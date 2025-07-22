Ev Temizliğinde Zaman Kazandıracak 11 Öneri
Temizliğe başlayacak enerjiyi bulamıyor ve derin bir iç çekiyorsan yalnız değilsin. Kim bilir kaç saat sürecek bu temizlik kaygılarını biraz daha azaltacak önerilerle geldik. Daha pratik yöntemlerle temizlikte zaman kazanmak mümkün. Işıl ışıl parlayan evinde bol bol keyif kahvesi içtirecek tüyoları paylaşıyoruz. İşte gününü sana geri kazandıracak o pratik temizlik taktikleri!
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1. Temizliği tek günde yapmak yerine her güne küçük bir iş dağıt.
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2. Dağınıklığı toplamak temizlikten daha fazla zaman alabilir.
3. Kumaş bez yerine mikrofiber bez kullan, tozlara elveda de.
4. Aynı anda hem süpür hem sil!
5. Temizlik için bir odaya girip diğerinden malzeme aramakla zaman kaybetme.
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6. Alçak nesnelerin altına ve derin yerlere ulaşmak eskisi kadar yorucu olmayabilir.
7. 15 dakikada ne kadar iş bitiririm diye bak ve temizlikte yarış başlat.
8. Temizlikte daha fazla konfor için farklı tipte kullanımları dene.
9. Duş sonrası camları ve muslukları hemen sil, kireç lekesine şans tanıma.
10. Her gün 5 dakikalık alışkanlıklarla uzun soluklu temizliklere elveda de.
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11. Belki lazım olur denen her şey temizlikte fazladan mesai demek!
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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