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Evde Sadelik, Hayatta Huzur: Minimalist Bir Ev Nasıl Kurulur?

etiket Evde Sadelik, Hayatta Huzur: Minimalist Bir Ev Nasıl Kurulur?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 12:16

Bir gün eve giriyorsun, ayakkabılarını çıkarıp derin bir nefes almak istiyorsun ama bir şeyler yolunda değil. Gözün koltuğun üzerindeki kıyafet yığınına takılıyor, mutfak tezgâhında duran tabaklar, masanın üstünde gelişigüzel bırakılmış eşyalar… Bir an kendini sıkışmış gibi hissediyorsun. İşte bu, fazlalıkların içinde kaybolduğunun en net işareti.

Peki ya bir sabah uyandığında, etrafında sadece gerçekten sevdiğin ve kullandığın eşyaların olduğunu hayal et? Daha az eşya, daha çok alan ve en önemlisi, daha fazla huzur. Minimalist bir ev tam olarak bunu vaat ediyor! Peki, bu sade ve huzurlu yaşam alanını nasıl oluşturabilirsin? İşte adım adım rehberin.

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1. Önce fazlalıklardan kurtul.

Minimalist bir evin ilk kuralı: Gereksiz ne varsa vedalaş! Kendine şu soruyu sor: “Bu eşyayı son bir yılda gerçekten kullandım mı?” Cevabın hayırsa, ya ihtiyacı olan birine ver ya da bağışla. Evin ne kadar hafiflerse, sen de o kadar rahat hissedeceksin.

2. Daha az ama daha işlevsel eşyalar seç.

Eşyaların çok olması değil, doğru seçilmiş olması önemli. Evinde kullandığın her şeyin bir amacı olmalı. Mesela, kocaman bir yemek masasına ihtiyacın yoksa neden dursun ki? Açılır-kapanır bir masa hem alan kazandırır hem de işini görür. Kullanmadığın dekorları, ikinci bir kahve makinesini ya da çekmecede duran 20 tane kaşığı düşün—gerçekten hepsi gerekli mi?

3. Açık renklerle ferah bir ortam yarat!

3. Açık renklerle ferah bir ortam yarat!

Minimalist bir evin havasını tamamen değiştiren en önemli şeylerden biri de renkler. Beyaz, bej, açık gri gibi tonlar evi daha geniş ve ferah gösterir. E tabii, bu tamamen beyaz duvarlarla yaşaman gerektiği anlamına gelmiyor. Sade ama sıcak bir hava için doğal tonları ve yumuşak dokuları bir arada kullanabilirsin.

4. Mobilyaları hafiflet!

Ağır, hantal mobilyalar yerine daha basit ve fonksiyonel parçalar seçmek her şeyi değiştirir. Büyük ve süslü dolaplar yerine duvara monte raflar kullanabilirsin. Koltukların ayakları açık olursa, odayı daha geniş gösterir. Minimalizm demek tamamen boş bir ev demek değil, sadece ihtiyacın olanı akıllıca seçmek demek.

5. Dijital dağınıklığı da temizle.

Minimalizm sadece fiziksel eşyalarla ilgili değil. Telefonundaki gereksiz uygulamalar, masanın üstündeki kâğıt yığınları, her gün gelen ama açmadığın e-postalar da birer fazlalık. Bunları da sadeleştirdiğinde zihnin bile hafifleyecek!

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6. Doğal ve sade dekorasyon kullan.

Minimalizm, soğuk ve ruhsuz olmak zorunda değil. Ahşap detaylar, yumuşak dokular, az ama etkili dekorlar evini hem huzurlu hem de sıcak hale getirir. Küçük bir kaktüs, sade bir çerçeve ya da yumuşak bir halı… Az ama öz!

7. Düzeni korumayı alışkanlık haline getir.

Bir evi sadeleştirmek kadar o düzeni korumak da önemli. Bir gün tüm fazlalıkları atıp, birkaç hafta içinde evi tekrar doldurmanın pek bir anlamı yok, değil mi? Her yeni aldığın eşya için kendine “Gerçekten buna ihtiyacım var mı?” sorusunu sormayı alışkanlık haline getir.

8. Kaliteli ürünler seç ve daha az al!

Minimalizm, ucuza kaçıp sürekli yeni şeyler almak değil, kaliteli seçimler yaparak uzun süre kullanmak demektir. 10 tane dayanıksız tişört yerine, 2 tane gerçekten kaliteli ve uzun ömürlü olanı tercih etmek gibi. Hem bütçene hem de doğaya iyilik yapmış olursun.

9. Boş alanın gücünü keşfet!

Bir evi güzel yapan şey sadece içindeki eşyalar değil, boşlukların da nefes almasına izin vermek. Bu yüzden her köşeyi doldurma! Bir odaya girdiğinde rahat bir nefes alabiliyor musun? Eğer her yer dolu doluysa, belki de biraz alan açma vakti gelmiş.

10. Minimalizmi hayatının bir parçası yap.

Bu sadece bir dekorasyon tarzı değil, bir yaşam felsefesi. Daha az şeye sahip olmak, aslında daha fazla özgürlük demek. Kendine daha fazla zaman ayırabileceğin, daha az stresli ve daha huzurlu bir hayat için adım adım sadeleşmeye başla. Göreceksin, hafiflemek müthiş hissettiriyor!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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