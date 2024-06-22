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Evde En Zor Lekelerle Başa Çıkma Rehberi!

etiket Evde En Zor Lekelerle Başa Çıkma Rehberi!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:01

Evde temizlik yaparken bazı lekelerle başa çıkmak gerçekten zor olabilir. Ama merak etmeyin, bu rehber sayesinde en inatçı lekelerle bile kolayca baş edebileceksiniz.

İşte her evde karşılaşılan zor lekeler ve onları temizlemenin pratik yolları! 👇

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Sabah kahvenizi içmeden güne başlayamıyorsunuz ama döküldüğünde ne yapmalısınız?

Hızlıca lekeyi emici bir bezle tamponlayın. Biraz soğuk su dökün ve tekrar tamponlayın. Beyaz sirke ve su karışımını sprey şişesine koyup lekeye sıkın, 5-10 dakika bekleyin. Son olarak, biraz deterjanla ovup durulayın.

Çimlere oturup keyif çatıyorsun ama bir de bakmışsın çimen lekesi!

Zor gibi görünse de çimen lekesini çıkarmanın pratik bir yolu var. Lekenin üzerine sirke ve su karışımı uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Bir diş fırçası yardımıyla nazikçe fırçalayın. Sabunlu suyla lekeyi ovup durulayın.

Mutfakta yemek yaparken üzerinize sıçrayan yağ damlaları can sıkıcı olabilir.

Lekenin üzerine biraz bebek pudrası veya mısır nişastası serpin ve 10-15 dakika bekleyin. Fazla pudrayı fırçalayın. Sonra deterjanla lekeyi ovun ve yıkayın.

Ufak kazaların ardından giysilerinize bulaşan kan lekesini nasıl mı çıkarabilirsiniz? 👇

Soğuk suyla hemen lekeyi yıkayın, sıcak su kullanmayın. Biraz tuz ve su karışımı hazırlayıp lekeye uygulayın, 10 dakika bekletin. Sabunlu suyla nazikçe ovup durulayın. Lekenin kolayca çıktığını göreceksiniz.

Çikolatayı yemesi keyifli ama ya lekesi?

Çikolatanın fazlasını kazıyın. Lekenin üzerine soğuk su döküp sabunla ovun. Lekenin üzerine süt dökün ve 5 dakika bekletin. Son olarak tekrar sabunlu suyla yıkayın. İşte bu kadar!

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Belki de en sinir bozucu olanı ruj lekesi, ama dert etmeyin. İşte çözümü 👇

Lekenin üzerine biraz beyaz ekmek sürün, lekeyi çekecektir. Ardından biraz saç spreyi sıkın ve 10 dakika bekletin. Sabunlu suyla lekeyi ovup durulayın.

Bir de oje lekesi var tabi 🙄

Lekenin üzerine aseton dökün ve bir bezle tamponlayın. Temiz bir bezle kurulayın. Son olarak sabunlu suyla yıkayın. Ve sonuç mükemmel!

Mum lekesi zorlu olmaktan çıkıyor!

Öncelikle donmuş mumu kazıyın. Üzerine kahve filtresi veya ince bir kumaş koyun ve ütüleyin. Lekeyi kağıt havluyla tamponlayın ve temizleyin.

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