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Evde Sürekli Temizlik Yapma İsteğinin Altında Ne Yatar?

etiket Evde Sürekli Temizlik Yapma İsteğinin Altında Ne Yatar?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 12:31

Bazı insanlar için temizlik yapmak sadece bir alışkanlık değil, neredeyse bir zorunluluk gibidir. Sürekli süpürmek, toz almak, yerleri silmek… Peki ama neden? Evet, temiz bir ortam güzeldir, ama bazı insanlar için bu işin biraz daha derin anlamları olabilir. Gelin birlikte bakalım, sürekli temizlik yapma isteğinin altında neler yatıyor olabilir?

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Bunun en önemli nedenlerinden biri, kontrol ihtiyacı.

Hayatta her şey bizim elimizde değil. İşler ters gidebilir, planlar bozulabilir, beklenmedik gelişmeler olabilir. Ancak, bazı insanlar bu belirsizliklerle başa çıkmakta zorlandığı için kontrol edebildikleri alanlara yönelir. İşte burada temizlik devreye giriyor. Evin tertemiz olması, kişiye bir tür kontrol hissi sağlar. Yani dış dünyada kaos olabilir ama evinde her şey yerli yerinde olduğu sürece insan kendini daha güvende hisseder.

Öte yandan, temizlik yapmak stres ve kaygıyı yönetmenin bir yolu haline de gelebilir.

Kimileri dizi izleyerek rahatlar, kimileri yürüyüş yaparak… Ama bazıları da süpürgeyi eline alır, camları siler, evi baştan sona temizler. Çünkü bu sırada sadece fiziksel bir aktivite yapmaz, aynı zamanda zihnini de temizler. Beyin, yapılan düzenli hareketlerle rahatlar ve kişi kendini daha hafiflemiş hisseder.

Bir başka sebep ise, mükemmeliyetçilik…

Bazı insanlar için evde tek bir kırıntının olması bile huzursuzluk sebebi olabilir. Halının üzerinde minicik bir leke mi var? O koltuk yastıkları simetrik değil mi? Hemen toparlanmalı! Çünkü onların gözünde her şey mükemmel görünmeli. Ancak işin kötü yanı, mükemmelin sonu yoktur. İnsan ne kadar temizlerse temizlesin, her zaman bir şey eksik gibi hissedebilir. İşte bu yüzden, bazen bırakmayı da öğrenmek gerekir.

Bunun dışında, temizlik bazı insanlar için sadece bir rutin değil, aynı zamanda bir kaçış mekanizması.

Canınız sıkkın mı? Moralsiz misiniz? O zaman hadi mutfağı temizleyelim! Çünkü fiziksel bir işe odaklanmak, insanın içindeki karmaşadan kaçmasını sağlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var: Eğer temizlik yapmak, duygularınızı bastırmanın tek yolu haline geldiyse, asıl sorunu çözmek yerine sadece ertelemiş oluyorsunuz.

Bazen de, sürekli temizlik yapma isteği çocukluk yıllarından miras kalır.

Küçük yaşlardan itibaren 'Ev her zaman tertemiz olmalı!' mesajı verilen biri, yetişkin olduğunda da aynı alışkanlıkları sürdürür. Özellikle ailede temizlik konusunda aşırı titiz biri varsa, bu durum nesilden nesile aktarılabilir. Çocukken sürekli “Odana dikkat et, yerleri temiz bırak!” uyarılarını duyan bir kişi, büyüdüğünde farkında olmadan bunu devam ettirir.

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Bununla birlikte, bazı insanlar için temizlik yapma isteğinin arkasında misafir kaygısı da yatıyor olabilir.

“Ya biri aniden gelirse?” düşüncesi, insanı istemese de sürekli bir hazırlık modunda tutabilir. Evin en ufak bir dağınıklığı bile mahcup hissettirebilir. Hele ki bazı toplumlarda temiz bir ev, iyi bir ev sahibinin göstergesi olarak görülüyorsa, bu baskı daha da artar. Ama gerçek şu ki, herkesin evi her zaman mükemmel olamaz ve olmamalı da!

Temizlik alışkanlığının bir başka sebebi de hijyenle ilgili kaygılar olabilir.

Mikrop korkusu, özellikle son yıllarda daha da yaygın hale geldi. Dışarıdan gelen eşyalar silinmeden yerine koyulmaz, eller defalarca yıkanır, her gün evin baştan sona dezenfekte edilmesi gerekir. Ancak bu durum aşırıya kaçtığında, hayat kalitesini düşürebilir.

Bunun yanı sıra, bazı insanlar temiz bir ortamda daha iyi odaklandıklarını düşünür.

Masanın üstü doluysa, odada fazla eşya varsa ya da ortam düzensizse, çalışmak zorlaşır. Bu yüzden, önce bir güzel temizlik yapılır, sonra işlere geçilir. Ama bazen de bu temizlik bahanesiyle asıl işler ertelenebilir. “Önce şu mutfağı toplayayım, sonra başlayacağım” derken saatler geçer. Eğer bu durum sık sık yaşanıyorsa, temizlik mi verimlilik mi daha önemli, bunu tekrar düşünmek gerekebilir.

Tabii ki, bir de en basit sebep var: Temizlik yapmayı gerçekten sevenler!

Kimileri için süpürge yapmak, toz almak ya da çamaşırları katlamak bir yük değil, aksine bir rahatlama yöntemi. Pırıl pırıl bir banyo ya da mis gibi kokan çarşaflar, bazı insanlar için huzur kaynağı. Eğer temizlik sizin için keyif verici bir aktiviteyse ve hayatınızı olumsuz etkilemiyorsa, bunda hiçbir sorun yok.

Sonuç olarak, sürekli temizlik yapma isteği birçok farklı sebebe dayanıyor olabilir.

Kimi için bir rahatlama yöntemi, kimi için bir zorunluluk, kimi için ise tamamen keyif meselesi… Ama her şeyde olduğu gibi bunda da denge önemli. Eğer temizlik yapmadan huzur bulamıyorsanız, sürekli kendinizi bu döngünün içinde hissediyorsanız, belki de biraz yavaşlamanın zamanı gelmiştir. Unutmayın, bazen biraz dağınıklık da hayatın bir parçasıdır!

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Ecem Bekar
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