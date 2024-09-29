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Ev Temizliğinde Asla Yapmaman Gereken 10 Hata

etiket Ev Temizliğinde Asla Yapmaman Gereken 10 Hata

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 12:31

Ev temizliği hem sizin hem de evde yaşayan diğer bireylerin sağlığı için çok önemlidir. Peki, sizce temizliği doğru yapıyor musunuz?

Ev temizliğinde en sık yapılan temizlik hatalarını sizin için derledik. 👇

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1. Ertelemek.

1. Ertelemek.

Yemek yaparken tezgaha yağ döktünüz ancak temizlemesi zor olduğu için üşendiniz mi? Sonra çıkarması çok daha güç bir kalıntıya neden olacak. Yemek yediniz ve yere kırıntılar döküldü. Şimdi görmezden gelirseniz o kırıntılar evin birçok yerine taşınacak, üstelik karınca ve böceklere de hoş bir davet olacak! Ya da eve ayakkabıyla girmek zorunda kaldınız ve yerler çamur mu oldu? Eğer şimdi temizlemezseniz dışardan getirdiğiniz mikroplar evin her yerine bulaşacak! 

Ev temizliğinde yapılan en büyük hatalardan biri ertelemek diyebiliriz. Oluşan kir ve lekere anında müdahale etmek, hem daha hızlı ve kolay temizlenmesine hem de evin başka noktalarının kirlenmemesine neden olacaktır. Bu yüzden, gördüğünüz kir ve lekelere mutlaka anında müdahale etmeyi unutmayın.

2. Yanlış noktadan başlamak.

2. Yanlış noktadan başlamak.

Ev temizliğinde yanlış noktadan başlamak yapılan hatalardan biridir. Yanlış noktadan başladığınızda adım adım gitmeniz zorlaşacak, yaptığınız işin üstünden birkaç kez geçmek zorunda kalacaksınız. Hem hijyeni sağlamak hem de işinizi kolaylaştırmak için doğru temizlik rotasını bilmek önemlidir.

Öncelikle, odaya ait olmayan eşyaları toplayıp yerlerine götürün. Odanın içinde var olan düzeni sağlayın ardından temizlik için gerekli malzemeleri ortaya çıkarın. Temizlikte her zaman “yukarıdan aşağıya” kuralına uyduğumuzu unutmayın. Örneğin; odaya zemini temizleyerek başlarsanız, tavandan, eşyalardan dökülen tozlar zemini tekrar kirletecek ve tekrar silmenize neden olacaktır.

3. Yanlış temizlik ürünleri kullanmak .

3. Yanlış temizlik ürünleri kullanmak .

Yanlış temizlik ürünü kullanarak hem enerjinizi hem zamanınızı hem de bütçenizi boşuna harcamış olursunuz. İşte bu yüzden, evin her köşesi için doğru temizlik ürünü kullanmak çok önemlidir.

Doğru temizlik ürünlerinin seçilmesi kadar doğru ekipman tercihi de önemlidir. Örneğin; camları toz bırakan havlu bir bezle silmek, camı tekrar tekrar silmenize neden olacaktır. Bunun yerine mikrofiber bir bez kullanarak tek silmede lekesiz ve parlak bir görüntü yaratabilirsiniz.

4. Temizlik ürünlerini fazla ya da az kullanmak.

4. Temizlik ürünlerini fazla ya da az kullanmak.

Zemin temizliğinden çamaşır temizliğine en çok yapılan hatalardan biri; temizlik ürünlerini fazla ya da az kullanmak!  Fazla deterjan en iyi sonuç ya da en hijyenik temizlik, az deterjan ise ekonomik bir temizlik  anlamına gelmez. Bu iki durum da eşyalarınızın zarar görmesine, vakit ve bütçe kaybına neden olur. Ürünü fazla kullandığınızda yeterli durulamayı yapamayabilirsiniz. Bu da, çamaşırlarınızın, bulaşıklarınızın, zeminlerinizin ve mobilyalarınızın üzerinde deterjan kalıntılarının kalmasına neden olur.

