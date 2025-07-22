Ev Temizliğinde Zaman Kazandıracak 11 Öneri

Kabul edelim hepimizin evinde 'belki lazım olur' kutuları var. Ama o belki hiç gelmiyor ve o kutular da sadece yer kaplayıp toz biriktiriyor. Ne kadar çok eşya o kadar çok temizlik demek. Gereksiz eşyaları ayıklamak sadece yer açmakla kalmaz süpürme, toz alma, toparlama gibi işleri de neredeyse yarı yarıya azaltır. Temizlikte sihirli bir fark yaratmak istiyorsan önce bazı fazlalıklardan kurtulmayı deneyebilirsin.