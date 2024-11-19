Evdeki Alışkanlıklarına Göre Hangi Süper Kahramansın?

Sen biraz zor bir karaktersin çünkü aşırı dürtüselsin. Bu nedenle neredeyse hiçbir şeyi mantığınla yapmıyor, her şeyi akışına bırakıyorsun. Ama bu öyle stresiz bir akışa bırakma hali de değil, aksine epey sinir bozucu ve rahatsız edici. Hatta sen bile bu düzensizlik sebebiyle zaman zaman kendini kötü hissediyorsun. Çünkü ne yeme içme düzenin var ne de çalışma ve uyku. Haliyse sürekli yorgun ve mutsuzsun. Acaba diyoruz, bu test sende bir farkındalık yaratsa da hayatını azıcık da olsa düzene mi sokmayı denesen? Ne dersin, sence de iyi olmaz mı? 😎😘