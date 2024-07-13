Evde Festival Havası: Konser Tadında Dinlenecek 10 Canlı Performans
Evde Festival Havası: Konser Tadında Dinlenecek 10 Canlı Performans
Evde sıkıldıysanız ve bir festivalin enerjisini özlediyseniz, doğru yerdesiniz! En sevdiğiniz sanatçıların sahne performanslarıyla evde adeta bir konser salonu atmosferi yaratmaya ne dersiniz?
İşte, evde konser tadında dinleyebileceğiniz 10 muhteşem canlı performans!
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1. Şebnem Ferah ft. Teoman - İki Yabancı
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2. Hayko Cepkin - Hayvan + Bertaraf Et + Outro
3. Can Bonomo ft. Mabel Matiz - Kalbi Hepten Kırıklara
4. Rammstein - Sonne
5. Metallica - Enter Sandman
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Kenan - Yaparım bilirsin + Ara beni lütfen (Harbiye) 🎹🎸