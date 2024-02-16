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Evde Kızlarla Birlikte 2000'ler Gecesi Yapıyorsanız Mutlaka Çalması Gereken 12 Şarkı

etiket Evde Kızlarla Birlikte 2000'ler Gecesi Yapıyorsanız Mutlaka Çalması Gereken 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 03:34

Her türlü derde iyi gelebilecek bir öneriyle geldik: 2000'ler dans gecesi! 

Playlist'i hazırlayın ve sınırsız eğlenceye, dansa hazırlanın!

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1. Rober Hatemo - Senden Çok Var

2. Mansur Ark - Gazla Gitsin

3. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta

4. Tarkan - Ay

5. Emre Altuğ - Kapış Kapış

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6. Lara - Katmer Katmer

7. Sibel Can - Tarkan - Çakmak Çakmak

8. Hande Yener - Kırmızı

9. Babutsa - Yanayım Yanayım

10. Fatih Ürek - Hadi Hadi

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11. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

12. Ebru Gündeş - Çingenem

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