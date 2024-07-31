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Evde Temizlik Yaparken Birçoğumuzun Unutup Atladığı 10 Yer

etiket Evde Temizlik Yaparken Birçoğumuzun Unutup Atladığı 10 Yer

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 09:31

Evde temizlik yaparken bazı noktalar gözden kaçabilir ve bu noktalar kesinlikle temizlenmesi gereken yerlerden oluşur. Bu kısımları temizlik rutininize ekleyerek daha iyi bir temizlik yapabilirsiniz...

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1. Üst Dolapların Üstü

1. Üst Dolapların Üstü

Dolapların üstünü gözümüz görmediği için gözden kaçan kısımlardan birisidir... Özellikle havada uçuşan tozların da konmayı en sevdiği yerlerden biri olabilir. Bu yüzden ayda bir de olsa mutlaka ıslak bir bezle dolapların üstünün tozunu alın. Çıkan kire şok olacaksınız!

2. Elektrik Prizleri

Elektrik prizleri tozlanmaya meyilli olan yerlerdendir. Sık sık kullanıldığı için de dikkat fakat hijyen açısından buranın tozunu almayı unutmamalısınız. Sildikten sonra da ne kadar kirli olduğunu göreceksiniz...

3. Halı Altı

Evi süpürürken genellikle halının üstü detaylı bir şekilde temizlenir fakat halının altı zamanla toz, kir, evcil hayvanınızın tüyü birikebilir. Çok sık olmasa da halınızın altını da ıslak bir mopla temizlemelisiniz.

4. Kapı Arkaları

Kapılar evde en çok temas edilen noktalardan biridir. Islak elle temas edilmesinden dolayı da mikroplar birikir. Evde toz alınırken kapınızın her tarafını sirkeli bir suyla temizlemeye özen gösterin.

5. Süpürgelikler

5. Süpürgelikler

Süpürgeliklerde havada uçuşan tozların birikmesiyle kirli bir görüntü oluşabilir. Bezin bir tarafını sivri bir hale getirerek boydan boya temizleyin. Bu işlemi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

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6. Klozetin Arkası

Banyonuzu yıkarken foşur foşur köpüklü bir suyu klozete döktükten sonra fırça yardımıyla temizleyin. Banyo kişisel bakımların giderildiği bir yer olduğu için evin en temiz tutulması gereken yerlerinden biridir. Klozetin içini de her gün çamaşır suyuyla temizleyin!

7. Banyo Havlulukları ve Askılıkları

Banyo havluları vücuttan gelen nem, kir, ter, ölü deri gibi hücreleri emer. Bu havluları daha sonrasında askılıklara asarız ve oradan bu kirler askılıklara bulaşır. Kullanılan havlulukları nemli bırakmamak bu noktada önemlidir. Sık sık buraları temizlemelisiniz.

8. Çamaşır Makinesi Kapağı

Çamaşır makinesinin kapağı nemli olduğu için küflenmeye meyillidir. Kıyafetlerden çıkan yünler de cama yapışır ve kirli bir görüntüye sebep olur. Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra kuru bir bezle camdaki fazlalıkları giderebilirsiniz.

9. Ayakkabılık Temizliği

Dışarıdan gelip, ayakkabılığa bıraktığınız ayakkabılarınızın tabanındaki toz ve kir ayakkabılığa düşer. Zamanla bunlar birikerek kötü bir görüntüye dönüşebilir. Hem görüntü hem de koku için mutlaka ayakkabılığını temizlemelisiniz.

10. Bulaşık Makinesi Altı

Bulaşık makinesinin altına sıçrayan sular, mutfakta yemek yapılırken düş kalıntılar, tozlar hepsi birikerek bir kir yığını oluşturabilir. Özellikle mutfağınızı temizlerken buranın altını da temizlemelisiniz çünkü kalıntılar pis koku yapabilir...

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