onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evde Seni Rahatlatan Ritüel Hangisi?

etiket Evde Seni Rahatlatan Ritüel Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.08.2025 - 10:39

Günlük hayatın koşturması, stres, yorgunluk derken hem ruh hem de beden sağlığımız bir yere kadar dayanabiliyor. Bir şekilde bir kaçış noktası bulup tüm bunlardan biraz uzaklaşmak çoğu zaman iyi geliyor. Peki senin evdeki en rahatlatıcı ritüelin hangisi? Bu testle cevabı birlikte öğreniyoruz. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evde yalnız kaldığın bir akşam ne yaparsın?

2. Sinirli olduğunda hangisi sana daha iyi geliyor?

3. "Şu an bana çok iyi gelir!" dediğin yer hangisi?

4. Hafta içi yoğun bir günün ardından ilk ne yapmak istersin?

5. Bir arkadaşına tavsiye verecek olsan “Kendine iyi hissetmek için…” diye başlayan cümleyi nasıl tamamlardın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangi his seni daha çok keyiflendiriyor?

7. Şimdi de evin için bir bitki seç bakalım. 👇

8. Hiç denemediğin ama sana iyi geleceğini düşündüğün şey hangisi?

Mutfağa girmek sana çok iyi geliyor!

Senin en iyi ritüelin mutfakta girmek! Malzemeleri eline aldığında yaratıcılığın anında ortaya çıkıyor! Yeni tarifler denemek, ailen veya arkadaşların için sofralar hazırlamak sana kendini çok iyi hissettiriyor. Sadece yemek yapmak değil, mutfakta çay koymak bile sana yetiyor. İçeride bir dünya kuruyorsun kendine. Ve o dünyada sadece sen, malzemeler ve huzur var!

Film izlemek senin için bir ritüel gibi!

Senin için rahatlamanın yolu ekran karşısında kaybolmak. Film veya dizi izlemek sadece vakit geçirmek değil, senin için günlük hayatın karmaşasından bir kaçış, bir sığınak demek. Duygusal bağ kurabildiğin hikayeler sayesinde kendini daha az yalnız hissediyorsun. Bir karakterle birlikte ağlamak veya gülmek seni hayata yeniden bağlıyor. Loş bir ortam, yumuşak bir battaniye ve bir film… Daha ne olsun!

Temizlik senin rahatlama yöntemin!

Seni rahatlatan şey her tarafı bir güzel temizlemek. Evin kirlerden arınınca senin de ruhun arınıyor! Her yeri düzenlemek bile hafiflemene yetiyor! Temiz ve ferah bir ortamda nefes alabiliyorsun. Bitkiler, doğal ışık, ferah bir koku... Hepsi sana iyi geliyor. Senin için düzen sadece estetik değil, aynı zamanda bir tür ritüel!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın