Evdeki Alışkanlıklarına Göre Hangi Süper Kahramansın?
Evdeki Alışkanlıklarına Göre Hangi Süper Kahramansın?
Evdeki yaşam alışkanların senin hakkında çok şey söylüyor. Onlardan biri de fantastik dünyadaki hangi süper kahramana daha yakın olduğun konusu. Çünkü görünen o ki temizlik ve düzen alışkanlıkların bazı kahraman özellikleriyle eşleşiyor. Onlardan hangisi olduğunu keşfetmek istersen, buyur bakalım teste!
Sen cevapla, biz söyleyelim! 👇👇👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, sabahları yatağı toplama alışkanlığın var mı yok mu?
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2. Şimdi de senin için en ideal kahvaltıyı seç bakalım.
3. Gelelim spora... Belirli bir rutinin var mı ve varsa bunlardan hangisi seni daha iyi tanımlıyor?
4. Günlük su tüketimini ne kadar umursuyorsun?
5. Şimdi de hafta sonlarını nasıl değerlendirdiğini öğrenelim!
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6. Peki alkol ve içki alışkanlıkların ne durumda?
7. Gün içinde bir anda çöken bir yorgunluk var bildin mi? Sana bu yorgunluk en çok ne zaman gelir?
8. Kendini enerjisiz hissettiğin anlarda uyguladığın bir taktik var mı? Varsa bunlardan hangisi gibi?
9. Tıbbi sağlığına ve kontrollere ne kadar özen gösterirsin?
10. Şimdi de senin için mutlu bir mevsim ve gün düşün. Bunlardan hangisine daha yakın?
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