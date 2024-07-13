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Evde Festival Havası: Konser Tadında Dinlenecek 10 Canlı Performans

etiket Evde Festival Havası: Konser Tadında Dinlenecek 10 Canlı Performans

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 20:22

Evde sıkıldıysanız ve bir festivalin enerjisini özlediyseniz, doğru yerdesiniz! En sevdiğiniz sanatçıların sahne performanslarıyla evde adeta bir konser salonu atmosferi yaratmaya ne dersiniz? 

İşte, evde konser tadında dinleyebileceğiniz 10 muhteşem canlı performans!

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1. Şebnem Ferah ft. Teoman - İki Yabancı

2. Hayko Cepkin - Hayvan + Bertaraf Et + Outro

3. Can Bonomo ft. Mabel Matiz - Kalbi Hepten Kırıklara

4. Rammstein - Sonne

5. Metallica - Enter Sandman

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6. Sertab Erener & Şanışer - Vur Yüreğim

7. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know

8. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

9. Gaye Su Akyol & Gazapizm - Ruhun Ölmüş Senin

10. Dolu Kadehi Ters Tut & Sedef Sebüktekin - Gitme

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