Deterjan kalıntıları hem sizin sağlığınızı olumsuz olarak etkiler hem de eşyalarınızın ömrünü kısaltır. Ürünü az kullandığınızda bütçenizden tasarruf ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak durum bunun tam tersidir. Çünkü hijyenik ve yeterli bir temizlik sağlanmadığında ev temizliğine daha kısa sürede ihtiyaç duyacak, çıkmayan kir ve lekeler için daha fazla ürün kullanacaksınız.

5. Temizlik araçlarını temizlememek.

5. Temizlik araçlarını temizlememek.

Temizlik için kullandığınız araçlar aslında evinizi daha çok kirletiyor, etrafa bakteri yayıyor olabilir! Hijyenik bir şekilde temizlenmeyen temizlik araçları, bakterilerin üreme alanlarıdır. Bu yüzden, mutlaka her temizlik sonrası kullandığınız sünger, bez, paspaslar ve ovma fırçalarını temizleyin, kurutun ve yerlerine yerleştirin.

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6. Bazı noktaları atlamak.

6. Bazı noktaları atlamak.

İş, okul, aile derken ev temizliğinde bazı noktalar unutulabiliyor. Ancak hijyenik bir temizlik için hiçbir noktanın unutulmadan temizlenmesi gerekiyor. Çünkü, kir ve bakteriler unutulan alanda kalmıyor, evin farklı alanlarına taşınıyor. Örneğin; elektrik anahtarları, mobilyaların kulpları, kapı kolları… Çoğu zaman unutulan ya da önemsenmeyen bu noktalar, aslında zararlı bakterilerin en çok yaşadığı alanlar arasında! Siz ve sevdiklerinizin sağlığı ve hijyenik bir ev için bu alanların temizliğini atlamadığınıza olun.

7. Temizlikten sonra yüzeyleri kurutmamak.

7. Temizlikten sonra yüzeyleri kurutmamak.

Temizlikten sonra yüzeylerin kurutulmaması, lekelerin ve su izlerinin kalmasına neden olabilir. Su ile temas eden yüzeyler zamanla zarar görebilir ve deformasyon riski taşır. Yüzeylerin kurutulmaması, nemli ortamda bakteri ve küf oluşumuna neden olabilir. Yüzeyler kurutulmadan bırakıldığında, temizlik ürünlerinin etkisi azalır.

8. Cam ve aynaları silmeyi atlamak.

8. Cam ve aynaları silmeyi atlamak.

Düzenli olarak temizlik yapsak bile cam ve aynaları silmeyi atlayabiliyor veya aylık temizliklerde yapabiliyoruz. Aslında her temizlikte cam ve aynaları temizlemek, cam ve aynaları temizlerken de doğru ürün ve temizleme tekniği kullanmaya özen göstermek oldukça önemlidir. Yanlış bir malzeme kullanımında ayna ve camda iz bırakabilir ve yüzeyleri daha kötü hale getirebilirsiniz.

9. Halı temizliğine yeterince özen göstermemek.

9. Halı temizliğine yeterince özen göstermemek.

Genellikle temizlik yaparken halıları sadece süpürür ve geçeriz. Oysa halıları ve döşemeleri düzenli olarak temizlememek, evde toz ve alerjen birikimine neden olabilir. Bu yüzden düzenli ve detaylı şekilde temizlemek, havalandırmak ve hatta yıkamak oldukça önemlidir.

10. Mobilyaları temizlememek.

10. Mobilyaları temizlememek.

Temizlik yaparken mobilyaları bazen göz ardı edebiliyoruz. Oysa mobilyaları düzenli olarak temizlememek, toz ve kir birikimine neden olabilir. Mobilya yüzeylerini düzenli aralıklarla silmeyi ve süpürmeyi unutmayın.

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