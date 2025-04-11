Evde Sürekli Temizlik Yapma İsteğinin Altında Ne Yatar?

Bazı insanlar için evde tek bir kırıntının olması bile huzursuzluk sebebi olabilir. Halının üzerinde minicik bir leke mi var? O koltuk yastıkları simetrik değil mi? Hemen toparlanmalı! Çünkü onların gözünde her şey mükemmel görünmeli. Ancak işin kötü yanı, mükemmelin sonu yoktur. İnsan ne kadar temizlerse temizlesin, her zaman bir şey eksik gibi hissedebilir. İşte bu yüzden, bazen bırakmayı da öğrenmek gerekir.