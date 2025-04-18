Evde Sadelik, Hayatta Huzur: Minimalist Bir Ev Nasıl Kurulur?

Bir gün eve giriyorsun, ayakkabılarını çıkarıp derin bir nefes almak istiyorsun ama bir şeyler yolunda değil. Gözün koltuğun üzerindeki kıyafet yığınına takılıyor, mutfak tezgâhında duran tabaklar, masanın üstünde gelişigüzel bırakılmış eşyalar… Bir an kendini sıkışmış gibi hissediyorsun. İşte bu, fazlalıkların içinde kaybolduğunun en net işareti.

Peki ya bir sabah uyandığında, etrafında sadece gerçekten sevdiğin ve kullandığın eşyaların olduğunu hayal et? Daha az eşya, daha çok alan ve en önemlisi, daha fazla huzur. Minimalist bir ev tam olarak bunu vaat ediyor! Peki, bu sade ve huzurlu yaşam alanını nasıl oluşturabilirsin? İşte adım adım rehberin.