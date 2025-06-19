Eve geldiğinde seni selamlamaması, sevilmekten pek hoşlanmaması ve her şeyi kendi kurallarına göre yapması... Evet, bunlar onun sadece kendini sevdiğini düşündürebilir. Hatta bazen sanki sen onun evinde misafirmişsin gibi bir hisse kapılıyorsun, kabul edelim. Ama işin şakası bir yana, patili dostun sevgisini sadece göstermeyi beceremiyor. İçten içe seni çok seviyor. Sen ona huzurlu bir yuva verdin, güvenli bir alan sundun. O da bunun farkında ve sana minnettar. Belki her gün kucağına atlamıyor ama varlığıyla yanında olduğunu hissettiriyor.