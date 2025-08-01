Evde Seni Rahatlatan Ritüel Hangisi?
Günlük hayatın koşturması, stres, yorgunluk derken hem ruh hem de beden sağlığımız bir yere kadar dayanabiliyor. Bir şekilde bir kaçış noktası bulup tüm bunlardan biraz uzaklaşmak çoğu zaman iyi geliyor. Peki senin evdeki en rahatlatıcı ritüelin hangisi? Bu testle cevabı birlikte öğreniyoruz. 👇
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1. Evde yalnız kaldığın bir akşam ne yaparsın?
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2. Sinirli olduğunda hangisi sana daha iyi geliyor?
3. "Şu an bana çok iyi gelir!" dediğin yer hangisi?
4. Hafta içi yoğun bir günün ardından ilk ne yapmak istersin?
5. Bir arkadaşına tavsiye verecek olsan “Kendine iyi hissetmek için…” diye başlayan cümleyi nasıl tamamlardın?
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6. Hangi his seni daha çok keyiflendiriyor?
7. Şimdi de evin için bir bitki seç bakalım. 👇
8. Hiç denemediğin ama sana iyi geleceğini düşündüğün şey hangisi?
Mutfağa girmek sana çok iyi geliyor!
Film izlemek senin için bir ritüel gibi!
Temizlik senin rahatlama yöntemin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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