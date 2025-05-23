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Evde En Çok Keyif Aldığın Aktiviteyi Söylüyoruz!

etiket Evde En Çok Keyif Aldığın Aktiviteyi Söylüyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 10:31

Evde zaman geçirmenin binbir yolu var ama hangisi seni gerçekten mutlu ediyor? Kimimiz için temizlik bir terapiyken kimimiz içinse battaniye altında dizi keyfi vazgeçilmez. Peki senin evde en çok keyif aldığın aktivite ne? Hazırsan başlayalım!

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1. Evde yalnız kaldığında ilk aklına gelen şey ne olur?

2. Seni biraz daha yakından tanıyalım, sabah mı yoksa akşam insanı mısın?

3. Hangisi seni daha çok sinir eder?

4. Evine aldığın en son eşya hangisiydi?

5. Sana göre ideal bir pazar günü nasıl geçmeli?

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6. Evde bir parti versen konsept ne olurdu?

7. Peki, evi toplamak senin için ne ifade ediyor?

8. Evin hangi köşesi sana daha çok “burası benim alanım” dedirtiyor?

9. Evinde sadece tek bir koku kullanman gerekseydi bu hangisi olurdu?

Temizlik yapmak!

Senin için evde vakit geçirmenin anlamı düzen oluşturmak ve her yeri mis gibi yapmak! Temizlik yaparken hem zihnini boşaltıyor hem de fiziksel olarak aktif oluyorsun. Öyle ki temizlik yaparken adeta içindeki karmaşayı da süpürüyorsun. Mis gibi deterjan kokusu, tertemiz camlar ve pırıl pırıl zeminlerse her zaman mutluluk kaynağın!

Dizi ve film izlemek!

Dizi, film ya da belgesel fark etmez, senin için evde keyifin anlamı ekran karşısında olmak demek! Yeni çıkan dizileri herkesten önce izlemek, bir sezonu tek oturuşta bitirmek, hangi platformda ne var, kim hangi diziyi konuşuyor, hepsi senin radarında! Patlamış mısır, yumuşak bir yastık ve internet bağlantısı olduğu sürece başka bir şeye ihtiyacın yok!

Kendine bakım yapmak!

Senin evdeki keyif anlayışın tamamen kendine iyi bakmakla ilgili. Aromatik kokulu banyolar, yüz maskeleri, tırnak bakımları derken evini adeta bir güzellik merkezine çeviriyorsun. Kendine vakit ayırmak senin en büyük mutluluğun, bu yüzden banyodan gelen güzel kokular ve aynanın karşısında geçen saatler seni hem dinlendiriyor hem yeniliyor.

Uyumak ve dinlenmek!

Sen, herkes dışarı çıkalım dese bile “evde kalalım ya” diyebilecek nadir ruhlardan birisin! Battaniyeni alıp gün boyu uzanmak ise evdeki en keyifli anlarının özeti gibi. Bunların sana iyi gelmesinin bir nedeni de dış dünyadan bir süreliğine uzaklaşmanın seni yenilemesi diyebiliriz!

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