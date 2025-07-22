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Ev Temizliğinde Zaman Kazandıracak 11 Öneri

etiket Ev Temizliğinde Zaman Kazandıracak 11 Öneri

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 09:02

Temizliğe başlayacak enerjiyi bulamıyor ve derin bir iç çekiyorsan yalnız değilsin. Kim bilir kaç saat sürecek bu temizlik kaygılarını biraz daha azaltacak önerilerle geldik. Daha pratik yöntemlerle temizlikte zaman kazanmak mümkün. Işıl ışıl parlayan evinde bol bol keyif kahvesi içtirecek tüyoları paylaşıyoruz. İşte gününü sana geri kazandıracak o pratik temizlik taktikleri!

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1. Temizliği tek günde yapmak yerine her güne küçük bir iş dağıt.

Bir tam gününü temizlikle harcamak yerine her gün 15-20 dakikalık işler yaparak hafta sonunu özgür bırakabilirsin. Bu yöntem özellikle çalışanlar için altın değerinde. Akşam yemeğinden sonra küçük bir iş yapmak hem evin düzenini korur hem de seni dev temizlik günlerinden kurtarır. Ayrıca bu planlama sayesinde evin hiç tamamen dağılmış gibi görünmez. Kısacası az az, sık sık temizlik huzurlu bir ev demek.

2. Dağınıklığı toplamak temizlikten daha fazla zaman alabilir.

Önce dağınıklığı toparlamak ve sonrasında temizlik faslına geçmek seni büyük bir iş yükünden kurtarabilir. Toz almadan önce masa üstü eşyaları düzenlemek ya da süpürmeden önce zemindeki oyuncakları toplamak işin hızını artırır. Aksi takdirde temizlik yarıda kesilir, iş bölünür, motivasyon uçar gider. Küçük bir ön hazırlık büyük bir zaman kazancı sağlar. Üstelik evin genel düzeni de gözle görülür biçimde artar.

3. Kumaş bez yerine mikrofiber bez kullan, tozlara elveda de.

Mikrofiber bezler tozu içine hapseder, etrafa yaymaz ve yüzeyi çizmeden pırıl pırıl yapar. Üstelik her zemine uygun olduğu için ekstra bez aramana da gerek kalmaz. Özellikle televizyon ekranı, masa üstü ya da kitaplık gibi hassas yüzeylerde farkı hemen görürsün. Mikrofiber bezle silinen yüzeyler hem daha uzun süre temiz kalır hem de daha az çaba gerektirir. Bezleri suyla yıkayıp tekrar tekrar kullanmak da cabası! Biraz da çevre dostu olmak fena mı olur?

4. Aynı anda hem süpür hem sil!

4. Aynı anda hem süpür hem sil!

Geleneksel temizlik rutininde önce süpür, sonra sil derken bir temizlik işini iki kez yapmış oluyorsun. Ama Philips Aqua Trio 9000 sayesinde bu ikili zahmet tarihe karışıyor! Özel başlığıyla hem süpürüp hem silerken daha az efor ile daha etkili sonuçlar alabilirsin. Üstelik bu pratiklik sayesinde sana kazandırdığı vakitte güzel bir keyif kahvesi de içebilirsin.

5. Temizlik için bir odaya girip diğerinden malzeme aramakla zaman kaybetme.

Sprey burada, bez mutfakta, sünger banyoda... Böyle olunca temizlikten çok ev içinde eşya bulma oyunu oynuyorsun. Bunun yerine bir temizlik sepeti hazırla. Bez, sprey, eldiven, fırça hepsi içinde. Nerede temizlik yapacaksan sepeti kap hop işe başla. Bu küçük düzenleme zaman kazandırmada büyük fark yaratır. Temizlik artık evin içinde koşu parkuru olmaktan çıkar.

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6. Alçak nesnelerin altına ve derin yerlere ulaşmak eskisi kadar yorucu olmayabilir.

6. Alçak nesnelerin altına ve derin yerlere ulaşmak eskisi kadar yorucu olmayabilir.

Bazen tüm o koltukları yerlerinden kaydırmak süpürmek ve geri çekmek temizliğin tümünden daha yorucu olabilir. Özel manevra kabiliyetli Philips Aqua Trio 9000 ile bu alanlara kolayca ulaşabilir ve tüm bu zahmetten kurtulabilirsin. Çok daha az bir çaba ile maksimum verimde bir temizlik için mükemmel bir taktik olabilir.

7. 15 dakikada ne kadar iş bitiririm diye bak ve temizlikte yarış başlat.

Bir zamanlayıcı kurup sadece bu sürede ne yapabilirsem diyerek temizlik yapmak hem odaklanmanı artırır hem zaman kazandırır. Süreli temizlik, seni oyuna sokar ve dikkati dağıtacak şeylerden uzaklaştırır. Sosyal medya molası mı? Hayır, çünkü süre işliyor! Temizlik bitmese bile psikolojik olarak tamamlanma hissi verir. Biraz oyun, biraz rekabet, bolca verimlilik!

8. Temizlikte daha fazla konfor için farklı tipte kullanımları dene.

8. Temizlikte daha fazla konfor için farklı tipte kullanımları dene.

Kablosuz, dikey elektrikli süpürgeyi kolayca kullanışlı bir el tipi süpürgeye çevirmek mi? İşte bu temizlikte aradığın pratiklik olabilir. Kablolara takılmadan bir odadan diğerine geçmek sana temizlikte fark etmeden kaybettiğin zamanı geri kazandırır. Üstelik bir de ihtiyacın olduğunda süpürgeni el tipine çevirebiliyorsan temizliği bitirmen hiç uzun sürmeyecektir.

9. Duş sonrası camları ve muslukları hemen sil, kireç lekesine şans tanıma.

Duştan sonra ortam sıcak ve buharlı olduğu için lekeler yumuşamış olur ve silmek çok daha kolaylaşır. Temizlik için özel zaman ayırmana gerek kalmaz. Bir mikrofiber bez yardımıyla camları birkaç saniyede temizleyebilirsin. Bu alışkanlığı rutin haline getirirsen banyon hep temiz görünür. Aynı zamanda kireç oluşumunu da engellemiş olursun. Sabah duşunun sonunda iki dakikalık bu işlem seni haftalık banyo savaşlarından kurtarır.

10. Her gün 5 dakikalık alışkanlıklarla uzun soluklu temizliklere elveda de.

Tezgahta bekleyen bulaşığı hemen makinaya atmak ya da katlanmayı bekleyen o çamaşır yığınına el atmak...Bunlar minicik gibi görünen ama temizlik yükünü devasa ölçüde azaltan alışkanlıklar. Üstelik alışkanlık haline geldiğinde farkına bile varmadan yapıyorsun. Böylece nereden başlasam kaosu yaşamıyorsun. Ev hem hep derli toplu oluyor hem büyük temizlik günlerini azaltmış oluyorsun.

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11. Belki lazım olur denen her şey temizlikte fazladan mesai demek!

Kabul edelim hepimizin evinde 'belki lazım olur' kutuları var. Ama o belki hiç gelmiyor ve o kutular da sadece yer kaplayıp toz biriktiriyor. Ne kadar çok eşya o kadar çok temizlik demek. Gereksiz eşyaları ayıklamak sadece yer açmakla kalmaz süpürme, toz alma, toparlama gibi işleri de neredeyse yarı yarıya azaltır. Temizlikte sihirli bir fark yaratmak istiyorsan önce bazı fazlalıklardan kurtulmayı deneyebilirsin.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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