Evde En Çok Keyif Aldığın Aktiviteyi Söylüyoruz!
Evde zaman geçirmenin binbir yolu var ama hangisi seni gerçekten mutlu ediyor? Kimimiz için temizlik bir terapiyken kimimiz içinse battaniye altında dizi keyfi vazgeçilmez. Peki senin evde en çok keyif aldığın aktivite ne? Hazırsan başlayalım!
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1. Evde yalnız kaldığında ilk aklına gelen şey ne olur?
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2. Seni biraz daha yakından tanıyalım, sabah mı yoksa akşam insanı mısın?
3. Hangisi seni daha çok sinir eder?
4. Evine aldığın en son eşya hangisiydi?
5. Sana göre ideal bir pazar günü nasıl geçmeli?
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6. Evde bir parti versen konsept ne olurdu?
7. Peki, evi toplamak senin için ne ifade ediyor?
8. Evin hangi köşesi sana daha çok “burası benim alanım” dedirtiyor?
9. Evinde sadece tek bir koku kullanman gerekseydi bu hangisi olurdu?
Temizlik yapmak!
Dizi ve film izlemek!
Kendine bakım yapmak!
Uyumak ve dinlenmek!
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