Evde Huzurun Reçetesi: Minimal Dekorasyonun Faydaları

Bir nevi iç dünyanı dışa yansıtıyor. Yani sadeleştikçe kendini daha iyi tanıyorsun. Ne sevdiğini, neyden sıkıldığını, seni neyin boğduğunu fark ediyorsun. Artık sadece ev değil, sen de kendine yer açmaya başlıyorsun. Mesela boş bir duvara bakmak bile seni dinlendiriyor. Çünkü illa bir tablo asmak zorunda değilsin. O boşluk, tam da ihtiyacın olan şey belki.