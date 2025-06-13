Evde Huzurun Reçetesi: Minimal Dekorasyonun Faydaları
Şöyle bir eve giriyorsun… Kapının arkasında yığılmış ayakkabılar, sehpanın üstünde ne zaman oraya geldiği belli olmayan dergiler, köşede dekorasyon niyetine konmuş ama aslında sadece toz toplayan biblo ordusu… İç çekiyorsun. “Bu evin içinde ben mi yaşıyorum, yoksa eşyalar mı?” diye düşünmeden edemiyorsun. İşte o an kafanda bir ışık yanıyor: Belki de daha azıyla, daha çok huzur mümkün. Evet evet, konu minimal dekorasyon!
Gel, birlikte o kalabalıktan arınmış ev huzuruna bir adım atalım…
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Minimal dekorasyon öyle müzeye dönmüş, duvarsız beyaz kutular gibi bir şey değil.
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Bir de şunu fark ediyorsun: Ne kadar çok eşya, o kadar çok stres.
Zaten insan sadeleştikçe daha az tüketmeye de başlıyor.
Bu huzur evi tamamen sarınca, misafirlik de değişiyor mesela.
Minimal ev dediğin şey sadece dört duvar değil aslında.
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En güzeli de, minimalizmi sadece eşyada bırakmıyorsun.
Ve işin komiği, en başta “Ben yapamam” diyen sen.
Sonuç olarak, minimal dekorasyon sadece estetik bir tercih değil.
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