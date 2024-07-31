Evde Temizlik Yaparken Birçoğumuzun Unutup Atladığı 10 Yer
Evde Temizlik Yaparken Birçoğumuzun Unutup Atladığı 10 Yer
Evde temizlik yaparken bazı noktalar gözden kaçabilir ve bu noktalar kesinlikle temizlenmesi gereken yerlerden oluşur. Bu kısımları temizlik rutininize ekleyerek daha iyi bir temizlik yapabilirsiniz...
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1. Üst Dolapların Üstü
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2. Elektrik Prizleri
3. Halı Altı
4. Kapı Arkaları
5. Süpürgelikler
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