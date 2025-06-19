Evcil Hayvanın Seni Ne Kadar Seviyor?
Evcil hayvanlar konuşamaz ama sevgilerini birçok farklı şekilde gösterirler. Peki, sen onun gözünde nasıl birisin? Bu test, minik dostunun sana ne kadar bağlandığını anlaman için hazırlandı. Hadi, onun gözünden kendine bir bak!
Hazırsan başlıyoruz👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Akşam eve geldiğinde seni görür görmez verdiği ilk tepki ne?
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2. Patili dostun nerede yatmayı seviyor?
3. Adına ne kadar duyarlı, puanlar mısın?
4. İtiraf zamanı; ona yeterince zaman ayırabildiğini düşünüyor musun?
5. Miniğimiz hangisinden daha çok zevk alır?
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6. Ne zamandır birbirinize dostluk yapıyorsunuz?
7. Sen evdeyken o hangi odada daha fazla zaman geçiriyor?
8. Son olarak, onu sevmek istediğinde ne yapıyor?
Seni dünyalar kadar seviyor!
Seni seviyor!
Seni tanımaya çalışıyor!
O sadece kendini seviyor :D
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