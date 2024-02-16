Evde Kızlarla Birlikte 2000'ler Gecesi Yapıyorsanız Mutlaka Çalması Gereken 12 Şarkı
Evde Kızlarla Birlikte 2000'ler Gecesi Yapıyorsanız Mutlaka Çalması Gereken 12 Şarkı
Her türlü derde iyi gelebilecek bir öneriyle geldik: 2000'ler dans gecesi!
Playlist'i hazırlayın ve sınırsız eğlenceye, dansa hazırlanın!
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1. Rober Hatemo - Senden Çok Var
2. Mansur Ark - Gazla Gitsin
3. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta
4. Tarkan - Ay
5. Emre Altuğ - Kapış Kapış
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6. Lara - Katmer Katmer
7. Sibel Can - Tarkan - Çakmak Çakmak
8. Hande Yener - Kırmızı
9. Babutsa - Yanayım Yanayım
10. Fatih Ürek - Hadi Hadi
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11. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
12. Ebru Gündeş - Çingenem
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