Evde Temizlik Yaparken Birçoğumuzun Unutup Atladığı 10 Yer

Dolapların üstünü gözümüz görmediği için gözden kaçan kısımlardan birisidir... Özellikle havada uçuşan tozların da konmayı en sevdiği yerlerden biri olabilir. Bu yüzden ayda bir de olsa mutlaka ıslak bir bezle dolapların üstünün tozunu alın. Çıkan kire şok olacaksınız!