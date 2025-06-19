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Evcil Hayvanın Seni Ne Kadar Seviyor?

etiket Evcil Hayvanın Seni Ne Kadar Seviyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 10:04

Evcil hayvanlar konuşamaz ama sevgilerini birçok farklı şekilde gösterirler. Peki, sen onun gözünde nasıl birisin? Bu test, minik dostunun sana ne kadar bağlandığını anlaman için hazırlandı. Hadi, onun gözünden kendine bir bak!

Hazırsan başlıyoruz👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Akşam eve geldiğinde seni görür görmez verdiği ilk tepki ne?

2. Patili dostun nerede yatmayı seviyor?

3. Adına ne kadar duyarlı, puanlar mısın?

4. İtiraf zamanı; ona yeterince zaman ayırabildiğini düşünüyor musun?

5. Miniğimiz hangisinden daha çok zevk alır?

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6. Ne zamandır birbirinize dostluk yapıyorsunuz?

7. Sen evdeyken o hangi odada daha fazla zaman geçiriyor?

8. Son olarak, onu sevmek istediğinde ne yapıyor?

Seni dünyalar kadar seviyor!

Bütün hayatı sensin. Sana her bakışında içi ısınıyor, senin kokunu alınca huzura eriyor. Mutluysan o da mutlu. Senin enerjinden besleniyor adeta. Hayatındaki en büyük sadakat, bu küçük canlının gözlerinde saklı. Onun için dünya, senin attığın her adımın izinde.Sabah uyanmanı bekleyişi, kapıdan içeri adım attığında yaşadığı heyecan, seni gözleriyle takip edişi... Bunların hepsi seni nasıl sevdiğinin işareti. Sen yanında olmayınca garip bir sessizlik çöküyor üstüne; mama dolu kasesine bile iştahsız bakıyor bazen. Çünkü onun hayatı seninle tam anlamını buluyor.

Seni seviyor!

Evcil dostun sana sevgiyle bağlı ama biraz bağımsız ruhlu. Sarılmalarınızı, birlikte geçirdiğiniz zamanları seviyor ama her duygusunu sana açıkça gösteremeyebiliyor.  Ama bir gerçek var ki, senin yanında huzurlu hissediyor. Sessizce seninle aynı odada bulunmayı, göz ucuyla seni izlemeyi, sen fark etmeden yakınında olmaya bayılıyor. Bu onun 'seni seviyorum' deme şekli. Ve evet, sana çok alıştı... Belki bunu söylemeyi beceremiyor ama sensiz bir dünya hayal etmek bile istemiyor.

Seni tanımaya çalışıyor!

Aranızda bir bağ var ama henüz derinleşmemiş gibi. Çok normal çünkü yeni tanıştınız. Seni gözlemliyor, hareketlerini anlamaya çalışıyor. Onun güvenini kazanmak biraz zaman alabilir ama bu kötü bir şey değil. Her dostluk gibi bu ilişki de zamana ihtiyaç duyuyor. Sabırlı ol, onun kalbine giden yolu şefkatinle döşedikçe, seni daha çok sevecek. Birlikte geçirdiğiniz her gün, sizi birbirinize daha çok yaklaştıracak.

O sadece kendini seviyor :D

Eve geldiğinde seni selamlamaması, sevilmekten pek hoşlanmaması ve her şeyi kendi kurallarına göre yapması... Evet, bunlar onun sadece kendini sevdiğini düşündürebilir. Hatta bazen sanki sen onun evinde misafirmişsin gibi bir hisse kapılıyorsun, kabul edelim. Ama işin şakası bir yana, patili dostun sevgisini sadece göstermeyi beceremiyor. İçten içe seni çok seviyor. Sen ona huzurlu bir yuva verdin, güvenli bir alan sundun. O da bunun farkında ve sana minnettar. Belki her gün kucağına atlamıyor ama varlığıyla yanında olduğunu hissettiriyor.

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miray soysal
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