden hızla çıkıyor ve kahvaltını ayaküstü yapıyorsun. Ama bu hızlı akış senin tüm yaşam stiline yansımış durumda. Bu nedenle evin aslında fazlasıyla dağınık ama pek pis olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü temizlik yapmamanın tek sebebi vaktinin olmaması. Onun dışında genel hijyen alanlarını temiz tutmaya sen de özen gösteriyorsun. 🙃

Hulk

Sen biraz zor bir karaktersin çünkü aşırı dürtüselsin. Bu nedenle neredeyse hiçbir şeyi mantığınla yapmıyor, her şeyi akışına bırakıyorsun. Ama bu öyle stresiz bir akışa bırakma hali de değil, aksine epey sinir bozucu ve rahatsız edici. Hatta sen bile bu düzensizlik sebebiyle zaman zaman kendini kötü hissediyorsun. Çünkü ne yeme içme düzenin var ne de çalışma ve uyku. Haliyse sürekli yorgun ve mutsuzsun. Acaba diyoruz, bu test sende bir farkındalık yaratsa da hayatını azıcık da olsa düzene mi sokmayı denesen? Ne dersin, sence de iyi olmaz mı? 😎😘

Batman

Sen mükemmeliyetçi bir yaklaşımla ve biraz lüks içinde yetişmişsin. Bu yüzden azimli ve kararlı olmana rağmen bazen hayatın zorluklarını tam kavrayamıyorsun. Elinin altındaki teknolojik ekipmanlar ve maddi özgürlük seni yaşam alışkanlıkları konusunda biraz rahatlatmış. Ama buna rağmen kendini geliştirmeyi, seninle benzer statüdeki insanların aksine çalışman gerektiğini kavramışsın. Ek olarak dış dünyada olduğu gibi iç dünyada da kendini düzene sokmuşsun. Özetle, sende biraz guru havası sezmedik değil. Tebrikler! 🧘

Captain America

Sen tıpkı Kaptan Amerika gibi düzen ve rutin aşığısın. Bu nedenle asla ne uyku düzeninden ne de yeme alışkanlıklarından ödün veriyorsun. Önceki gün ne kadar yorgun olursan ol mutlaka ertesi gün rutin egzersizlerine devam ediyor, disiplinli yaşam şeklini sürdürüyorsun. Bu da sana oldukça kararlı ve azimli bir anlayış kazandırıyor. Yani sen, aklına bir şey koyarsan mutlaka yaparsın. Çünkü istediklerin için gereken ödün vererek yaşamayı en iyi sen becerirsin. Bravo doğrusu! 👏💪

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