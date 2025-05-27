Ev Temizliği Ne Zaman Yapılmalı?

Söz konusu ev temizliği olduğunda neyin ne zaman yapılacağını planlamak biraz kafa karıştırıcı olabilir. Genellikle göz ardı edilse de temizlik için doğru zamanı seçmek hem hijyen hem verimlilik açısından oldukça önemlidir. Çünkü temizlik zamanlamasının doğru yapılması işlerin daha hızlı bitmesine yardımcı olarak ev düzeninin korunmasını kolaylaştırır.

Peki temizlik sabah mı, akşam mı ya da hafta içi mi, hafta sonu mu yapılmalı? İşte ev temizliği zamanını planlarken göz önünde bulundurulması gerekenler!